靳羽西放售紐約傳奇豪宅：是網紅打卡地　也是宏揚中國美學的載體

在靳羽西的世界裏，年齡從未設限。



今年，靳羽西已經78歲了。但她現在的狀態，比很多年輕人還要鮮活。她像個不知疲倦的探險家，滿世界地解鎖新技能：在重慶騎着摩托車「炸街」，在上海學習蘭州牛肉麵的做法，在曼谷靜心修習插花藝術，在埃及熱情地跳起廣場舞……在靳羽西的世界裏，年齡從未設限，精彩永遠未完待續。

而她價值2000萬美元（約1.55億港元）的傳奇豪宅也在網絡上成了著名的「打卡點」。靳羽西親自接待了許多博主來探房，包括非常知名的海外TikTok博主Caleb Simpson。她穿着色彩鮮豔的居家服，神采奕奕地領着鏡頭穿梭在這座宛如博物館的家裏。她沒有絲毫的老態，反而充滿幽默感，說以2000萬美元出售這房子簡直是「太便宜了」。這種鬆弛、充滿活力的狀態，瞬間擊中了無數Z世代網友的心。人們驚歎於這座房子的奢華，更驚歎於它的女主人那旺盛的生命力。在這個被算法裹挾的時代，78歲的靳羽西依然穩穩地站在流量的中心，用一種全新的方式，向世界展示着她的生活與態度。

曾經的靳羽西是國內最早的It Girl，如今也能緊跟潮流。旅行之外，她不僅能熟練地使用AI製作短視頻，還會像個小女孩一樣，在夏威夷為了買到一隻心儀的黑皮Hello Kitty而雀躍不已，而包上則掛了兩隻這半年來很火的LABUBU。

與此同時，她的社交生活依然流光溢彩。社交女王的風采不減當年。她會準備海鮮火鍋家宴款待密友，也會在紐約組織花木蘭俱樂部的精英姐妹局，或是盛裝出席美國埃利斯島的榮譽勳章盛典。

在追逐潮流的同時，她的社交生活依然流光溢彩。（GettyImages）

承載着這些鮮活日常的，便是她位於曼哈頓東河畔的聯排別墅。

身處著名的「隱秘富人區」，曾與聯合國秘書長安南、建築大師貝聿銘等名流為鄰，但如今最吸引人的標籤，卻是「靳羽西的家」▼▼▼

在鏡頭前，羽西像個興奮的孩子展示着她的「城堡」。在寸土寸金的曼哈頓，擁有一塊草坪已是奢侈，而薩特廣場6號卻擁有一座12,000平方英尺的「秘密花園」，是僅供這十幾戶居民共享的私家領地。「秘密花園」有兩座鞦韆，花園裏的樹大概有300多歲，她說有一次泰國王子帶着僧侶來這裏，說這座花園裏住着一位守護仙女。

走入城堡，每座房間都有着極佳視野，每扇門都是桃花心木門，每扇窗戶都勾勒出絕佳視野。還配有全屋環繞的音響系統，在五樓就可以改變一樓播放的音樂。最讓Caleb驚奇的一間客卧，裏面幾乎堆滿古董。湊近看牀頭的木刻畫，，每一隻小鹿都栩栩如生；櫥櫃來自倫敦家居店，全世界獨一無二；天花板、窗簾與牀品的色彩相互呼應，濃烈而不豔俗。

原本封閉的屋頂被她改造成了擁有上帝視角的露台，平時可以在這裏開燒烤派對。每逢夏日夜晚，這裏便是名流雲集的社交場，紐約璀璨的夜景不過是她宴客的背景牆。

在她的YouTube頻道和短視頻裏，這棟房子是她介紹中國文化、分享生活美學的載體。一樓的花園層是社交的心臟，那張能容納22人的定製紅木餐桌，在過去的三十年裏見證了無數次外交級的晚宴。牆上的花紋是請匠人手繪的，如果移動視角，就會看到每一條花紋都有着細微差別。二樓設有辦公室和圖書館。這裏曾是羽西公司的總部，配備了當時最先進的計算機系統。天花板是「龍鳳呈祥」的金色花紋，龍頭正對着窗外。三樓至四樓分佈着風格迥異的客房與健身房，陳設着許多古董傢俱和裝飾品。

而五樓，則是完全屬於她個人的避風港，在這個佔據了整層樓的主卧套房裏，桑拿房、按摩室一應俱全，那是這位不知疲倦的「鐵娘子」在卸下盔甲後，獨自療愈與休憩的温柔鄉。

這棟房子裏，每個角落都藏着生活的痕跡，它們像一條條線，把靳羽西過去幾十年的審美和生活經歷串聯起來，靜靜講述着她的故事。而對於年輕的網友來說，看羽西的房子，看的不是房地產，更是看一位見過大世面的女性，是如何將生活過得如此熱烈而精緻。

推開巴厘島雕花門 在曼哈頓遇見東方的龍與鳳

如果說建築是這棟豪宅的骨架，那麼屋內那些琳琅滿目的陳設，就是它的靈魂。靳羽西像一隻勤勞的蜜鳥，從世界各地銜回了無數珍寶，將這個家填滿。在這裏，每一件物品都不只是裝飾，更是記憶的標本。任何造訪者在進入這棟房子之前，都會被那扇大門深深吸引。那不是紐約常見的鑄鐵門，而是一扇厚重、繁複，散發着熱帶氣息的雕花柚木門。

