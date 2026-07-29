01直擊昆明｜從將帥搖籃到教育長征　尋訪歷史遺跡中的中華骨氣

日前粵港澳大灣區媒體聯盟「重走長征路」黔滇行採訪活來到雲南，香港距離雲南昆明大約1000多公里，在這座城市有着兩處讓中國人肅然起敬的歷史地標——雲南陸軍講武堂與西南聯合大學舊址，前者是「將帥搖籃」，後者是抗戰中守護中華文化的「教育長征」。



在西南聯大博物館，講解員馮穎告訴《香港01》記者，每年來這裏的港澳台的參觀團非常多，包括學生以及公務員，幾乎每兩到三個星期就有一批，不少參觀者看到老舊的照片會主動詢問和討論，大家對過往歷史非常有感觸。她說西南聯大已成為兩岸三地的交流基地。



雲南陸軍講武堂。（香港01）

西南聯合大學舊址。（香港01）

雲南陸軍講武堂走出兩位開國元帥

走進位於昆明市中心的雲南陸軍講武堂舊址，一座莊嚴肅穆的四合院建築映入眼帘，雖歷經百年風雨，但當年的威嚴依然可見。講武堂創辦於1909年，彼時正值清末內憂外患之際，清政府為編練新軍、挽救危局而設立，至1935年停辦，26年間培養了近兩萬名軍事人才，包括兩位新中國開國元帥——朱德與葉劍英，素有「將帥搖籃」之譽。

雲南陸軍講武堂，朱德元帥的展櫃。（香港01）

01記者觀察到，這裏記錄着過往那段那段金戈鐵馬的歲月，陳列着斑駁的步槍、軍刀、破舊的軍裝，以及軍事學員泛黃的畢業證書。在朱德元帥的展櫃前，當年他用過的手槍吸引不少遊客圍觀拍照。據講解員說，1909年朱德長途跋涉來到昆明，輾轉考入雲南陸軍講武堂，之後由辛亥革命開始，在一場又一場的戰爭中挺身而出。

而葉劍英元帥的故事同樣令人感觸頗深：1917年，廣東青年葉宜偉在南洋目睹殖民者欺壓華人，憤而回國。恰逢雲南督軍唐繼堯派人到南洋招生，他被錄取進入講武堂第12期炮兵科，遂改名「劍英」，立志做「民之利劍」。後來在革命的關鍵節點，葉劍英次力挽狂瀾，踐行了報國誓言。

雲南陸軍講武堂保留不少當年的歷史資料。（香港01）

雲南陸軍講武堂保留不少當年的歷史資料。（香港01）

雲南陸軍講武堂保留不少當年的歷史資料。（香港01）

當時的講武堂採用了前沿的軍事教育理念，開設戰術學、兵器學等課程。（香港01）

除了這兩位元帥——朱德與葉劍英，講武堂還培養出多名它國的重要領導人，譬如朝鮮人民軍第一任總司令崔庸健、韓國首任總理兼國防部長李范奭、越南臨時革命政府主席武海秋等。

當時的講武堂採用了前沿的軍事教育理念，開設戰術學、兵器學、測繪學以及實彈射擊等課程，大批滿懷革命思想的軍官在此執教。辛亥革命時，講武堂師生領導了昆明「重九起義」；護國運動中，他們組成護國軍討伐袁世凱；抗日戰爭中，不少畢業生奮戰在前線，成為全民族團結抗戰的中流砥柱。

西南聯合大學舊址。（香港01）

西南聯合大學校徽。（香港01）

戰火中的文化長城：西南聯合大學

從講武堂驅車前往西南聯合大學舊址，時空瞬間從「軍校」切換到「學府」。 1937年盧溝橋事變後，北京大學、清華大學、南開大學被迫南遷，先至長沙，後因戰火逼近，於1938年4月再度西遷昆明，合組為西南聯合大學，之後在滇辦學八年（1938-1946）。

在滇八年，西南聯大共培養了8000餘名學生，走出了2位諾貝爾獎獲得者（楊振寧、李政道）、8位「兩彈一星」元勛（包括鄧稼先、朱光亞等）、5位國家最高科學技術獎獲得者、170餘位兩院院士，以及汪曾祺、何兆武等一大批人文社科大師。

西南聯大博物館展出的當時歷史珍貴圖片。（香港01）

楊振寧當年的入學准考證。（香港01）

復原的聯大教室——土坯牆、鐵皮頂，還原了當年「外面下大雨、裏面下小雨」的艱苦場景，當時抗戰時經費緊張，校舍很多都是土牆茅草頂，只有教室才可以鋪上鐵皮。當年日軍飛機常對昆明進行轟炸，而聯大的師生們為了躲避轟炸，空襲警報一響，便往防空洞跑，但他們從未放棄，堅信知識可以救國、教育能夠興邦。華羅庚在破舊農舍里潛心研讀數理，陳寅恪帶病堅守講台，聞一多、馮友蘭、朱自清等一代學術泰斗在此傳道受業。

西南聯大博物館展出的800餘件珍貴實物，有楊振寧當年的入學准考證，梁思成、林徽因夫婦為聯大設計校舍的圖紙，師生們的家書、教材、批改過的考卷。每件物件背後，都連接着一代學人的風骨。據統計，聯大教授中，教授、副教授占教師人數一半以上，可謂大師雲集。

西南聯大博物館講解員馮穎說，有港澳台訪客看到老舊圖片感觸頗深。（香港01）

港澳台訪客看到老舊圖片感觸頗深

西南聯大博物館講解員馮穎告訴01記者，每年港澳台參觀團頗多，有學生研學團也有旅遊團，包括一些公務員和警務單位都會來這裏參觀，且頻率非常高，「幾乎每兩到三個星期就有一批，已經成為兩岸三地的交流基地」。

她還說，不少參觀者覺得非常震撼，大家都對這段歷史感到很震撼，認為在那麼艱苦的條件下，還可以為國家培養培養那麼多的人才，不少人看到一些歷史老照片和對象都會主動討論且感觸頗深，「港澳的參觀者對這些歷史都非常感興趣」。