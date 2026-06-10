絕壁之上飛瀑之下有人家　中國遺世獨立的懸崖村有哪些？

在中國的崇山峻嶺間，藏着一群遺世獨立的懸崖村，它們扎根於懸崖峭壁之上，依偎在雲霧繚繞之間，歷經數百年風雨依然生生不息。這些絕壁上的村寨就如世外桃源，既是人們與自然共生的智慧結晶，亦擁有最震撼人心的壯麗風光。你見過哪些？



太行山虹霓村 飛瀑懸崖上的千年石寨

在山西平順縣東南部、太行山虹梯關大峽谷深處，坐落着一座懸崖上的千年古村——虹霓村，因村東斷崖飛瀑常現彩虹而得名，被譽為「太行明珠」。

虹霓村，坐落於山西平順縣，因村中的斷崖飛瀑常出現彩虹而得名。（視覺中國/當代中國授權）

村落背靠青山、面臨深峽，虹霓河穿村而過，在村東形成落差約80米的飛瀑，水霧瀰漫，陽光下時見雙虹凌空，「虹霓」之名由此而來。腳下的虹霓峽壁立千仞，深不見底，與古村相依，險壯並存。

虹霓村始建於五代後唐，距今已有1,100餘年，是中國歷史文化名村與傳統村落。整條村落就像是一座「石頭王國」，村中的石屋、石牆、石街、石瓦都是村民用當地石頭建造，就地取材，層層疊疊順山勢而建，質樸古雅。

虹霓村中的明惠大師塔為五代國保級石塔，通體為青石雕造，造型端莊，見證千年風華。（視覺中國/當代中國授權）

通往虹霓村的虹梯關掛壁公路，是太行山中最原始、最野性的掛壁公路之一，由當地村民開鑿而成，碎石路面、崖壁洞口，驚險與壯美並存。行走其間，望絕壁臨空、飛瀑轟鳴、古塔靜立，可將太行山水的雄奇與古村的滄桑盡收眼底。

浙江磐安岩門村 三面懸空的空中樓閣

浙江金華市磐安縣方前鎮的岩門村，是施家莊村下轄的自然村，坐落在海拔800多米的山巔，三面環繞300米高的絕壁，從谷底到村落垂直落差近600米，遠觀如凌空高築的「天空之城」，故有「懸崖村」之稱。

岩門村，坐落於浙江金華磐安縣，從谷底到村落垂直落差近600米，被譽為「天空之城」。（小紅書@落葉飛雪guan）

村名「岩門」，源於村口兩塊對峙如門的巨石，相傳自明代永樂年間，施姓先民避亂至此，距今已逾600年。

岩門村地處浙江磐安、天台、仙居三縣交界，一億多年前的火山噴發與地殼運動，造就了獨特的複合地貌，擁有火山岩崗、龍鬚崖嶂、千丈飛瀑等27處地質遺迹，是全國首批地質文化村與省級3A級景區村莊。

岩門村三面懸空，擁有山野及梯田風光，宛如一處靜謐卻又難以抵達的浙江隱世秘境。（視覺中國/當代中國授權）

白牆黑瓦的民居順山勢錯落而建，一邊是萬丈深淵，一邊是梯田疊疊，晨霧時分，雲海從谷底湧起，纏繞村落，行走其間如踏雲端。這裏遠離塵囂，是藏在浙中群山裏的隱秘仙境，以險峻勾勒出別樣的江南詩意。

四川古路村 天梯之上的彝家秘境

四川雅安的古路村，是一座紮根在海拔1,400米懸崖上的彝族村落，被譽為「天梯上的彝寨」，以極致的險峻與獨特的民族風情聞名。

古路村，海拔約1,400米，坐落於四川雅安大渡河大峽谷入口處的絕壁之上，因山崖滾石常發出「咕嚕」聲而得名。（視覺中國/當代中國授權）

整座村莊依附於絕壁而生，過去村民進出村落，只能依靠扁擔藤與木棍編成的藤梯，攀爬在垂直的懸崖之上，行路之難堪稱絕境。

上世紀五十年代，解放軍鐵道兵將危險的藤梯改為鋼梯，為這座懸崖村落打通了與外界相連的通道，也讓這片隱世美景得以被世人看見。

四川古路村棲於千仞懸崖之巔，屋舍依山而建，背靠雄偉峽谷，在險峻山巒間守護着最淳樸的人間煙火。（視覺中國/當代中國授權）

古路村的彝族民居順着崖壁排布，古樸的房屋與灰褐色的懸崖融為一體，充滿原生態的野性之美。站在村中遠眺，群山連綿，絕壁千仞，不禁讓人產生對大自然的敬畏之情。

休寧木梨硔村 黃山最美高山懸崖村

安徽休寧縣的木梨硔村，坐落於苦竹尖近千米的山腰之上，是徽州海拔最高的村落，也被譽為「黃山最美的高山村落」。

清晨時分，位於安徽黃山休寧的木梨硔村被雲海纏繞，猶如夢幻仙境。（視覺中國/當代中國授權）

木梨硔村始建於明末，整體呈駱駝型，盤踞在山脊之上，南北西三面皆是懸崖，唯有東側與山體相連，地勢奇險。徽州特色的黛瓦粉牆依山而建，錯落有致地鋪整在崖壁旁，沒有過多的人工修飾，原汁原味地保留着徽州古村的韻味。

懸崖與雲海共生的美景，是木梨硔村最大的特色之一，這裏常年雲霧彌漫，每當清晨或雨後，雲海從山谷湧起，淹沒懸崖，纏繞村落，整個村莊飄浮在雲端之上，宛如天上仙居。

木梨硔村整體呈駱駝型，盤踞於苦竹尖山脊之上，地勢奇險，與青山和雲海相融，山靈水秀。（視覺中國/當代中國授權）

站在村頭觀景台，腳下是萬丈深淵，眼前是連綿青山與翻騰雲海，險峻與柔美完美交融，盡顯徽州山水的靈秀與壯闊。

這些藏在中國大地上的懸崖村，既擁有令人驚歎的自然奇景，亦生動展現了古人在艱難環境中扎根求存的堅韌精神。你最想探訪哪一座？

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