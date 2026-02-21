專訪中國室內設計大師葛亞曦：刷新豪宅美學想像　奪多項國際大獎

真實的設計，是讓一個人身處其中，能夠感受到「作為一個人，值得被尊重」，從而與更宏大的精神圖景產生鏈接。



深冬的烏魯木齊中路，梧桐葉已落盡，卻依然是上海最有温度的街道。打扮時髦的年輕人背着剛買的法棍，與提着菜籃的阿婆擦肩而過；轉角飄來Dream Pop的音樂，而相鄰幾步之外，油條正在滾鍋中滋滋作響……

它們像纏繞的藤蔓，同處卻不突兀，構成了這座城市鮮活的日常。葛亞曦喜歡這樣熱氣騰騰的街頭。一根油條，一杯咖啡，看似違和的搭配，卻被他視作上海清晨的理所當然。

咖啡其實並不搭配油條，但兩者卻能緊密共存，這才是這座城市偉大的力量。

知名室內設計師葛亞曦，是設計機構LSD Interior Design的創始人。在十九年的從業生涯中，他帶領團隊不斷刷新當代高端居住的美學想像，斬獲包括加拿大AZ Awards在內的多項國際大獎。

他並非土生土長的上海人，卻比許多本地人更懂、也更熱愛這座城市。叩街問巷中，他是熱情的漫遊者，亦是冷靜的觀察者。在缺乏個性的工業化流水線時代，他更像是個逆行者。

禮讚，值得尊重的存在

金宇澄在《繁花》中以一千五百處高頻的「不響」，道出了上海這座城市的某種底色——它不是語焉不詳，而是欲說還休的心照不宣。它不輕易下判斷，不急於定義，卻依舊能夠在心有靈犀中聽聞到擲地有聲。葛亞曦對上海的觀察，正有着這種文學性。真正的上海精神，是在看似矛盾的共生中，尋求到內在的自洽與平衡，尤其是真摯。

他拒絕被綁架的審美。儘管隨着時間的成長，這種「拒絕」更為平靜。他承認設計者的角色並非憑空創造，而是在空間中喚醒人對自身誠實的確認。美源於誠懇，而非虛飾的敘事。在他眼裏，上海永遠是值得珍視的——城市宏觀規劃並不以對豐富微小業態的侵蝕為代價，資本加持和原生力量處於一種此消彼長的相峙中，並呈現出一種豐沛的多樣性。而美醜的辨別之源和相對之本，也盡在於此。上海城市語法的構成，不僅有歷史建築，更有這座城市的店鋪、招牌、和自然滋長的微觀段落。

「我經常對我的同事們說，我們就別做設計了。」葛亞曦指着永福路的一家餐廳說道，「我們做不過他們。」

這家餐廳多美。你可以看出來，它的主人可能不懂設計，更沒有想過取悦他人，而是首先把自己的生活體驗呈現出來。而它還能那麼動人，這就是真實的力量。

上海的構成，不僅有歷史建築，更有這座城市的店鋪、招牌、和自然滋長。（外灘提供）

走進FINE WINE專賣店，葛亞曦可以和熟稔產區的店員投緣交流波爾多、勃艮第的風味；而在美頌家MAISON JIA——集結了米芝蓮選材標準的奶酪、冷肉精品店，葛亞曦和朋友們戲稱這是一家「農副食品店」……

上海本就是一座流動的饗宴。在上海，不斷相遇世界，而在世界的環行中又不斷邂逅着上海。上海的魅力，不全在於它視覺上的美麗，更基於其文明的底線和標準。葛亞曦試圖用自己的設計語境表達對這個城市的敬意。

葛亞曦的作品旨在於這個普遍「異化」和「風化」的時代裏，為真實的人性保留一片可以棲息、感動的「道場」。（外灘提供）

好的設計，是讓一個人身處其中，能夠感受到「作為一個人，值得被尊重」，從而與更宏大的精神圖景產生鏈接。葛亞曦的作品旨在於這個普遍「異化」和「風化」的時代裏，為真實的人性保留一片可以棲息、感動的「道場」。他所有的實踐，都是應答那個終極命題：「如何禮讚，值得尊重的存在。」

