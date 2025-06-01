中國超長路名有幾個字？網民：車轉彎了，導航還在唸｜神州冷知識

中國城市道路都會有名字，這些路名最長能有幾個字？浙江有一個超長路名，就被網友形容為「車轉彎了，導航還在唸。」



浙江杭州小路全名12字

70多米長「錢江四橋下層東線地面道路」在城市中並不起眼，但超長路名卻引來網民注意。小圖為該路的路牌。

70多米長「錢江四橋下層東線地面道路」在城市中並不起眼，但超長路名卻引來網民注意。小圖為該路的路牌。（網上圖片）

中國最長路名是哪一條、有幾個字，官方沒有說法，但此前有傳媒提到浙江省會杭州市的上城區有一條12個字的道路，認為它「可以挑戰全網最長城市道路路名了吧？」

據報道，該道路在網上地圖便能找到，叫「錢江四橋下層東線地面道路」 。它是南北走向，全長只有大約78米，正常行車速度幾秒鐘已走完，所以網友說「導航沒念完就轉彎了」。

居民：是起得複雜了些

超長路名的兩條道路都在錢江四橋附近。小圖為「錢江四橋下層西線地面道路」之路牌。（網上圖片）

該道路西邊還有一條「兄弟路」——「錢江四橋下層西線地面道路」，一樣是12個字。

媒體記者採訪了附近的居民和商家，他們對兩個「巨長路名」的態度不一，有人覺得路名是起得複雜了些，但「我住在附近，平時用不上這個路名，沒被困擾過」。

10字公路連港珠澳大橋

「港珠澳大橋香港連接路」聯通大橋的東人工島，是旅客必經之路。（getty）

順帶一提，香港的最長路名亦曾引來關注。它共有10個字，全稱是「港珠澳大橋香港連接路」。

它連接港珠澳大橋香港口岸到接近大橋東人工島的邊界，全長14.4公里，主要建於海上，亦包約1公里長的觀景山隧道。該道路2011年動工，2017年3月命名，翌年10月通車。

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