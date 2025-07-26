機械狗能做甚麼？　越野、巡邏、南極科考都幫到手

別看機械狗外形小巧可愛，它掌握的技能可不輸人形機械人。無論是高難度越野、南極科考還是安防巡邏都不在話下。如同狗狗是人類的好朋友一樣，機械狗也成為了人類的好幫手。今期我們就來看看，機械狗是如何幫助人類完成各種任務的吧！



輪足機械狗各種地形跑酷 大秀越野技能

機械狗憑藉小巧的體型和靈活的運動能力，能替代人工完成許多任務，尤其是幫助人類分擔危險和重複性的工作，例如救援救災、安檢巡邏、科考偵查等。機械狗按外形分為輪足式機械狗和足式機械狗等類型。其中，輪足機械狗在機械腿末端裝有輪子，既能像足式機械狗一樣靈活「步行」，也能快速滑行和跳躍。

足式機械狗以機械腿模仿生物四足行走；輪足機械狗用輪子可以快速滑行、靈活避障，適應多種複雜地形，結合了輪式機械人的速度和足式機械人的靈活。（宇樹科技/當代中國授權）

雲深處科技和宇樹科技研發的輪足機械狗都是越野高手，它們能絲滑通過碎石山坡、淺水山澗、林地、灌木叢等複雜地形，還能完成騰空飛躍、單腿金雞獨立、後空翻接雙腿直立等高難度動作。

雲深處科技的「山貓」M20輪足機械狗在沙地上金雞獨立。（網絡影片截圖）

在光滑的溪流石坡上，宇樹B2-W輪足機械狗逆流而上，在流水的衝擊下仍然能保持平穩。（宇樹科技/當代中國授權）

大型機械狗在狹小空間通過性、靈活性和自重上存在劣勢，小型機械狗則在負重、續航和防護能力上存在不足。而雲深處科技的「山貓」則屬於中型機械狗，既能負重工作，也能深入狹小空間。

山貓具備的智能運動控制算法賦予它出色的平衡性和精準的動作操縱，可以根據地形自主調整運動姿態。在野外環境中，它能輕鬆應對坎坷山路、泥濘濕地、雪地等複雜地形，展現了驚人的穩定性。

輪足機械狗山貓在雪地中做後空翻。（網絡影片截圖）

輪足機械狗山貓M20的中等身形以靈活、快速的特點可以進入更多作業場景，圖為山貓在山林裏消防演習。（網上圖片）

除了擁有這些硬核的越野技能外，輪足機械狗還有強大的實用性。山貓是全球首款專為複雜地形和危險環境打造的行業應用輪足機械狗，可以應用到電力巡檢、消防應急、物流配送、科研探索等場景。

六足機械狗 南極科考新助手

機械狗除了有常見的四足型以外，還有六足型，它有甚麼優勢呢？六足機械狗能更均勻分布體重，負載性能也更出色，穩定性更強。

在南極中山站附近，中國自主研發的六足機械狗順利完成了一系列的科考測試，也是南極科考設備的一次創新嘗試。六足機械狗在冰天雪地中背着箱子穩穩當當地行走，怎樣做到不摔跤、不打滑呢？秘密就在於它穿的特製防滑鞋裏。

六足機械狗背著箱子仍能在冰面穩定行走。（央視新聞/當代中國授權）

在三個月的科考任務中，六足機械狗完成了41次科考作業。（央視新聞/當代中國授權）

為了應對南極的惡劣酷寒環境，研發人員設計了一款能耐-40℃低溫的鞋子。機械狗穿上鞋子後與冰面接觸的壓強會變得非常小，從而達到防滑的效果，在冰面如履平地。另外，機械狗的電池也經過特殊保溫處理，可以在-30℃到-40℃的環境下工作兩小時，在這個基礎上疊加兩塊電池就能達到科考要求的4小時工作時長。

六足機械狗不僅能運送70至100公斤的物資，更重要的使命是充當「開路先鋒」。它能背着冰裂縫探測儀，走在科考人員和車輛的前面，確保走過的冰面下沒有裂縫，承擔安全探測的任務。

工廠安防機械狗 24小時巡邏超長待機

機械狗如今已經廣泛應用到安檢巡邏領域。在一個牛奶工廠園區裏，一款名叫「嘯天」的機械狗正在進行巡邏。它身上背着攝像頭和傳感器，相當於一個「移動天眼」，加上AI算法，可以精準捕捉畫面並將數據傳輸到後台，實現工廠24小時動態監視。

安防機械狗「嘯天」背着可見光攝像頭、紅外線攝像頭、傳感器等設備。（網上圖片）

電纜隧道裏的智能巡檢機械狗安裝了機械臂，配置的紅外熱成像、氣體監測等傳感器能自主完成監測，還能實現數據實時回傳和AI智能診斷，解決人工巡檢風險高、有檢測盲區等問題。（深圳政府在線網/當代中國授權）

像污水池、電纜井等狹窄侷促的區域，工人進去巡視要全副武裝，風險高、效率低。而嘯天能獨立完成這些高危巡檢工作，避免人工巡檢的危險。它可以輕鬆深入各種複雜空間，通過熱成像鏡頭傳感器檢測溫度、濕度、壓力等參數，識別管道有沒有滴漏等隱患。

整個工廠園區佔地相當於40個足球場，嘯天可以不間斷繞廠巡邏兩圈，充當了廠區的「安防先鋒」。

機械狗變身為迷你舞獅，與舞獅隊一起表演。（視覺中國/當代中國授權）

四川綿陽製造的智能機械狗與警察、人形機械人一起巡邏執法。（視覺中國/當代中國授權）

重慶巫山脆李果園採摘工作今年新加入了機械狗小幫手，它能適應山地崎嶇地形，將脆李從果園運送到寄遞點。機械狗的運輸效率比人力提高了3倍。（央視網/當代中國授權）

機械狗給居民送物資、收集意見，助力老齡化社區基層服務。（視覺中國/當代中國授權）

除了以上這些亮眼技能以外，機械狗已經靈活應用在各類日常場景，比如表演舞獅、物流運輸，甚至深入社區服務群眾。

儘管機器狗當前仍面臨動態平衡控制、電池續航等技術挑戰，但隨着機械狗技術持續突破，它的運動能力和應用場景將會進一步開發。機械狗在將會在更多領域嶄露頭角，不僅為人類工作生活帶來更多便利，更將成為守護社會安全的好幫手。

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