低空經濟｜逾250城市提出發展　專家：仍存明顯短板　亟須補齊

隨著城市空間從地面向上延伸，低空經濟正成為中國戰略性新興產業的焦點。全國超過250個城市競相布局低空經濟賽道，加速拓展農業植保、物流配送、載人飛行等應用場景。然而，飛行服務保障能力的不足，成為制約產業規模化高質量發展的關鍵瓶頸。



在6月26日於南京舉辦的中國電科低空經濟發展大會上，中國電子科技集團有限公司首席專家丁一波接受媒體採訪時表示，中國低空經濟發展勢頭強勁，但中遊環節的飛行服務保障存在明顯短板，例如低空通信網絡覆蓋不足、微氣象預報不精準、非合作目標探測精度低等問題，亟需系統性建設和能力提升。

低空經濟已被納入國家戰略，2024年有18個省份將其寫入政府工作報告，2025年預計增至30個。截至目前，全國333個地市州中，超過250個地方政府提出發展低空經濟。各地積極探索「低空+」應用場景，農林植保、行業巡檢已較為成熟，低空旅遊、城市治理、低空物流等正加快試點，城市空中交通也在探索中。以江蘇南京為例，近年來發布了80項低空應用場景指導目錄，涵蓋試飛培訓、政務巡檢、商業配送等特色場景。

丁一波指出，我國低空經濟產業鏈建設成效顯著，上游飛行器研發製造能力位居世界前列，下游應用場景日益豐富，但中遊保障環節的短板制約了產業整體發展。

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東部通航低空飛行基地。（黃浩謙攝）

深圳市民首次體驗乘坐空中的士。（黃浩謙攝）

低空經濟的發展離不開安全保障。國家發改委在5月20日的新聞發布會上強調，安全是低空經濟發展的首要前提，提出「先載貨後載人、先隔離後融合、先遠郊後城區」的原則，分類有序拓展應用場景，嚴控「黑飛」等違規行為，規範試點工作，確保產業安全穩健發展。

作為電子信息領域的「國家隊」，中國電科已聯合20餘家成員單位，針對低空經濟的痛點問題展開技術攻關，推出「天行」、「天衛」、「天工」三大產品體系。其中，「天行」系列提供通信、導航、監視等核心能力，解決空域資源協同、無人機識別等問題，已在江蘇、安徽等地應用；「天衛」系列聚焦「黑飛」監管和要地防護，構建立體防控網，應用於北京、上海等地及海外機場。

大會上，中國電科還啟動「低空經濟同心圓計劃」，通過「政企同行」、「產業共生」、「創新引領」三大行動，聯合地方政府、科研院所和產業鏈上下游，推動低空經濟高質量發展。

低空經濟作為城市未來發展的新引擎，潛力巨大但挑戰猶存。只有補齊保障短板、強化安全治理，才能讓這片「新藍海」行穩致遠，為經濟高質量發展注入新動能。