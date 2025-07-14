Kanye West上海騷「遲到早退」　為平眾怒發文謝中國粉絲及政府

7月12日，美國歌手Kanye West（內地稱「侃爺」）在上海體育場舉行演唱會，因「遲到早退」兼中途離場令觀眾淋雨多時，遭現場歌迷高喊「退票」，相關話題於昨日（13日）登上微博熱搜榜首。

面對粉絲憤怒，昨晚主辦方發聲明致歉未獲歌迷買賬後；今日（14日），Kanye通過X的個人帳號感謝中國粉絲及中國政府，表示「會一直愛你們所有人，等不及下一場演出了。」



據內媒報道，Kanye的上海演唱會原定於7月12日晚7時30分開場，然而40多分鐘過去，8時10分Kanye才姍姍來遲登場開唱。演唱會開場後亦並不順利，首先現場缺乏燈光、舞美設計，演出在簡陋的環境下直接開始，有網民調侃「以為是月球表面」。

演出過程中，Kanye攜妻子Bianca Censori在台上「遊花園」，雖演唱30餘首歌，但開場前竟播放因涉納粹爭議遭下架的歌曲《Heil Hitler》，令觀眾愕然。

Kanye上海演唱會無舞台設計。

Kanye上海演唱會無舞台設計。

開場前竟播放因涉納粹爭議遭下架的歌曲《Heil Hitler》

當晚上海下著大雨，歌迷們在露天體育館淋雨等候多時，卻未能等來Kanye West與觀眾的互動。此後，演出進行約85分鐘時，Kanye突然於大雨中離場，未作告別，僅剩伴奏帶硬撐20分鐘後草草收場，場面尷尬。不少觀眾不滿情緒高漲，高呼「退票」。

有網民在現場偶遇港星陳小春、張智霖、周柏豪，以及韓星李承鉉等，透露Kanye West遲到時，陳小春「也喊了幾句退票」。

據悉，侃爺演唱會的票價在980元至2680元之間，現場很多歌迷表示，他們的票價均為2680元和1880元兩個檔次。但如此質量的演出顯然無法讓粉絲滿意。內地社交媒體上，網民狠批Kanye「沒誠意」「不把中國觀眾當回事」。

事件發酵後，主辦方上海星珀文化StellarAmberGroup於13日晚發聲明致歉，稱因「天氣原因」導致舞台視覺及煙霧效果無法呈現，為「確保藝術完整性」而延遲開場。但歌迷並不買賬，怒轟主辦方與侃爺團隊「敷衍了事」。

7月14日，Kanye West通過X平台的個人帳號發文感謝中國粉絲及中國政府，稱：「感謝我的中國粉絲和中國政府，現場的氛圍太棒了，會一直愛你們所有人，等不及下一場演出了。」但未回應遲到早退爭議。

內地網民討論：



別想再來中國圈錢



影響真的很壞，今年可是世界反法西斯戰爭勝利八十周年，真是瘋了



他到底為什麼能在上海開演唱會，審核竟然通過了？



反法西斯80周年請一個nazi，外網都傳瘋了，這才是真的有辱國格，負責審核通過的應該出來擔責



韭菜也不帶那麼割的，沒有舞美沒有伴舞，都懷疑有沒有樂團



大雨是遲到的理由嗎？那麼多fan都到了，他憑什麼到不了，外國佬還是不要在中國開演唱會了！

