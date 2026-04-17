安徽宣紙博物館 用混凝土建出紙張輕盈感 內外全是絕美打卡點
撰文：日本設計小站
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混凝土蓋出了紙的感覺？一沓「宣紙」疊成一座博物館？在安徽涇縣的青山綠水間，有一座通體雪白的建築。遠遠看去，它就像一沓剛剛撈制烘乾、還沒來得及裁剪的宣紙，錯落有致地疊放在河畔。明明是鋼筋混凝土，卻給人一種隨時會被風吹起一角的輕盈感。
這座建築，就是安徽宣紙博物館。設計師用白色清水混凝土做成無數片細長的格柵，每片圍繞中心軸旋轉0.5度，到達一定角度後再反向旋轉。這樣一來，整面牆就呈現出一種層層疊疊的「疊紙序列」。
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陽光透過天窗灑進中庭，光線在白色牆面上浮動，形成一種朦朧的、非實非虛的意境，給人一種宣紙透光的既視感。而它最出圈的視角，來自正前方的淺水池。水面上倒映着白色的幾何輪廓，虛實相接，分不清哪邊是實體，哪邊是倒影。這座建築的設計靈感，其實特別簡單，就是「紙」。
純粹的白色、乾淨的線條、克制的幾何體，讓建築本身成為一張「紙」。如今，這裏已成打卡地。有人專程趕來，只為在那個淺池前站一會兒，看光影在白色牆面上慢慢移動。
原來東方美學，真的能被「摺」進一棟建築裏。
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