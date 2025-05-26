有片｜杭州舉辦人形機械人格鬥賽　觀眾：人模人樣，太有實戰感

5月25日晚，《CMG世界機械人大賽·系列賽》機甲格鬥擂台賽在杭州舉行，據主辦方介紹，這是全球首個以人形機械人為參賽主體的格鬥競技賽事，宇樹G1人形機械人作為唯一參賽機型亮相賽場。



據《央視新聞》報道，此前的機械人跑半馬更多的是比耐力與速度，本次格鬥比賽則對機械人的靈活性與平衡性則提出更高要求。

此次比賽的人形機械人G1，目前已經具備8套基礎格鬥動作和多個組合動作，包括直拳、勾拳、踢腿等等。據介紹，G1格鬥模式的主要難點是瞬間爆發力要求高、控制算法精準度和穩定性要求高、機械結構強度要求高。

機械人格鬥招式。（每日經濟新聞）

這次擂台賽採用積分制，共3回合，每回合2分鐘。擊中頭部、軀幹為有效擊打，手部動作有效擊打計1分，腿部動作有效擊打計3分。倒地一次扣5分，被擊倒8秒內無法起身則扣10分，本回合結束。三輪結束後，累計得分最高者獲勝。

據介紹，倒地後能否在8秒內快速起身，是這場格鬥賽事中至關重要的一項評判依據，也是對人形機械人軟硬件技術的一次抗壓試驗。

比賽現場。（宇樹科技/潮新聞）

比賽現場。（宇樹科技/潮新聞）

比賽中，4台G1機械人分別佩戴紅、粉、綠、黑四種顏色的護具，在真人選手的遙控下施展多種格鬥動作，最終，名為「AI策算師」的機械人憑藉更強的穩定性和戰術表現奪得冠軍。

不少觀看直播的觀眾都指比賽精彩：「實話說，比預計的場面要好看」「昨晚看直播，真的打到邦邦聲」「已經人模人樣，太有實戰感。」「感覺鐵甲鋼拳快了啊，我要看到到處飆機油。」「首屆就能做到這種程度已經非常棒了，機械人的平衡性很強。」

比賽現場。（宇樹科技/潮新聞）

現場觀賽的浙江大學控制學院研究員李高峰介紹，對格鬥對機械人來說，難度在於增加了對抗性。人形機械人不光要考慮自身的狀態，還要考慮對方的狀態，這種高度的對抗性，對機械人整個系統的穩定性帶來了更多的挑戰。而這背後不光是算法層面，對機械人的硬件電機、減速機的性能等也都是非常大的挑戰。

宇樹科技董事王其鑫介紹：「讓機械人學會一套動作，不是一件容易的事情。現在我們其實都依靠AI的技術手段來讓機械人學習。首先動作捕捉會基於一些專業的格鬥運動員，（根據）他們的動作捕捉數據，讓機械人在虛擬的世界裏來學習這些動作。」

據《財聯社》報道，一名觀賽的業內人士認為，從格鬥過程來看，底層算法已經較為出色，包括穩定性、視覺、靈活性、速度連貫性等，目前缺少的是真正的空間智能大模型作為機械人的大腦。