折衷共相不是設計模式，而是設計哲學

和葛亞曦聊到他的專業，能明確感受到，他對於意義的潦草、審美的侵略，這些不可避免的現象和行為的抵抗。他極度厭惡樣板間設計中沒有使用痕跡和生命感的「佈景」。

「儘管我們也做了大量的樣板間工作。曾經就有人提問說：『為什麼比較專注於住宅設計。』我記得我的回答：『相較於社交空間、商業空間、住宅設計更貼近自我的發展和完善。設計因人的存在而存在，經歷了人們不關注、不了解、過渡到略顯狹隘的認同、可能偏執且錯誤的選擇，再逐漸到現在趨於理性，且呈現出多樣、多元的形態的整個過程。我們也算是推動演變的設計力量之一。』」

他認為真正的設計，營造的是一個場域，必須能觸動觀者內心對生命、時間和城市的感知。他以專業之力，在每一個具體的空間現場，構建另一種可能性的範本。

葛亞曦將他對上海的理解，甚至是當下時代與一個時期的理解，提煉為「折衷共相」的方法論。（外灘提供）

葛亞曦將他對上海的理解，甚至是當下時代與一個時期的理解，提煉為「折衷共相」的方法論，並將每一個項目，都詮釋為具象的實驗場。「折衷」，並非妥協。它意味着尊重每一種存在的合理性，讓不同的質地、時代、功能與情感，在同一空間裏坦誠相見，彼此對話。而「共相」，則是「折衷」所要抵達的彼岸——穿透文化、立場與時間，觸動絕大多數人的普世共識。

在上海，歷史風貌建築往往意味着空間格局的限制。但在葛亞曦看來，風貌天生就應以「小尺度」為前提。談到尺度，人們往往想到的是「突破」。而他敏鋭地指出，「豪」不等於「大」，「小尺度」反而有自己的舒適度。

在桐安里，葛亞曦面對的是楊浦濱江工業文明與海派文化交織的獨特語境。這裏既有聶家花園、王孝和舊居等海派名流印記，又是中國近代工業的發源地之一。如何將海派人文、工業肌理與現代生活融合，而不淪為歷史符號的堆砌？在桐安里的客廳過道，一幅畫作之下，擺放着一把看似隨意的椅子。在大多樣板房室內設計呈現着表演，抑或是自賞，這個場景是罕見的「被使用感」。

你可以將椅子與畫的搭配當做重組後的空間美學，更可以將其當做一把普通的椅子，它可以推拉、位移，既具功能，也是一個提供發呆遐想的支點。這正是以「尺度」作為破題的序跋。他運用「螺螄殼裏做道場」的海派智慧，在230平的風貌空間內，通過模糊功能區間的絕對界限，讓動線交織、視線滲透，使尺度得以承載更豐富的情感與想象。

從石庫門裏弄式佈局中汲取靈感，追溯經典老洋房的空間制式，更着眼於真實生活的複合需求。（外灘提供）

廚房可以完全敞開，並和客廳和庭院連貫為通透自如，幾乎成為半戶外空間。從石庫門裏弄式佈局中汲取靈感，追溯經典老洋房的空間制式，更着眼於真實生活的複合需求，注重生活方式的多樣與功能延展。

葛亞曦認為，設計是有系統的，空間傳遞的舒服與和諧是通過周密咬合植入後給予的感受。「雖然極致的單一也能因為其純粹而煥發魅力，但我們始終相信，真實的設計迴避不了其複雜性與包容性。」。「折衷共相」不是一種固化的設計模式，而是開合的設計哲學。時常，它也會體現為，「讓設計退後」。在保利世博天悦的500平方米大宅中，面對黃浦江超美的S灣江景，葛亞曦坦言：

當你走進這裏，看向黃浦江的百年沉浮，當下內心的計量、對價值的判斷，都顯得如此地微不足道。這個世界有些東西你並不能通過金錢去『擁有』它，你只能參與其中，收穫自己正在參與這個世界的感動。