更多靳羽西豪宅的陳設細節▼▼▼

這扇門是靳羽西30年前在印度尼西亞的巴厘島特別定製的。她請當地最頂尖的工匠，耗時數月，將印度史詩《羅摩衍那》中的宏大場景一刀一刀地刻進了木頭裏。門上那些生動的人物與神獸，講述着關於流放、戰爭、勇氣與回歸的古老傳說。這似乎也是靳羽西人生的某種隱喻——一個從東方出走的女性，在異國他鄉單槍匹馬地奮鬥，最終憑藉智慧與勇氣贏得了屬於自己的榮耀。這扇門是如此獨特，以至於成為了薩特廣場的一個非官方地標，路過的行人常駐足拍照。靳羽西打趣說，如果每個拍照的人給她一美元，這或許能成為一筆不菲的收入。

推門而入，穿過門廳，在主客廳最顯眼的牆面上，懸掛着一幅巨大的中國水彩畫。畫中筆觸蒼勁，意境深遠，這是靳羽西父親靳永年先生的遺作。靳永年是著名的嶺南畫派畫家，這一畫派主張「折衷中西，融匯古今」，這種藝術基因或許也刻進了靳羽西的骨血裏。

抬起頭，目光會被二樓圖書館的天花板所牽引。那裏繪製着金色的龍與鳳，在燈光的映照下熠熠生輝。這是靳羽西特意邀請荷蘭藝術家希瑟·傑爾特斯繪製的現代演繹版。金色的線條彷彿在天花板上流動，龍鳳呈祥的中國圖騰被賦予了巴洛克式的華麗感。而在同一層樓的牆壁上，懸掛着一幅來自尼泊爾加德滿都的大幅掛毯。這幅掛毯鑲嵌着五顏六色的半寶石，在微光中閃爍着神秘的光芒。

家裏還有明代的椅子、柏林貝希斯坦三角鋼琴以及13世紀的柬埔寨佛像……來自世界各地的藏品共處一室，形成了一種奇妙的張力。靳羽西對細節的痴迷甚至到了「任性」的地步。她曾在巴黎一家古董店裏對一塊布料一見鍾情，隨後特意請人將其紋樣複製、製成窗簾。布面上的龍鱗層層起伏，生動逼真，彷彿下一秒便要躍然而出。來自不同大陸、不同年代、不同文化語境的物件，在這裏相互碰撞，並不追求和諧一致，反而坦然地暴露差異。

正如靳羽西的人生本身，橫跨東西、遊走傳統與現代之間，從來無法被簡化成某個單一標籤。

永遠在路上的寶藏奶奶 鏡頭內外的雙面人生

出售曼哈頓的豪宅，並不意味着靳羽西將退隱江湖，恰恰相反，這是她為了更自由地在世界各地繼續她的使命而做出的「斷捨離」。

回望上世紀80年代，《世界各地》在央視播出時，靳羽西以主持人的身份出現在中國電視熒幕上。她留着童花頭，塗着醒目的紅色口紅，用一句帶着港式口音的「你好，我是靳羽西」，迅速被觀眾記住。

在節目中，靳羽西頻繁出入歐美與亞洲各地的街道、博物館、餐廳與家庭空間，內容涉及當地的日常生活、風俗禮儀與文化背景。這些畫面通過電視進入中國家庭，為觀眾提供了關於外部世界的直觀訊息。與此同時，靳羽西的個人形象也成為節目的一部分。她在鏡頭前的妝容、服飾與表達方式，都被反覆討論。在那個色彩相對單調的年代，她不僅帶來了外部世界的風景，更帶來了一種關於「美」和「自我表達」的啟蒙。她告訴中國女性，你可以自信，可以張揚，可以與眾不同。

四十年過去了，媒介在變，世界在變，但靳羽西那種面對鏡頭的從容與真誠卻從未改變。她並沒有被飛速發展的數字時代拋棄，反而像個好奇的孩子一樣，興奮地擁抱了社交媒體。生活中的靳羽西，依然保持着驚人的旺盛精力。

生活中的靳羽西，依舊保持著旺盛的經歷。（Instagram@yuesaikan）

為了推廣她的自傳，她精神矍鑠地出現在各地的簽售會和演講台上，坦率地分享自己創業時的艱辛，分享在異國他鄉遭遇的偏見，也分享成功的喜悦。面對當前複雜的地緣政治環境，她在演講中直言不諱地指出西方媒體對中國的誤解，呼籲美國人親自去中國看一看。

「嚐嚐那裏的美食，看看那裏的城市，」她熱切地說道，

現在的中國和四十年前那個大家都穿灰藍色衣服的國家已經完全不同了。

有人說，靳羽西是時代的幸運兒。她抓住了中國改革開放初期對外部世界渴望的機遇，用電視鏡頭打開了一扇窗；她抓住了90年代中國女性意識覺醒的機遇，用一支口紅改變了中國女性的面貌。但正如她在自傳中所引用的那句中國諺語：「時勢造英雄」。她之所以能成為英雄，是因為她始終保持着一種敢為人先的勇氣和對極致美的追求。

薩特廣場6號的房子終將迎來新的主人，但靳羽西留下的文化遺產，卻像紐約東河的流水一樣，奔流不息。