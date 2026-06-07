戰國超強「收納神器」一罐可收納59個餐具？ 兩年前曾在港展出

誰會想到？兩千多年前的古人，收納能力居然比現代人還厲害。在戰國時期，齊國人外出郊遊，帶着59件餐具，全部裝入一個酒埕大小的青銅罐裏。到底是怎樣做到？



答案就在山東博物館的「套疊銅餐具」身上。這件文物2024年曾經來香港展出，不知道大家有沒一睹真容？



2024年，香港文物探知館舉行「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」，展出共60套（約200件）精選山東文物。圖示戰國時期齊國的「套疊銅餐具」。



香港文物探知館2024年舉行「禮樂和合 探知齊魯——山東文物特展」，曾展出「套疊銅餐具」。（政府新聞處）

套疊銅餐具，1991年出土自山東淄博臨淄的一座大型墓葬。整件文物是由一個青銅罍（音同雷）裝着59件餐具。

這59件餐具都有些甚麼？

古人很有儀式感，飲酒盛湯的耳杯，裝醬料的小碟，放主食的食盒，還有大碗、餐盤，搭配得特別齊全。

當中亦有講究，耳杯、小碟、食盒各10件，再加上4隻碗、25個盤子。為何剛好是10套餐具？

這就涉及中國數千年來最早的飲食方式：分餐制。戰國時期沒有圓桌聚餐，所有人都是分餐而食，一人一份、一人一席。所以10套餐具，是專門用於十人以內的宴會。

套疊銅餐具隱藏的不止是古時禮制，還有黑科技工藝。59件大大小小的餐具，怎麼才能全部疊在一起、不浪費空間？戰國工匠做到了我們現在難以想像的精度。

山東博物館展出戰國套疊銅餐具，將外罐「青銅罍」內的59件餐具全部展示出來，觀眾可以見到有至少四種不同的餐具，包括耳杯、碗、食盒和盤。

戰國套疊銅餐具，在山東博物館展出，完整陳列59件餐具的種類。（視覺中國/當代中國授權）

每一件銅餐具的尺寸，都是嚴格遞減、標準化製作。器壁薄如紙，但又結實耐用。收納順序完全固定，錯一件、亂一步，全部裝不回去。

在沒有機器、沒有卡尺、沒有流水線的戰國，古人純靠手工製模鑄造，做出了毫米級的精度。這種標準化思維、精密鑄造技術，放在整個先秦時代，都是頂級水準。

而裝下這59件餐具的外罐，叫做「青銅罍」。罍是古代裝酒、裝水的容器，齊國人非常聰明，直接把它改成可攜式收納箱。

這個青銅罍設計有多巧妙？

它分成頂蓋、上罐、下罐三部分，可以拆裝，由子母口扣合，嚴密不鬆動。下罐有雙鋪首銜環，頂蓋上分布四個環形鈕，可以穿繩手提或背負，方便出行。

戰國套疊銅餐具的外罐是一個青銅罍，高只有24.8厘米，但能容納59件大小不一的餐具。

青銅罍高24.8厘米，59件餐具根據固定順序，一一被收納在內。（視覺中國/當代中國授權）

看到這裏你應該猜到，套疊銅餐具是用來出門設宴，尤其是打獵、野餐或外出應酬的場合。

所以，套疊銅餐具的主人是誰？

令人意外的是，它並非王室貴族專屬，而是士大夫階層的器物。

普通上層文人、基層官員，就能擁有如此精巧華美的成套銅器。這一細節反映出，戰國時期齊國經濟繁榮、手工業技術發達，社會中上階層早已追求精緻生活。

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