楊貴妃念念不忘的荔枝　帶動廣東這地百億大產業

改編自馬伯庸同名小說的電視劇《長安的荔枝》，演繹了長安城中小吏李善德跨越五千里急運嶺南荔枝的傳奇故事。而嶺南荔枝的當代核心產區之一，正是廣東茂名。



圖為茂名荔枝。（中國新聞網）

茂名地處中國南海之濱，是一座依山傍海的山海之城，勾漏、雲霧、雲開三大山脈將豐沛的雨水鎖住，阻擋了來自北方的寒冷空氣。這裏光照充足，熱量豐富，雨量充沛，自古以來便是荔枝種植的沃土。

唐朝時期，茂名高州籍名宦高力士進獻家鄉荔枝給楊貴妃，留下了「一騎紅塵妃子笑」的美麗傳說。在一代又一代果農的辛勤耕耘下，茂名如今成為全球最大的荔枝產地，全球每五顆荔枝就有一顆產自茂名。

圖為茂名荔枝。（中國新聞網）

茂名荔枝具有清甜可口、肉質爽脆、果大核小等特點，它不僅是嶺南佳果的代表，還是帶動果農增收致富的「黃金果」。從荔枝乾、荔枝蜜到荔枝白蘭地、荔枝冰淇淋，小小荔枝撬動起百億大產業。

千年古荔樹結出清甜果

嶺南初夏的微風輕輕拂過，茂名荔枝樹便悄然披上了「紅妝」。

圖為茂名荔枝。（中國新聞網）

茂名被譽為 「世界荔枝之都」，其荔枝種植歷史源遠流長，最早可追溯至2000多年前的秦朝。唐朝時，茂名高州荔枝更是成為朝廷貢品，聲名遠揚。

從早熟的三月紅、妃子笑到廣受讚譽的桂味、白糖罌等，茂名這片富饒的土地為荔枝的生長提供了得天獨厚的自然條件。

2024年，茂名荔枝種植面積超140萬畝。（中國新聞網）

據統計，2024年，茂名荔枝種植面積超140萬畝，荔枝年產量約佔全國的1/4、世界的1/5。

茂名至今保留着多個古荔枝園，樹齡500年以上的荔枝樹約1000棵，最高樹齡超1900年。其中，高州根子貢園是目前全國種植面積最大、歷史最悠久、保存最完好、老荔枝樹最多、品種最齊全的古荔園之一，被譽為「荔枝博物館」。

圖為茂名高州柏橋古荔園荔枝花次第綻放。（中國新聞網）

「我從小就在貢園長大，在祖祖輩輩的守護下，這些荔枝樹才能保存至今。這些樹看着我長大，現在輪到我保護它們了。」根子鎮柏橋村古樹守護人何樹志介紹，貢園裏最古老的荔枝樹樹齡超1300年，古樹長出的荔枝更加清甜可口，「就跟美酒一樣，樹越老結的果也越甜」。

圖為荔紅時節，中國荔枝博覽館遊人如織。（中國新聞網）

何樹志每天都要到貢園查看古樹的生長情況，他向記者介紹，颳風下雨天需要格外留意，「這些老樹全部是空心的，下雨刮風會對它們造成損壞，我們要用支撐桿將其頂住」。

據了解，茂名每株百年以上的古荔枝樹都掛上了「身份證」，掃描二維碼就可以獲悉荔枝樹的品種、樹齡、管護單位、監護人等信息。

圖為茂名古荔枝樹。（中國新聞網）

5月19日，貢園內一棵樹齡逾600年的「千手觀音」古荔枝樹2025年採摘權以139萬元高價成交，創下高州荔枝產業價值賦能新紀錄。

小小荔枝撬動百億大產業

作為「千年荔鄉」，茂名以品種改良、數智化種植、三產融合為核心，構建起「全球每5顆荔枝1顆來自茂名」的產業版圖。

茂名是「千年荔鄉」。（中國新聞網）

目前，茂名有桂味、白糖罌、妃子笑等荔枝品種80多種，建成的國家荔枝種質資源圃收集有全球700多個荔枝品種種源、3500多株荔枝種樹，被稱為荔枝種業「矽谷」。

「茂名屬於我國早熟優質荔枝產區，目前種植規模較大的荔枝品種達到30多個。」國家荔枝種質資源圃負責人趙俊生介紹：「近兩年我們陸續開展了荔枝新品種的育種研究，目前我們正在將白糖罌與桂味荔枝雜交，希望既獲得桂味的品質，又保留白糖罌早熟穩產的特點。」

圖為荔農採摘荔枝。（中國新聞網）

在荔枝種植上，茂名也開展了數智化探索，通過建立荔枝產業大數據平台，運用「5G+物聯網+大數據+ AI」技術，病蟲害診斷準確率達95%，生產效率提升30%。

趙俊生舉例說道：「荔枝需要低溫誘導才能開花，到底多低的溫度才能夠達到比較好的效果，以前這方面的研究相對較少，近年來我們把歷來的低溫數據和荔枝成花狀況進行了大數據分析，最後得出結論，輔助荔枝生產。」

圖為茂名荔枝產業大數據平台。（中國新聞網）

在保鮮方面，茂名建立了構建覆蓋採前、採中、採後的全流程保鮮技術體系。例如，果農採摘荔枝後會立刻將其放在「田頭小站」的冷庫中，有效解決了荔枝「最先一公里」保鮮難題。

圖為遊客參觀「田頭小站」。（中國新聞網）

「近兩年我們也在推廣荔枝保鮮倉，它是一種新型包裝材料，包裝盒可以吸收果實採摘後釋放的乙烯，延緩荔枝衰老，去年茂名已經應用了100萬個保鮮倉。」趙俊生介紹。

在國內，通過保鮮和冷鏈物流技術應用，茂名荔枝通常24小時即可抵達珠三角和長三角，約2天到達東北地區。此外，茂名荔枝還「漂洋過海」，今年出口國家和地區增加到22個，預計全市荔枝出口量增長110%。

圖為荔枝、龍眼加工產品。（中國新聞網）

近年來，依託國家級荔枝現代農業產業園，茂名系統布局荔枝精深加工產業體系，重點發展荔枝罐頭、荔枝白蘭地、荔枝珍珠粉圓、荔枝果醬、荔枝清汁等系列產品。

據了解，茂名已形成完整的荔枝加工產業集群，集聚加工企業500餘家，年加工鮮果能力突破5萬噸，培育精深加工產品30餘個，構建了從種植到加工、從物流到銷售的全產業鏈體系。目前，茂名荔枝全產業鏈產值超120億元。

「荔枝是茂名果農的主要收入來源，現在基本上每家每戶都有開展電商業務，有的自己直播帶貨，有的專門給電商供貨，荔枝給我們的生活帶來了翻天覆地的變化。」何樹志說。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

