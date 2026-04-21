廣州拖鞋王爭霸戰、上海裝腔比賽　內地年輕人瘋辦「民間小賽」？

日前，江蘇南京雨花台區一家Live House座無虛席，一場由網友自發組織的「南京鴨王大賽」正在熱烈進行。網友共推薦了138家鴨子店，最終37位參賽者按城區分組登台，用講故事、唱RAP等「花式」創意推介自己最愛的鴨子店。觀眾手持「小黃鴨」玩偶，邊品嘗邊投票，選出當天的「鴨王」。現場不僅有本地市民，還有從上海、安徽專程坐高鐵趕來的食客。



除了南京鴨王大賽，還有北京黑色羽絨服大賽、上海低成本裝腔大賽、廣州拖鞋王爭霸賽、武漢邊走邊吃大賽等等。這類由民眾自發組織的「民間小賽」不僅在線下火熱，在線上也引發廣泛關注。

小紅書（Rednote）上，「民間藝術小賽」話題引發超1億瀏覽、近60萬討論，用戶自發創建或參加創意小賽，聚焦藝術、美食、生活、寵物、潮流等多個賽道。看似無釐頭的日常小賽，不僅賽出城市特色，也透視出快節奏都市生活裏，當代年輕人對鬆弛感和自我表達的集體渴望。

4月11日，由一群年輕人自發組織的「南京鴨王大賽」在江蘇南京舉辦。37位參賽者用講故事、唱rap等方式介紹「最好吃的鴨子店」。（網民「開心貝貝」供圖）

「地域梗」賽出城市特色

「民間小賽」，最抓眼的是「城市味」。每個賽題都像一面鏡子，映照出城市生活的細枝末節。

今年年初，北京的「黑色羽絨服選美大賽」在線上線下均引發熱議。冬日裏，北京地鐵裏擠滿穿黑羽絨服的民眾，由於耐髒又百搭，黑羽絨服又被不少網友戲稱為「北京市服」。

網友「沒班味的樊小書」捕捉到這一城市特點，發起北京第一屆黑羽絨服選美大賽。比賽不僅關注衣服的外觀美醜，還關注性能，有人展示九兜實用性，有人層層疊穿演示「保暖神器」，引發數萬網友點讚評論。有的網友評論稱：每一件黑羽絨服下面，都是一個有個性的靈魂。

1月31日，北京第一屆黑色羽絨服選美大賽在北京海淀區舉行。（中新社）

上海則玩起了「低成本裝腔」。所謂「裝腔」，是網絡上對講究精緻生活方式、追求腔調的戲稱。上海「首屆低成本裝腔大賽」規則簡單有趣，要求參賽者在300元（人民幣，下同）內，表現出3萬塊的氣質。

選手們創意十足，有人拿出屏幕帶划痕的老款Kindle，在咖啡館或機場一拿出來就有了「知識分子」範兒；有人每天在朋友圈發冷門英倫民謠；還有人拎鑰匙串自稱「包租婆」。在上海工作的Alin表示，這場比賽最有趣的地方，在於「花小錢裝大腔」，大家用極低成本玩出了高級感，同時坦然自嘲生活里的小虛榮，反而坦坦蕩蕩地「裝」出了快樂。

廣州、武漢等地的「民間小賽」則更有煙火氣。作為「拖鞋之鄉」，廣州「拖鞋王爭霸賽」現場300多雙各式拖鞋「登場」，有人穿人字拖現場演示「趕高鐵百米衝刺」，有人為穿壞的舊拖鞋舉辦小型「葬禮」，還有人分享職場故事，用拖鞋表達對規矩的幽默反抗。

武漢「邊走邊吃大賽」則直接把本地人的「天賦技能」搬上舞台。武漢人愛「過早」（吃早餐），常邊走邊吃熱乾麵或湯粉，還習慣用小拇指輕鬆勾起全家人的早餐（包裝袋）。武漢文旅也抓住了這波流量，讓「過早」成為更鮮明的「城市名片」。

這些比賽不是刻意「地域黑」，而是年輕人用熱梗表達對城市的愛。樊小書說，選題貼近生活，場域足夠鬆弛，就成了當下最渴望的線下體驗。

普通人把「小事」辦成創意「大賽」

「民間小賽」門檻極低，不用簡歷、不用彩排，拿起身邊物件就能上台，卻有驚人創意。

北京黑羽絨服大賽上，最終的冠軍獲得者是一隻八個月大的小靈緹犬，它穿著定制開襠羽絨服優雅走秀，以99票力壓眾多人類選手奪冠。廣州「拖鞋王爭霸賽」冠軍郭定奮，穿著家鄉雷州人字拖，從廣州徒步574公里、耗時28天、走完81萬多步回到雷州老家，途中磨壞三雙拖鞋，還為家鄉拖鞋拍了一本影像冊。

1月31日，北京第一屆黑色羽絨服選美大賽在北京海淀區舉行。圖為參賽者展示自己的黑羽絨服。（中新社）

參賽者體驗最真實。一位武漢邊走邊吃大賽觀眾觀賽後表示：「邊走邊吃不是技能，是我們對生活的態度，即使摔跤也要護住那碗面。」北京黑羽絨服大賽觀眾小福（化名）說：「我以為只有我把這件衣服當『家人』，原來大家的衣服都各有故事。」

值得一提的是，不少品牌方也捕捉到流量。如，飲品品牌LINLEE林里舉辦「林里鴨創作小賽」，永和大王發起自制腐竹挑戰。平台把辦賽權下放，讓用戶主導，創意如泉湧。

在社交平台上，還有「最斜的樹」「最標準小番茄」「草莓選美」等各種千奇百怪的比賽，他們賽的早已不是輸贏，而是「把每一天過成值得頒獎的模樣」。

「民間小賽」成為年輕人情緒出口

為什麼這些「無厘頭」小賽能爆紅？有分析指出，核心原因是當代青年對「被看見」的渴求。

當下，「打工仔」在城市裡卷得喘不過氣，「民間小賽」砸碎門檻，無需完美，無需KPI，只需真實。小福告訴記者，那些平日里習以為常、從未覺得值得一提的小事被搬上舞台，大家自然而然地想要參與進來。內向的人可以安靜地坐在觀眾席，外向的人可以上台盡情釋放自我，現場的歡樂與感動自然轉化流量。

觀察人士指出，身份焦慮與情感孤立是當下群體性症候，「民間小賽」以興趣圈層搭建「生活方式社交」，真實的分享氛圍，引發網友共鳴。這些低成本、高參與的線下活動，帶來了鬆弛感，也填補了線上刷屏的重覆感與空虛感。

「民間小賽」不止娛樂，對個體，它是情緒與自我表達的出口；對城市，它讓地域文化從「梗」走向共情，增強歸屬感；對平台與品牌而言，則是新的市場增長點。「民間小賽」在社交媒體上成為熱搜話題，更讓人們從觀眾變成創造者，共同開闢普通人的生活自留地。正如樊小書所言，堅決捍衛普通人的生活，堅決表揚普通人的生活，堅決過好普通人的生活。生活本就荒誕又可愛，這些小賽，像一劑鬆弛劑，讓人們重新愛上日常。