他剔除贅述，將江景最大化引入室內。（外灘提供）

他剔除贅述，將江景最大化引入室內。正如路易斯·康所推崇的，尋求「靜謐」與「光輝」的平衡。主人不僅僅是風景的看客，而是將情感注入空間，既有被激發的雄心，亦有呼應潮起潮湧的張弛有道。

如果說保利世博天悦是對江河的宏大敘事，那麼葛亞曦為萬科中興傲舍打造的空間，則是在模糊邊界的設計，回應了當代生活的持續生長的需求和變化。正如葛亞曦所言：「沙發用來躺，地毯用來坐，可以在茶几吃飯，在飄窗看書……設計即是對這些行為進行『縫補』，讓不同行為共存。」

室內彷彿是「灰空間」的連廊。它既是動線洄游樞紐，也是展示旅行收藏的流動展廳。（外灘提供）

室內彷彿是「灰空間」的連廊。它既是動線洄游樞紐，也是展示旅行收藏的流動展廳。在葛亞曦看來，真正的自由不在於抓住什麼，而在於不被定義所困。他試圖打破的不僅是心中的阻隔，也是視覺中的阻隔。「你看到門的時候，牆的概念就會出現。」

葛亞曦在談及融創外灘壹號院設計時所說。

因為沒有人能真正取消牆，取消牆，也就取消了差別，取消了想象，但是我們可以弱化門。

弱化，不是為了表演設計，而是為了穿透時間和空間，抵達真實。（外灘提供）

弱化，不是為了表演設計，而是為了穿透時間和空間，抵達真實。最終葛亞曦以對生活合理性的洞悉，令外灘壹號院，這座既坐擁外灘三件套的國際化地標視野，又能直面豫園厚重歷史的住宅，成為一場闡述當代生活的寫照。折衷共相，就是因地制宜的持續創新。而文明最深處的共相，一定不是某種特定形態，而是源於人性底層向善趨美的習慣。

我們更在意的，是讓設計穿越傲慢與偏狹

西扎說：房子是龐大網格的一部分，房子總是相似的。但每個人的居住空間、家，又類似每個人的自我，如此獨一無二。我們本就生存在更大維度的「折衷共相」中。曾經，葛亞曦也懷疑過：自己的堅持，是將信將疑的偏執，還是由衷的確鑿。最終，他找到了一個直截了當的評判方式：當他聽到感動的音樂、話語，看到震撼的建築、影像，他的胳膊會起雞皮疙瘩。這不僅是一種美學選擇，更是無法偽裝的「生理反應」。

身體性，是通往真實性的坦途。真實在事物的感知中，不在事物的描述中。真實不是對事物的歸納，而是真實本身。而選擇真實，就是在選擇責任。他將「真實」置於一切價值判斷的頂端，視其為精神性的唯一源泉。

他的設計亦如他鐘愛的音樂一般演變。（外灘提供）

年輕時，葛亞曦迷戀搖滾樂直接而強烈的抗爭與表達。如今，他更喜愛爵士——這是一種都市「吟遊」，他的設計同樣不追求宣言式的張揚和清晰的敘事脈絡，而是營造一種允許人們遊離其中的「氛圍」。

空間中的光影、材質、與外部環境的對話，都如同爵士的即興現場，共同構成一個複雜、微妙的情感場域，驅使人們用心「感受」，而非用邏輯去「解讀」。在一個被標準化、效率和流量規訓的世界裏，逆流並不被推崇。而他或許已衍變為一種「温和的抵抗」，但那卻是為了保持更為長久和持續的鋒芒。

在葛亞曦引領團隊十九年的歷程裏，於當代語境中不啻於成為一種文化現象；它提供的不僅是設計，而是令創作力得以延續的庇護所。而LSD的動力也不僅依賴於迷幻搖滾的精神源泉，而是逐漸派生為 （Long Slow Distance）—— 「長距離慢跑」的實踐哲學。這恰恰隱喻葛亞曦已完成了一場精神蜕變。設計，沉澱為一種更為沉穩的「紮根智慧」——不再追逐潮汐般的風格，而是以均勻的配速，在時間中持續奔跑。「我們更在意的，」葛亞曦說：

是如何讓設計這件事本身變得誠懇，有力量，並且能夠穿越傲慢與偏狹。

