神奇的水中大佛在紹興柯岩　三代人開鑿將大佛刻進孤岩裏？

浙江紹興素有「古橋之都」的美譽，處處水鄉，滿城詩意。而柯岩，便是其中一處著名的山水勝地。但大家知道嗎？在柯岩風景區裏，原來藏有一處奇景，只見湖中一塊孤岩內，竟鑿有一尊莊嚴大佛，歷經千年風雨，依然完好如初。究竟是誰，又為何要將這尊大佛刻入岩中？



紹興奇石秀水之地 柯岩曾是採石場？

柯岩風景區坐落於紹興城西8公里處，北倚柯山、南瀕鑑湖，總面積逾6.8平方公里，是集古代採石遺景、水鄉風情與古越文化於一體的國家4A級景區，距今已有1,800多年歷史。

柯岩「湖中有山，山中有水」的獨特風光，並非天然形成，而是歷代工匠開山採石留下的人文印記。

鑑湖，位於紹興柯岩南側，湖水清澈平靜，環繞着奇石山巒，盡顯江南水鄉風光。（小紅書@鹿椰青）

自三國時期起，柯山便是著名的採石場，千百年來的開墾鑿擊，讓偌大的山體被挖去大半，卻也造就了峭壁、石宕、石洞等獨特景觀，與鑑湖的碧波相映，成了紹興獨有的江南山水畫卷。

在紹興柯岩核心景區，一柱巨石拔地而起，形態奇特，是千年採石遺迹，又名「雲骨」。（小紅書@鹿椰青）

柯岩風景區內串聯着柯岩、鑑湖、魯鎮3大核心區域，既有「天下第一石」之稱的雲骨奇觀，也有復刻魯迅筆下風情的魯鎮街巷，當中，藏着千年秘聞的石佛奇景則最令人嘖嘖稱奇。

魯鎮，毗鄰鑑湖邊，是一座根據魯迅筆下場景還原的仿古水鄉。它還原了古時紹興水鄉的樣貌，白牆黛瓦臨水而建，滿是市井氣息。（小紅書@鹿椰青）

神奇的水中大佛 柯岩大佛由三代人開鑿

柯岩大佛坐落於柯山南麓，又名天工大佛，是浙江省保存較為完好的古代大型石刻造像。到底這尊大佛有何特別？

紹興柯岩風景區內，佇立着高逾20米的天工大佛，是浙江四大石佛之一。（小紅書@王小異在路上）

首先，柯岩大佛並非獨立雕刻，而是順勢利用柯岩採石遺留的巨型孤岩鑿成，孤岩高27.3米，佛像從離地5.5米處起雕，通高11.3米，通體圓雕，螺髮飽滿，盡顯古樸莊嚴。

其次，關於這尊大佛的由來，一直流傳着一段跨越三代人的傳奇秘聞。據記載，隋代年間，一位石工發願在此雕鑿大佛，卻未能完工便離世，隨後他的兒子、孫子接力鑿刻，歷經百年才終告完成，這便是「三世訖功」的傳說。

為何石工要耗費三代人之力，在這採石場的孤岩中鑿刻大佛？至今仍有不少討論。

有人說，是石工們常年採石，見山體被鑿得滿目瘡痍，便想以大佛祈福，慰藉生靈。亦有人說，隋唐時期佛教盛行，柯山寺早已在此修建，工匠們順勢鑿佛，讓佛與山相融，彰顯佛教的莊嚴。後來，有專家對大佛的始建年代進行考證，認為屬於宋代。

如今，繞到大佛背後，還能看到斑駁石壁上的模糊題刻，那是歷代文人與信徒留下的痕迹，為這尊千年大佛，增添了幾分傳奇色彩。至於真相如何，便交由各位自行體會了。

柯岩大佛雙目微啟略俯視，法相慈祥，身穿袈裟，古樸又莊嚴。（視覺中國/當代中國授權）

除了「身世」成謎，柯岩大佛的鑿刻工藝亦暗藏玄機。大佛藏在孤岩鑿空的石龕之中，龕頂刻有葫蘆形塔剎，既可以遮擋風雨侵蝕，又暗合佛教寓意。

最為精妙的是佛龕的「中空」構造，大佛背部並未緊貼岩壁，僅憑底部與岩體穩固相接，於一塊孤石之上雕出佛像，可見古代工匠超凡絕倫的營造巧思與建築造詣。

紹興柯岩大佛背部並非與岩壁緊密相連，只有底部與岩體相接，佛龕呈「中空」形態。（視覺中國/當代中國授權）

千百年來，柯岩大佛歷經滄桑，康熙年間曾被飾以金粉，後來下身結構被毀，於1997年由文物部門修復，如今完好佇立，為紹興添上一筆人文風采。大佛眉眼間的溫潤莊嚴，將古人的匠心與信仰，盡藏其中。

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