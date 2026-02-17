湖南藝術節鏡面怪塔恐成候鳥屠場惹關注　反被揭撞臉日本大師作品

當藝術碰上生態，是創意還是傷害？最近，湖南嶽陽國際蘆葦藝術節上，一件名為《浮土》的裝置作品上了熱搜。不過，不是因為多美，而是因為它被不少網友和鳥類科普博主怒懟：簡直是「人造候鳥屠場」！



這個作品長什麼樣？簡單說，就是一個9.5米高的鏡面不鏽鋼塔，把一整片真實的蘆葦濕地，「抬」到了半空中。

湖南嶽陽國際蘆葦藝術節的作品《浮土》▼▼▼

遠遠看去，蘆葦彷彿懸浮在天上，鏡面反射着天空，視覺上確實挺震撼。可問題就出在，它「站」的地方太特殊了：洞庭湖。

這裏是全球候鳥遷徙的重要「服務區」，每年幾十萬只候鳥會來這裏過冬。光亮的不鏽鋼鏡面，對人類來說是景觀，對疾飛的候鳥來說，卻可能是一面根本看不清的「死亡之鏡」！鳥的視力分辨不出那是反射的虛像，還是可穿行的空間，全速飛過去？後果不敢想。

創作團隊解釋，創作之初其實是想讓觀眾走近蘆葦，感受它對土地、對生態、對候鳥的意義。展出期間並未發生鳥撞事件。

經歷輿論風波後，創作團隊在小紅書上發表聲明道歉。（小紅書@SSG Collective）

但網友並不買賬：這個作品主題本來是「人與自然連接」，結果卻在候鳥遷徙的必經之路上，立起一面可能讓牠們喪命的鏡子，這不自相矛盾嗎？

更添一把火的是，有人翻出老照片，質疑這個作品的創意並非原創，而是和日本藝術家關根伸夫1970年的作品《空相》高度相似……搞了半天，可能還是個「複製粘貼」？

關根伸夫的作品《空相》▼▼▼

隨着事件發酵，創作團隊作出回應：作品已撤除，並對「因認知侷限可能給生態環境帶來的壓力」致歉。

一場關於藝術與自然界限的討論，就這樣被一面「天空之鏡」照了出來。

那麼，關於這件事，大家怎麼看？

