海南荔枝「妃子笑」上市　70元一斤平到個位數　6月或再降

「剛上市時荔枝賣到70元/斤！」當時火上熱搜，現在最低已經跌到個位數。喜歡吃的小夥伴，可以直接沖了！



據內媒《齊魯晚報》報道，5月27日，山東濟南市民發現街邊的水果店的「妃子笑」已經9.9元/斤了。

據《央視財經》報道，28日，記者走訪浙江寧波果品批發市場了解到，荔枝、枇杷等時令水果的價格都有所下降，銷量明顯提升，「荔枝成本價從上周30、40元/斤跳水至12、13元/斤，白枇杷從去年的30多元/斤降至13元/斤。」目前，寧波果品批發市場整體供應充足，價格穩定，近一周水果日均交易量約1217噸。

據《錢江晚報》報道，記者走訪浙江杭州市區多家水果店後發現，荔枝的價格已不像剛上市時那麽昂貴，目前妃子笑荔枝已跌破20元/斤，比起一個月前的價格，便宜了近四成。

一家水果店內，貨架最醒目的位置上擺滿了一盒盒荔枝，但沒有看到上面有標價。店員說：「這些都是海南產的妃子笑，會員價35元兩斤。」在另一家水果批發店內，記者發現「白糖罌」荔枝的價格為68元到58元一箱（帶箱共八斤），而「妃子笑」荔枝的價格，最便宜的為9.8元/斤。

至於湖南長沙地區的售價，記者在某App查詢看到，妃子笑荔枝（約500g）售價為12.9至18.9元。

另據《廣州日報》報道，27日，記者從廣州市番禺區部份水果檔口了解到，目前荔枝的零售價與月初剛上市時相比下跌過半，即從最初的最貴30元/斤下跌至15元/斤左右。據水果檔經營者介紹，進入6月後，荔枝價格可能還會繼續走低。

據了解，福建、廣東、廣西、海南是中國荔枝的主要產區，今年1到3月海南、廣東等荔枝產地受氣候影響，產量有較大幅度減產，由於產量低今年剛上市的時候價格和往年同期相比稍高。而近期荔枝價格下降是由於海南產的「妃子笑」大量上市，比起上個月賣的「桂花香」「妃子笑」果核更小，味道更好，四川、雲南等地的荔枝也逐漸成熟，預計6月中旬還會再出現小幅下降。

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】