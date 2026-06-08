張掖七彩丹霞、察爾汗鹽湖和西藏　中國「大地之樹」奇觀超震撼！

在遼闊的中國大地上，藏着一些十分特殊的「大地之樹」，由河湖、山巒、峽谷自然雕琢而成，紋理獨特、氣勢磅礴，演繹着大自然的鬼斧神工。



來到海岸邊，看往來潮汐日復一日沖刷灘塗，刻畫出枝幹清晰的潮汐樹，既是海岸獨特景觀，也是維繫灘塗生態的生命脈絡。



青藏高原長江源區，高海拔荒原之上，冰川融水交匯分流，形成錯綜複雜的辮狀水系，如同枝繁葉茂的大地榕樹，遼闊又壯觀。

在浙江杭州錢塘江，隨着潮水漲退，江灘上出現了「大地之樹」的震撼奇觀。中俯瞰，綠色枝脈形成了「大地之樹」體，栩栩如生。

江西鄱陽湖，在水位下降後，湖床裸露，水流沖蝕出分支狀溝壑，湖草隨之生長。從空中俯瞰，綠色枝脈形成了「大地之樹」體，栩栩如生。（視覺中國/當代中國授權）

在山東青海，大片滸苔於沿海地區聚集，從高空俯瞰，宛如一棵壯觀的綠色大樹，又被形容為「海上草原」。（視覺中國/當代中國授權）

在張掖七彩丹霞景區附近，有一處由乾早型樹枝狀水系地貌形成的奇觀，從高空俯瞰，形成栩栩如生的「大地之樹」。（視覺中國/當代中國授權）

深秋時節，山東省青島市膠州灣洋河入海口的紅海灘上，「潮汐樹」與紅色鹼蓬草勾勒出大地秋色。（視覺中國/當代中國授權）

察爾汗鹽湖之中，鹽花與鹽鐘乳錯落生長，幻化出獨特的鹽湖之樹，鹽地風貌別具韻味。河流出山沖積形成的衝積扇（在山地河流出口處沖積成扇形的一種地形），形似銀杏葉舒展開來，構成溫潤的大地樹形景觀。

在察爾汗鹽湖，由於氣候炎熱乾燥，水分蒸發很快，湖中鹽逐漸結晶，形成了晶瑩如玉的「鹽花」，在碧綠湖水的映襯下，美不勝收。（視覺中國/當代中國授權）

不止水系與鹽域，漫長歲月裏的風化與侵蝕，也雕琢出眾多「大地之樹」。像是西藏札達土林、內蒙古四子王旗大紅山、張掖七彩丹霞，歷經數百萬年風化侵蝕，層次紋路猶如樹木年輪，化身為刻印時間痕迹的巨樹奇景。

西藏那曲市317國道2442里程碑旁，流水因特殊地勢沖刷大地，從空中俯瞰形成巨樹般的痕迹，猶如「大地之樹」。（視覺中國/當代中國授權）

冬日的安集海大峽谷，白雪覆蓋崖壁，谷底河流結冰，凝結成「冰樹」奇景。（Shutterstock）

形態各異的「大地之樹」，皆是山河繪下的浪漫詩篇。

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