01甘肅行·臨夏｜黃河在此匯聚成河　古絲路上伊斯蘭教多民族共居

臨夏，地處中國甘肅隴中地區，位於黃河上游的河湟谷地。黃河自青藏高原一路奔流，在此匯聚成形，河勢漸穩。正如黃河水脈會合一般，不同民族、文化與商旅在這裡交匯，留下和諧並存的痕跡。



這片土地曾名枹罕、稱河州，是古代「茶馬互市」的要塞與絲綢之路的中段驛站。今日，臨夏既是行政上的回族自治州，也是一個族群文化多樣而生活節奏平和的社區，將古絲綢之路上既市井又宗教、既通商又安居的特殊肌理延續至今。



今日臨夏市所屬的臨夏回族自治州，是中國五十六個民族中回族人口聚居的重要區域，是全國唯一以回族自治州為名的地區。除回族外，還有東鄉族、保安族、撒拉族等信仰伊斯蘭教的民族長句於此共處一城。根據當地統計，回族在臨夏州總人口中的比例超過七成，而東鄉族與保安族亦為甘肅特有民族，構成了這片土地上多元文化的底色。

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回族並非臨夏原住民族。最早居於此地的是漢族居民，後因絲綢之路興盛，來自波斯、大食（今沙特阿拉伯）等地的商人與宗教人士攜貨前來，落地生根，逐漸形成信仰伊斯蘭教的回族社群，並在這裏建立了清真寺。

導覽員介紹，臨夏人多為「商而居」的後代，「最會做中間人的生意」。自古以來的經商基因也延續至今，直至現在都有族人跨越千里至西藏開展貿易，目前在西藏經商的臨夏人多達30萬人；在外地開「蘭州牛肉拉麵」的商戶亦多為臨夏人。他們是絲路的延續者。

在臨夏市中心，一片名為「八坊十三巷」的少數民族老街區保存至今。在走入這座擁有逾千年歷史的回民老城之前，我曾想像過它的「異域風情」，但當置身於此，才會理解文化共融與民族和諧。

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據史料記載，此區自唐代已有聚落，明清時期已形成成熟街區。「八坊」便是指八座清真寺與教坊，「十三巷」則為沿寺而興的巷弄與居民區，居民依寺而居、圍坊而市，歷久未變。據統計，街區方圓1.2平方公里，現有逾5500住戶、常住人口超過1.7萬人，是臨夏市內保存較好的少數民族古街區。

與中國其他地區的民族文化展示區不同，八坊十三巷的「原住居民」從未離開。這裏的民居依舊遵循傳統佈局，前鋪後宅，外為商鋪內為起居空間，在自家門前販售油香、醬牛肉等傳統食品，融經商與生活於一體，日常作息自成一格。去清真寺、慶祝古爾邦節、開齋節，人們的文化習俗與生活節奏未遭改變，日常飲食與節慶儀式亦照常進行。

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據當地嚮導介紹，回族、東鄉族等穆斯林社群雖信奉伊斯蘭教，但千百年的紮根居住，其生活習慣已深度融入中華文化。在慶祝古爾邦節、開齋節之外，居民亦過農曆春節與中秋佳節。臨近中秋，市場可見印有「清真」標誌的月餅販售；過年時，家家戶戶圍爐吃飯、張貼春聯，儀式感與漢地無異。

巷內的「大公館」，是一座建成於1926年的三進古院落，是回族將領馬廷勷的舊宅，現為民俗博物館。院落內的展廳中掛著回族的服飾與家用器物，另一側是廚灶與傳統炕房，交織著記憶與現實。民宿博物館內木作與磚雕共融，一磚一瓦悉數保留了少數民族的生活痕跡。

建於明末、清康乾年間大修的古寺——清真北寺至今保存完好，始建時便是飛檐翹角的中式風格。大門對面的影壁牆上，「龍鳳呈祥」的磚雕栩栩如生寓意和諧吉慶。當地嚮導說，這是河州磚雕的巔峰之作，歷經百年動盪得以完好保存。參觀當時，正值清真寺內最後一場聚禮，阿訇的唱經聲與鐘聲交錯傳來，安寧和平。

過去，我們總以為少數民族地區代表著某種刻板的「他者」，或者注定要在現代化中被改造。但臨夏不是，這座小城在保留信仰與習俗的同時，也保有著屬於中華民族的多樣與包容。

巷子裡，回族的成年男性戴著白色「孝帽」（taqiyah），女性則帶著色彩鮮明的蓋頭披巾，身著傳統亮麗的長裙，走過磚牆斑駁的清真老院與林立的商舖之間，孩子們嬉笑打鬧在胡同巷口玩耍，這是活著的民族聚居區，不是博物館裡的標本。這樣的融合既無刻意，也不強求，而是在漫漫歷史與日常生活中自然生長。

未來，臨夏的清真寺鐘聲將繼續迴響於黃河谷地上空，它既是一種祈願，也是一種延續，在千年時光裡沉澱出人與人之間真正的和聲與尊重。這座小城的民族共居敘事，或許更能說明「五十六個民族是一家」，它不只是標語口號，而是體現在臨夏人每一次日出而作、禮拜聚禮、飯後閒坐的日常中。