廣州飛烏魯木齊航班現燶味備降　南航：波音787執飛顯示機械故障

7月10日中午，有網民發帖稱，從廣州前往新疆烏魯木齊的南航CZ6900航班出現燒焦味，備降青海西寧機場。對此，南航回應表示，執飛該航班的機型是波音787，因中途系統顯示機械故障備降西寧。



據「飛常準」APP信息，CZ6900原計劃10日9時5分從廣州白雲機場起飛，10日14時5分飛抵烏魯木齊天山機場。該航班於10日11時54分備降至西寧曹家堡機場，備降原因暫未披露。

據網民發帖稱，南航CZ6900航班兩度出現燒焦味。從網民發佈照片可見，該航班機身有波音787標誌，中間緊急出口艙門打開，有乘客在下機到停機坪。

對此，白雲機場客服稱，該航班已於10日11時54分到達曹家堡機場。曹家堡機場、天山機場客服確認，11時54分該航班備降在曹家堡機場。天山機場客服表示，系統顯示該航班備降原因為「前站飛機故障」，預計10日21時左右飛抵目的地，具體情況需諮詢航司。

南航客服表示，CZ6900原計劃由廣州直飛烏魯木齊，系統顯示中途因機械故障備降在西寧，飛機機型是波音787。關於機上旅客的情況和網民提到的燒焦味、是否與充電寶有關等情況，暫未收到具體信息。