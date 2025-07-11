廣州增添嗅覺文旅新地標：打造全球規模最大的香氛博物館

7月9日，位於廣州市白雲區的雪蕾香氛博物館舉辦開館儀式，並於7月10日對公眾開放（試運營）。雪蕾香氛博物館是一座以香氣為媒介，串聯歷史、藝術與生活的香氛博物館，面積超7000平方米，是目前全球規模最大的香氛博物館，為廣州增添嗅覺文旅新地標。



在談到博物館創建意義時，雪蕾香氛博物館創始人、廣州市雪蕾化妝品有限公司董事長翁振國表示，雪蕾香氛博物館是一座中國香文化走向世界的橋梁。希望通過這個平台，發掘與弘揚中國傳統香文化，讓更多國人瞭解中國香文化，認可中國香道的美學、技藝與歷史；讓世界通過香氣瞭解中國，推動東方香文化走向國際；讓香氛從業者和愛好者獲得深度認知與體驗。

據介紹，博物館內錯落有致分布著六層空間，打造「可進入、可體驗、可探索」的香氣世界。其中，「世界用香博覽」展廳位於二三樓，有著3000多平方米的體驗空間，帶領觀眾梳理世界用香的歷史脈絡，探索跨文明的香氣奧秘。300+種獨特香氣體驗與互動，結合形式各異的香料、香器、工藝與習俗，讓觀眾領略一部「鼻尖上的文明簡史」。「香的通感探索」專題展覽位於四樓，通過50多個沈浸式互動香氣裝置，打破感官界限，讓觀眾的眼、耳、鼻、舌、身、意與香產生奇妙共振。

同時，觀眾還能留下自己的「香氣DNA」，生成專屬的香氣遊覽報告。憑著這些信息，觀眾可以通過一樓的AI調香系統，來一份私人定制。未來，館方還將持續拓展產學研融合，促進中外文化交流。