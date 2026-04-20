故宮每年用60噸豬血鎮邪？　專家詳解古人智慧：木構件的保護層

六百年皇城故宮流傳著許多玄學邪說，有傳言稱綠瓦紅牆的故宮「每年用60噸豬血鎮邪」；故宮有「9999間半間房」等等。那麼真相到底是什麼？近期，故宮博物院研究館員、古建專家周乾新書《坐在故宮屋檐下:圖解紫禁城五十問》新鮮出爐，破除不少關於故宮的錯誤傳言，撥開迷霧才知背後藏著古人智慧。



關於「故宮每年用60噸豬血鎮邪」傳言，周乾澄清表示，故宮木構件的地仗層中確實含有豬血成份，但和封建迷信沒有半點關係。「故宮木構件的地仗層中確實含有豬血成份，但豬血並非用於鎮邪，而是作為黏合劑，與磚灰、桐油、麻等材料調和成灰漿，包裹在木構件表面，防止木材遭受日曬、雨淋、蟲咬。」

此外，豬血中的蛋白質在堿性環境下分解，與灰漿中的鈣離子交聯，「能提高地仗層的粘接性能與耐久性，這是古代工匠的科學創造。」

故宮建築群外墻。（香港01）

關於「故宮屋頂仙人騎鳳的原型是姜子牙的小舅子，又是齊湣王的化身」的傳言。周乾分析認為，隋唐及更早時期，屋頂四角的屋脊前端未見仙人走獸造型，多用三角形的磚或多層瓦壘疊。北宋《營造法式》中有道士騎鳳的造型，可推測出仙人騎鳳造型至少從該時期就已出現。

周乾稱，明代開國皇帝朱元璋、紫禁城締造者朱棣，都對道教極其推崇，使得道士形象的仙人造型，出現在故宮各個古建築的屋頂上。而古人認為鳳凰是祥瑞的征兆，又是火神祝融的化身，「結合故宮古建築屋頂五脊六獸的防災寓意，不難推測出仙人騎鳳造型的真實文化內涵其實就是滅火。」

太和殿屋頂的仙人走獸。（北京日報）

再比如，故宮有「9999間半間房」的說法流傳甚廣，周乾翻閱史料發現，在不同歷史時期，紫禁城古建築的數量並非一成不變的。

明永樂時期紫禁城房屋總數約8350楹（兩根立柱之間的空間稱為「1楹」）；清代康熙時期的房屋總數不及明代的1/10；故宮博物院成立後，20世紀末期年統計房屋數量為8707間，2012年單霽翔先生上任故宮博物院院長，統計了故宮內的房屋數量為9371間。「另外，在古建築領域沒有半間房這麼一說。」

周乾解密故宮傳聞。（北京日報）

周乾用文獻和數據，將這些流傳多年的「傳說」一一歸位，他表示，「故宮歷史文化不能亂講，要有可信依據。」

周乾新書《坐在故宮屋檐下:圖解紫禁城五十問》立足於公眾視角，用嚴謹科學的態度回答公眾好奇，對故宮建築的營建傳聞、古代智慧、建築文化、歷史功能及宮廷生活等方面進行了詳盡且準確的解答。新書不僅涵蓋了中國古代建築的歷史、文化、技術和藝術，還廣泛涉及中國古代的力學、化學、材料學、風水學以及哲學等諸多領域。