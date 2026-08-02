《只此青綠》原型　寶石畫成的《千里江山圖》 展出一次休30年？

看過舞劇《只此青綠》的人，都會被那片絕色山河震撼。其創作原型，是北宋畫家王希孟的《千里江山圖》。



這幅距今逾900年的傳世名畫，青綠依然奪目，卻長期封存在故宮庫房，新中國成立後公開展出僅4次，為甚麼呢？



《千里江山圖》清末流落民間，輾轉多年後，直至1953年才正式入藏故宮博物院。色彩歷千年仍蒼翠，秘密就藏在「青綠法」。這是一種中國畫的技法，以石青、石綠等礦物質為主要顏料。

舞劇《只此青綠》透過絕美的肢體語言與現代舞台視覺，讓《千里江山圖》的水墨青綠活現眼前。（視覺中國/當代中國授權）

石青即藍銅礦，石綠即孔雀石，這兩種天然寶石被磨成顏料，屬無機礦物，化學性質穩定，耐光性強，相較易氧化的植物顏料更不易褪色。再配合膠礬（音同凡）固色與反覆渲染，畫面得以疊出重彩而不濁的層層色階。

修復師戲稱，這種層層渲染、膠礬固色的工序，就是一種「古代納米級塗層工藝」，連現代技術都很難完美復刻。

在北宋，孔雀石和藍銅礦既是宮廷貢品，也是名貴藥材，價值堪比黃金。《千里江山圖》全卷近12米長，耗材龐大，僅宮廷能夠負擔，因此青綠山水向來是皇室專屬畫風，象徵江山穩固、富貴長存。

《千里江山圖》以長卷形式，畫面細緻入微，煙波浩渺的江河、層巒起伏的群山構成一幅美妙的山水圖。

《千里江山圖》全長近12米，高約半米，巨幅長卷中將景物大致分為六部分。（視覺中國/當代中國授權）

滿卷寶石顏料，是《千里江山圖》的亮點，也是它的軟肋。畫面堆積厚厚一層礦物粉末，900多年過去，黏合顏料的膠早已老化脆化，每一次開卷、展覽，都有青綠色層剝落殘缺的風險。

新中國成立後，《千里江山圖》公開亮相只有4次：上世紀50年代、80年代各展出一次；之後時隔約30年，2013年才首次全卷展示；最近一次與公眾見面，已是2017年的特展。

這件極其嬌貴的國寶，下一次展覽會是甚麼時候呢？令人期待。

2017年，北京故宮博物院重磅展覽《千里江山——歷代青綠山水畫特展》，《千里江山圖》再度全卷展出，觀眾在細心端詳這幅傳世名畫。

2017年，北京故宮博物院重磅展覽《千里江山——歷代青綠山水畫特展》，引起轟動，一票難求。（視覺中國/當代中國授權）

至於《千里江山圖》畫中景色究竟取自哪一片山河，以及天才畫家王希孟的身世之謎，將另文再述。

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