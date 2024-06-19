500年種植歷史雲浮龐寨黑葉荔枝上市　12萬公斤將直銷北美

進入夏天，雲浮郁南的著名荔枝品種——龐寨黑葉上市了。6月15日上午，龐寨村內荔香洋溢、歡聲四起，以奮進「百千萬」，共建新郁南——2024年尋味寶珠 美「荔」共享為主題的荔枝文化活動在龐寨村安寧廣場舉行。



龐寨黑葉荔枝（羊城晚報）

活動中，寶珠鎮人民政府、寶珠鎮荔鄉種養專業合作社、郁南縣古樹種養殖專業合作社、寶珠鎮汝強荔枝種植專業合作社分別與佛山順豐速運有限公司、福建農汁園果業有限公司、廣州貝億文化傳播有限公司、佛山市百利高農產品有限公司簽訂戰略合作協議，這是郁南縣以高效物流為基礎，強化寶珠荔枝銷售體系，擦亮「西關甜鄉」金招牌。

現場舉辦了最美荔枝評比活動，從口感、甜度、外觀等角度全面測評和展示了寶珠荔枝的特色；精彩絕倫的水上舞獅表演、別出心裁的摜蛋比賽、寓教於樂的荔枝詩詞會其樂無窮；亦有來自郁南縣十五個鄉鎮的農特產市集、直播帶貨、美食一條街等令活動增色不少。「我們首次嘗試線上線下融合推廣，利用直播帶貨、社交媒體等新媒體手段，擴大荔枝節的影響力和覆蓋面。」寶珠鎮相關負責人介紹。

活動現場直播帶貨（羊城晚報）

活動現場舞獅表演（羊城晚報）

活動當天，吸引外來遊客近萬人，現場直接銷售荔枝約5萬公斤，電話訂貨、網絡直播銷售荔枝約3萬公斤。此外，當天還舉行出口北美發車儀式，預計今年將出口荔枝12萬公斤，訂購產值約300萬元。整個荔枝文化活動預計能給寶珠鎮帶來經濟收益超2000萬元。

據了解，龐寨黑葉荔枝已有500多年種植歷史，寶珠鎮全鎮種植荔枝共3.8萬多畝，其中黑葉荔枝為主栽品種。2016年7月，寶珠鎮龐寨村（龐寨黑葉荔枝）被國家農業部認定為「全國一村一品示範村」，同年12月，經國家質檢總局審查批准「龐寨黑葉荔枝」為國家地理標志保護產品。面對市場，寶珠鎮不斷調整優化全鎮荔枝產業結構，引進了仙進奉、御金球、冰荔等優質荔枝新品種，共建有200畝飛鳳山荔枝高接換種示範園、200畝汝強荔枝智慧果園高標準生產基地、30畝優質荔枝接穗圃基地，持續推動荔枝種植標準化、品種優良化。

近年來，郁南縣堅持以果為媒，通過「互聯網+物流」「線上+線下」「國內+國外」的銷售模式，大力發展電商產業，拓寬郁南無核黃皮，寵寨黑葉荔枝等特色農產品銷售渠道，增加村民收入，推進一二三產業融合發展，將郁南變成大灣區「果盤子」。