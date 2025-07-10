廣州飛烏魯木齊航班現燶味備降 南航：波音787執飛顯示機械故障
撰文：鄭寧
出版：更新：
7月10日中午，有網民發帖稱，從廣州前往新疆烏魯木齊的南航CZ6900航班出現燒焦味，備降青海西寧機場。對此，南航回應表示，執飛該航班的機型是波音787，因中途系統顯示機械故障備降西寧。
據「飛常準」APP信息，CZ6900原計劃10日9時5分從廣州白雲機場起飛，10日14時5分飛抵烏魯木齊天山機場。該航班於10日11時54分備降至西寧曹家堡機場，備降原因暫未披露。
據網民發帖稱，南航CZ6900航班兩度出現燒焦味。從網民發佈照片可見，該航班機身有波音787標誌，中間緊急出口艙門打開，有乘客在下機到停機坪。
對此，白雲機場客服稱，該航班已於10日11時54分到達曹家堡機場。曹家堡機場、天山機場客服確認，11時54分該航班備降在曹家堡機場。天山機場客服表示，系統顯示該航班備降原因為「前站飛機故障」，預計10日21時左右飛抵目的地，具體情況需諮詢航司。
南航客服表示，CZ6900原計劃由廣州直飛烏魯木齊，系統顯示中途因機械故障備降在西寧，飛機機型是波音787。關於機上旅客的情況和網民提到的燒焦味、是否與充電寶有關等情況，暫未收到具體信息。
廣州飛上海波音客機起飛中斷 吉祥航空致歉：發動機啟動出現故障對標波音787與空中巴士A350 國產寬體客機C929目標2035年前首飛長沙飛湛江波音客機掛緊急代碼 疑發動機失效 返航飛出心形路線C919航點覆蓋內地15城+香港 加速網絡擴張挑戰波音、空巴波音330架飛機遭棄單警告 瑞安航空：關稅不降或採購中國C919