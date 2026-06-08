張掖七彩丹霞、察爾汗鹽湖和西藏 中國「大地之樹」奇觀超震撼！
撰文：當代中國
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在遼闊的中國大地上，藏着一些十分特殊的「大地之樹」，由河湖、山巒、峽谷自然雕琢而成，紋理獨特、氣勢磅礴，演繹着大自然的鬼斧神工。
來到海岸邊，看往來潮汐日復一日沖刷灘塗，刻畫出枝幹清晰的潮汐樹，既是海岸獨特景觀，也是維繫灘塗生態的生命脈絡。
青藏高原長江源區，高海拔荒原之上，冰川融水交匯分流，形成錯綜複雜的辮狀水系，如同枝繁葉茂的大地榕樹，遼闊又壯觀。
察爾汗鹽湖之中，鹽花與鹽鐘乳錯落生長，幻化出獨特的鹽湖之樹，鹽地風貌別具韻味。河流出山沖積形成的衝積扇（在山地河流出口處沖積成扇形的一種地形），形似銀杏葉舒展開來，構成溫潤的大地樹形景觀。
不止水系與鹽域，漫長歲月裏的風化與侵蝕，也雕琢出眾多「大地之樹」。像是西藏札達土林、內蒙古四子王旗大紅山、張掖七彩丹霞，歷經數百萬年風化侵蝕，層次紋路猶如樹木年輪，化身為刻印時間痕迹的巨樹奇景。
形態各異的「大地之樹」，皆是山河繪下的浪漫詩篇。
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