Kanye West被傳入豪華療養院「天價收費曝光」知情者懷疑另有目的

日前才改名為 Ye Ye 的 Kanye West ，根據外媒「RadarOnline.com」報導，他精神狀況不佳，為了挽回聲譽與婚姻，近日悄悄入住西班牙離島的一家豪華精神、心理治療中心，與「衣不蔽體」的裸妻Bianca Censor共同展開為期數周的療養之旅，該中心每周索價17萬美金。



消息人士透露，現年48歲的Kanye West與30歲Bianca Censor秘密前往地中海度假勝地馬約卡島（Mallorca），入住當地知名的「The Balance Rehab Clinic」心理療養院，該中心主打豪華住宿與身心療癒，專門接待名人與高資產人士。

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此次進行療養的時機，被外界質疑與Kanye West近期一連串發表帶有種族歧視與冒犯性言論有關，甚至傳出Bianca Censor有意與他離婚或強制送院的傳聞。據報導，Kanye West的一名律師表示，有醫生認為讓他留在該設施是「對健康最有利的選擇」，但也有知情人士直言：

「他正在流失金錢與信譽，必須向粉絲與少數仍願意合作的企業證明，他當時真的是狀況失控。」



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這位消息人士進一步指出：「他需要一個藉口來解釋那些令人震驚的言論，這場『進療養院』的戲碼，簡直就是量身打造的解套方式。」目前Kanye West與妻子尚未針對此事公開回應。

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