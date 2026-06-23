給阿嬤情書破18億！香港為僑批樞紐　王彥桐李思潼期待港人觀後感

在內地票房賣破18億元人民幣的現象級電影《給阿嬤的情書》，已於6月18日正式在香港公映。這部純潮汕方言電影，在內地豆瓣評分高達9.3分，與經典港片《無間道》及姜文的《鬼子來了》並列，成為21世紀評分最高的華語電影之一。在新加坡特設的8場潮汕方言場也都迅速售罄。



電影以中式深情與歷史厚度打破方言壁壘，講述一位潮汕孫子遠赴泰國尋找阿公的故事，帶出昔日潮汕人「下南洋」打拼的血淚史。《香港01》日前在香港首映禮獨家專訪了男女主角王彥桐與李思潼，分享這部「票房黑馬」成功的關鍵和背後的時代情感。



《給阿嬤的情書》男女主角王彥桐與李思潼，早前來港出席首映，並接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

全素人陣容真摯情感賣破18億票房

《給阿嬤的情書》並無巨星加持，飾演男女主角「木生」與「南枝」的王彥桐和李思潼，兩人都是首次擔任電影主演，李思潼更是人生第一次演戲。

談到海選經歷，李思潼回憶，當時導演藍鴻春在社交平台上刷到她分享的日常，認為她外形與角色契合，便主動聯繫她試鏡一場「碼頭道別」的重頭戲：「試完之後，導演覺得我傳達出來的情感是他想要的，後面就定下來了。」

給阿嬤的情書｜勁吸17億萬票房 王彥桐李思潼樂見潮汕話變潮語

給阿嬤的情書｜王彥桐恨見劉德華 李思潼愛吃香港菠蘿油︰不怕胖

+ 4

相比之下，男主角王彥桐的進組過程則一波三折。他雖與導演相識較早，但在徵選時一度因造型「太過清秀」被導演認為不符合劇中「木生」的形象。最後王彥桐抱著「放棄爭取，進劇組幫忙」的心態進組。怎料這種放鬆的狀態，反而讓導演捕捉到了木生的影子，臨門一腳拿下了角色。

男主角王彥桐的進組過程則一波三折。他雖與導演相識較早，但在徵選時一度因造型「太過清秀」被導演認為不符合劇中「木生」的形象。(《給阿嬤的情書》影片截圖）

《給阿嬤的情書》男女主角王彥桐與李思潼，早前來港出席首映，並接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

導演藍鴻春曾表示，戲中角色是無數真實生命個體的匯聚，選角標準就是演員的「底色」必須與角色契合。他大讚王彥桐本人耿直，與木生有七八成相似；而李思潼則極具韌勁，千難萬阻都會設法攻克，兩人的真實人格完美融入了角色之中。

網絡世代揣摩「離別即永恆」 男主角靠金句開竅：愛是時常覺得虧欠

作為在網絡時代長大的年輕人，要揣摩昔日交通不便、「離別就是永恆」的沉重情感，對兩位素人演員而言是一大挑戰。

李思潼坦言，最初看劇本大綱時，無法透徹理解角色為什麼會做出這些決定。但在拍攝過程中，她逐漸有所體悟，「對於當時的人來說，他們並沒有覺得自己在做多麼宏大的事情，可能只是出於本心，想要伸手幫對方一把，那一刻就做出決定了。」

謝南枝在劇中也很多寫信的畫面，導演稱都是李思潼的字跡。（小紅書圖片）

李思潼努力揣摩劇中角色的情況。（盛昀攝）

王彥桐則巧妙地借助現代網絡金句來尋找共鳴。他透露，最初無法理解木生為何能守護一份愛十幾年不變心，直到他看到一句話——「愛是時常覺得虧欠」。他將這種心態套入角色：「淑柔（戲中妻子）放棄了地主家優渥的生活跟我私奔，獨自帶大三個小孩子，這都是木生對妻子的愧疚。有了這份愧疚，我就能更好地理解這個角色。」

有片｜給阿嬤的情書6.18攻港 翻唱APT獲Rosé點讚如姨現身香港

解密「僑批」歷史：全中千家批局晝夜流轉 引潮汕人淚崩

不少年輕觀眾透過這部電影，才首次認識到「下南洋」歷史與「僑批」文化。「僑批」是昔日東南亞華僑寄回家鄉、兼具「匯款和家書」功能的特殊郵件。在鼎盛時期，全中國有上千家批局晝夜流轉，維繫著無數家庭的生計。

電影的真摯情感，令中國僑聯常委林偉農在觀影時數度落淚。林偉農正是著名愛國金融家莊世平的外孫。

他接受內媒訪問透露，《給阿嬤的情書》簡直就是他家族的故事。他的外公莊世平的祖父當年在海內外創辦「協裕批館」，搭建起橫跨萬里的僑批網絡。

阿嬷雖然並不識字，但卻把這一封封僑批當成珍寶。（《給阿嬤的情書》官方微博）

抗戰時期，外公莊世平更以「合盛商行」為掩護，秘密打通「東興匯路」運送海外物資支援大後方；晚年更傾力推動建立僑批文物館，助力僑批成功入選聯合國教科文組織的《世界記憶名錄》。

香港曾為僑批重要樞紐 李思潼：跟這個地方有特別緣分

值得一提的是，香港與電影中的「僑批」文化有著極深的歷史淵源。歷史上，香港是僑批最重要的中轉樞紐，無數信件經香港抵達潮汕，而當年夾在僑批中寄回鄉的，也多為港幣。至今，香港常住人口中仍有約百餘萬潮汕籍同胞。

導演藍鴻春（左）、演員李思潼（中）和王彥桐（右）。（盛昀攝）

李思潼表示自己有特別了解這段歷史，「才知道當時很多僑批經過這裏（香港）中轉再流向四方，所以覺得跟這個地方也有特別的緣分」，過去她曾到過香港旅遊這次宣傳電影而來，她表示「多了幾分期待，期待大家看到我們的作品，還有大家看完之後的感想。」

首次來港的王彥桐則稱，內地潮汕的朋友看片後都說「這就是我家裡的故事」，他非常期待香港觀眾看完後，會否因為相似的家族經歷而產生不一樣的反應，「期待有不一樣的火花」。

《給阿嬤的情書》男女主角王彥桐與李思潼，早前來港出席首映，並接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

對於潮汕方言透過電影紅遍大江南北，李思潼感到無比自豪。導演藍鴻春亦堅定表示，未來會繼續扎根潮汕本土，堅持拍攝這塊土地上的家庭故事：「阿嬤的成功證明了，扎根本土也是可以走得很遠的。」

訪問的最後，兩位主角特別想透過《香港01》，用潮汕話向香港讀者送上一句極具地方特色的祝福語——「平安當大賺！」，王彥桐笑著解釋這句潮汕俚語的智慧，「平平安安，就是人生中最重要最重要的財富。」