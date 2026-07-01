一棟大廈藏兩種生活　上海21層寫字樓長出「垂直百老匯」？

上海有一棟普通寫字樓，因為音樂劇而走紅，陸續改裝出近20個小劇場。垂直堆疊而成的戲劇街區，被譽為「垂直百老匯」，在年輕人中掀起追劇熱潮。



這棟樓到底有甚麼過人之處？年輕人又為何熱愛小劇場？這股演藝風潮是怎樣在上海興起的？



上班族和劇迷「錯峰」 一棟大廈藏兩種生活

這片獨特的戲劇空間，位於上海黃浦區漢口路的「亞洲大廈」。大廈總共21層，所有小劇場僅集中在1至11樓，高層依舊維持辦公用途。上班族和劇迷錯峰登場，同一棟樓藏着白天工作、夜晚追劇兩種生活。

上海亞洲大廈是一座建於2007年的乙級寫字樓，地處南京東路商圈核心，毗鄰人民廣場和外灘。（視覺中國/當代中國授權）

相比傳統大劇院，這裏每日同時上演十餘個劇目，涵蓋音樂劇、舞劇、推理劇、脫口秀、喜劇等，選擇十分豐富。

更特別的是，你可以在同一棟樓內實現「食飯—睇劇—社交」休閒閉環：樓層間有各式沉浸式舞台，底層則聚集劇迷專屬咖啡館、戲劇主題酒吧、周邊應援小店。散場後無需轉場，便能直接和同好聚首暢聊。

這種一站式觀劇體驗，精準契合年輕人對情緒價值、社交認同的需求，不僅帶旺周邊的餐飲和零售，更吸引大批劇迷跨城追劇、反覆觀演，連帶拉動當地住宿、文旅相關消費。

夜幕降臨，大批年輕人聚首上海亞洲大廈，等候進入各個「星空間」看劇。（網上圖片）

為甚麼是上海？政策與商業「雙向奔赴」

為甚麼上海能長出「垂直百老匯」？其實，離不開政策創新與商業敏銳度的結合。

2019年，上海推出《上海市演藝新空間運營標準》。這項新政允許商業綜合體、辦公樓宇、產業園區、旅遊景點、遊艇、改造好的老廠房等，只要滿足每年演出不少於50場等指標，就可以轉型為「演藝新空間」。

上海船廠變身為1862藝術中心，百年工業遺迹改建成演藝新空間。圖為話劇《薩勒姆的女巫》舞台。（網上圖片）

2020年，演出市場受疫情影響，許多創作者和演職人員，必須尋找新出路。原本就經營演出活動的亞洲大廈物業方，便選中大廈裏一間不續約的美容院，改裝成音樂劇《阿波羅尼亞》故事背景的小酒館。

高顏值的演員，輕鬆的劇情，近距離的互動，讓這齣戲跟亞洲大廈一炮而紅。很快，更多空間被改造為小劇場，引入話劇、舞劇等駐演，把這裏彷彿變成了一棟「垂直百老匯」。

之後，亞洲大廈的小劇場熱潮，蔓延到附近步行可到的第一百貨、世茂廣場，連同大世界、新天地共五個商業綜合體，形成強大集群效應。如今在人民廣場一公里範圍內，聚集了60多間小劇場，成為追劇勝地「環人廣」（即環繞人民廣場地區）。

而這只是上海演藝版圖擴張的一個縮影。放眼全市，2024年，上海市演出行業協會公布新一輪的100個「演藝新空間」名單，不僅遍布全市14個區，還有17家「新血」加入。可以說，這股觀演熱潮席捲全上海。

上海大世界遊樂場，建築風格仿西方古典主義，亦帶有中國傳統風格裝飾，底層中庭設有露天小劇場。

上海大世界遊樂場，底層中庭設有露天小劇場。（網上圖片）

這些演藝新空間有多受歡迎？2025年的數據給出了直觀答案：上海100家演藝新空間，全年累計演出16,769場，吸引觀眾超213萬人次，演出總收入近3億元人民幣。

從「演藝碼頭」到「演藝源頭」的進階

上海演藝新空間模式，並未止步於此，而是迎來了全面的升級和拓展。

隨着行業逐步進入穩定期，資本亦主動入局。2025年開始，有更多投資人接觸運營方，看好小劇場回報。不止內地資本，香港財團也專程到上海考察，探討打造港版垂直演藝街區的可能性。

劇目衍生產品也在試水。以演員卡司的徽章、手幅、相冊等輕周邊為例，定價多為兩位數，銷售額約佔整體收入10%，業界積極開發更多產品，挖掘市場潛力。

作品方面，更取得突破性成績。原創音樂劇《蝶·變》、《翻國王棋》通過版權出海，登陸韓國市場。這意味着上海從單純承接演出的「演藝碼頭」，升級為能自主孵化優質內容、向外輸出IP的「演藝源頭」。

中國原創音樂劇《蝶·變》韓語版劇照。（網上圖片）

上海「垂直百老匯」的玩法，已經被全國多地效仿。像北京、成都、廣州、深圳等城市，都開始將商場裏空置樓層利用起來，打造自己的小劇場群。

比如廣州北京路天河城，通過引入多齣音樂劇和喜劇，讓商場從單純的「購物地」變成了年輕人的「看劇打卡地」。

從一棟寫字樓的走紅，到一座城市的文化地標，「垂直百老匯」不僅重塑了年輕人的娛樂消費日常，更以蓬勃的小劇場演藝模式，為城市發展注入新活力。

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