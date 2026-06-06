「劇女」是甚麼？為音樂劇貢獻75%票房、審美超高更熱愛嗑CP

戲曲有資深票友，娛樂圈有追星粉絲，如今劇場裏崛起一股新勢力——劇女。這個詞是特指熱衷於音樂劇、話劇的女性觀眾。



最近三年，「劇女」每年都為音樂劇貢獻超過75%票房。這個群體是如何形成？她們又是怎樣撐起大半邊天？



消費力與鑒賞力「雙高」 劇女躍升票房主力

一到星期五，劇女們就開始出動，帶着精心準備的應援物，甚至拖着行李箱跨城，趕赴各個劇場。她們通常提前幾個月搶票，趁周末安排「連打」，連續打卡4至5場劇。

演出散場後，她們還會蹲守演員通道攞簽名合影，深夜依然精神亢奮，在社交平台上撰寫長篇劇評，甚至與同好在群組裏徹夜「盤劇情、盤細節」。

演出散場後，繼續與音樂劇演員互動，是劇女們必不可少的追劇體驗環節。（網上圖片）

這個情景，是劇女的追劇日常。你可能會疑問：劇女不就是在追星嗎？

其實兩者的內核截然不同。劇女不瘋狂做數據、不盲目捧偶像，只為好作品買單，也敢吐槽爛戲、堅持審美底線，促使整個行業用心打磨內容。

「劇女」是甚麼時候誕生的呢？雖沒有確切說法，但行業普遍認為是2019年，而綜藝《聲入人心》是重要推手。節目捧紅了一批優質音樂劇演員，帶動大量年輕女性觀眾走進劇場。

2018年底開播的《聲入人心》，周深、阿雲嘎、鄭雲龍等歌手、演員，都因節目獲得高人氣。（網上圖片）

正因為這批觀眾，形成了「劇女」的基礎，隨着她們的經濟能力增強，愈來愈懂欣賞藝術，直接改寫了國內音樂劇的市場走向。為何這麼說？我們可從數據中一探究竟：

最近三年《中國音樂劇市場年度報告》，女性觀眾佔比都穩破75%。可見「劇女」並非曇花一現，而是成為劇場票房絕對主力。

從國際巡演到本土原創 劇女跨城「N刷」好作品

說到劇女的影響力，例子之一是小劇場音樂劇《阿波羅尼亞》。該劇上演近3,000場，幾乎場場滿座，女觀眾佔九成，主力正是高消費力都市女性，其中更有劇女創下「50刷」的紀錄。

互動感強、卡司盲盒，是這部劇長紅的原因。何為「卡司盲盒」？全劇只有3位主演，分飾12個角色，加上30多個備選卡司輪番上陣，如開盲盒，同一劇目場場有新意，吸引劇女不斷「複購」。

《阿波羅尼亞》演出現場，觀眾化身酒吧客人，圍坐在吧枱、卡位，與演員面對面互動，代入感強。（網上圖片）

靠着這部劇熱度，它駐演的上海亞洲大廈，已匯聚近20個小劇場，被譽為內地版「垂直百老匯」。

當然，劇女的足跡不止於小劇場，傳統劇院也是她們追劇的大本營。劇女的消費力到底有多強？

我們再看幾個例子：粵語音樂劇《大狀王》，有劇女跨城追劇，花費3萬元看足60場，只為看到不一樣的細節。

8月29日《大狀王》演出後謝幕。（羅淑佩FB）

英文音樂劇《悲慘世界》世界巡演上海站，56天連演65場，票房加周邊產品收入超1億元，女性觀眾佔近八成，當中相當一部分是跨城而來，重複觀演。

中文原創音樂劇《趙氏孤兒》，全國巡演150多場，總票房估算近3億元，女性觀眾佔比達七成。影視明星的加盟，加上觀眾對家國情懷的共鳴，都是它受歡迎的原因。

音樂劇《趙氏孤兒》講述程嬰救孤的故事，兼備家國大義和復仇敘事，非常吸引人。

《趙氏孤兒》故事以程嬰救孤為主線，鄭棋元、徐均朔、明道、薛佳凝等主演，主創團隊還有金培達、張叔平等。（網上圖片）

從小劇場到大劇院，從國際巡演到本土原創，劇女可謂「用腳投票」，完美詮釋了何為「高審美、高黏性、高消費」的核心觀眾。

劇女審美成創作風向標 越劇玩出新花樣

舞台不再單向定義觀眾，觀眾的審美和選擇，反而成為創作的風向標。劇女青睞的沉浸式、年輕化形式，也被傳統戲曲借鑑。

越劇《新龍門客棧》便是成功嘗試：採用小劇場駐演，更特別的是首次改編武俠電影IP、全女班演員，風格新穎又有看點。

越劇《新龍門客棧》演出舞台，還原滿布機關的客棧，演員陳麗君、李雲霄等精彩演繹，收穫大批劇粉。

越劇《新龍門客棧》全女班演出，吸引非常多劇女「嗑CP」，演員陳麗君、李雲霄更在短視頻平台爆紅。（網上圖片）

開演第一年，這部劇就演出近150場，場場一票難求，八成觀眾更是第一次看越劇，而且大部分為年輕女性，打破傳統戲曲的年齡圈層。

「劇女」的崛起，不僅印證「她經濟」的強大消費力，更體現了新生代極高的鑒賞水準。難能可貴的是，她們的審美兼具開放與包容，既能熱情擁抱國際化的外來佳作，也樂於為傳統藝術注入年輕活力，這正是文化自信的生動詮釋。

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