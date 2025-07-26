全國首創！深圳機械人｢搭｣地鐵送貨　AI規劃路線自主轉車、搭電梯

深圳機械人再添全新應用場景！近日，在深圳地鐵站內，一個造型可愛的機械人自行乘坐地鐵，把貨物安全運送到站內的便利商店。過程中，機械人自主規劃最佳時段及路線，避開人群精準完成任務，成為全球首例「軌道交通+機械人配送」應用場景。

究竟它是如何進行任務呢？



利用AI規劃路線 機械人自主乘車轉車

在深圳地鐵2號線灣廈站，一個北極燕鷗卡通形象機械人出現在地鐵站月台，它身上滿載貨物，透過「AI調度算法」，自主規劃了最優路線，正在月台等待列車。

這是深鐵集團與萬科集團合作運營的「軌道交通+機器人配送」項目測試，利用地鐵客流運輸的非繁忙時段，完成軌道交通零售門店的末端配送。機械人由萬科旗下萬緯物流研發推出，在深圳地鐵站內進行首次試行。

全國首創的深圳地鐵機械人配送測試，在在深圳地鐵2號線灣廈站進行。（萬緯官方微信/當代中國授權)

商家透過程式下單，人手把貨物載進機械人內，再「AI調度算法」，自主規劃了最優路線，開展配送旅程。（萬緯官方微信/當代中國授權)

厘米級定位停靠 確保車廂空間不受阻礙

從萬緯物流的官方視頻中看到，機械人在月台上等候列車，當列車到站後，機械人沿着路線走進車箱內，能夠以厘米級定位停靠在車廂內，與車箱柱位距離只有1厘米，確保不會阻礙車廂空間。

機械人身上設有「全景激光雷達」，能夠對四周環境進行智能感知，當遇到乘客時能提前避讓，不會觸碰到乘客。

列車到站後，運送機械人能夠精準導航上車、停靠，下車後乘搭升降機，將貨物運送至商店。（萬緯官方視頻/當代中國授權)

到站時，機械人懂得進出站點，即使要轉乘其他地鐵線，也能夠自主進行。

下車後，透過激光雷達發出指令，機械人能夠控制及乘搭電梯到適當的樓層。

能自主乘搭電梯 精準配送

據便利店負責人表示，有了機械人配送，就能確保貨物不會缺貨，增加貨存靈活度。（萬緯官方微信/當代中國授權)

機械人身上設有「全景激光雷達」能精準避開障礙物，確保運送安全。（萬緯官方微信/當代中國授權)

最後，沿着自主規劃的路線，機械人把貨物安全運送到指定的便利店。

據悉，因為地鐵人流及地理限制，地鐵商舖一直存在依賴地面配送，有停車難、成本高等配送難題。萬科旗下萬緯物流整合研發的機械人，借用地鐵非繁忙時段和空間，為地鐵商家測試無人配送系統，把科技應用於民生，成為深圳機械人又一應用場景。

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