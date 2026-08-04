吸管杯極易藏霉菌害童腹瀉！唾液迴流成菌庫　醫生教5招徹底清潔

日常生活工作中，很多人愛用「吸管杯」喝水，尤其是辦公室裏用吸管杯隨時吸一口，既方便還能防止灑漏。不少人還覺得，用吸管杯喝水，不知不覺能喝進更多水。



不久前，家住北京朝陽的張女士（化名）發現，孩子腹瀉不止並伴有咳嗽，排查發現根源竟是孩子每天都在使用的吸管水杯。儘管每天都會沖洗，但狹小的吸管內、與水杯接口處佈滿霉菌。

不少網友都表示自己使用的吸管水杯也存在這類問題，尤其是進入夏季，情況更加嚴重。（截取自小紅書）

愛用吸管杯喝水的人 可能天天在喝細菌「洗澡水」

很多人覺得，自己只拿吸管杯裝白開水喝，又不裝飲料，能髒到哪去？可現實是，哪怕只喝白開水，吸管杯依然容易「藏污納垢」。

人民日報健康客戶端記者在社交媒體發現，不少網友都表示自己使用的吸管水杯也存在這類問題，尤其是進入夏季，情況更加嚴重。

「吸管杯的清潔盲區，遠比我們想像得多。」華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院感染科副主任趙雷接受人民日報健康客戶端採訪時指出，吸管杯和普通敞口杯最大的區別有兩點：

一是結構複雜，吸管內部細長、有彎折，咬嘴、密封圈、重力球等部件形成大量死角；

二是長期潮濕、難以徹底乾燥，這恰好是微生物繁殖的「最佳條件」。



另外，我們每次喝水，口腔裏的唾液、食物殘渣、細菌都會順着吸管「迴流」到杯內，日積月累，在管壁上形成一層滑膩的生物膜。這就是杯子用久了會發黏、有異味的真正「元兇」。再加上夏天悶熱潮濕，杯子內部長期處於「溫暖濕潤」的密閉環境，簡直是微生物繁殖的「理想泳池」。

每次喝水，口腔裏的唾液、食物殘渣、細菌都會順着吸管「迴流」到杯內，日積月累，在管壁上形成一層滑膩的生物膜。（Unsplash@quokkabottles）

趙雷提醒，吸管內壁常見的致病性微生物包括：

大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等腸道致病菌：隨飲水進入消化道，可能引起急性胃腸炎，出現腹痛、腹瀉、噁心等症狀；

麴霉菌、青霉菌等霉菌：釋放的孢子會隨水霧或氣流吸入呼吸道，誘發慢性咳嗽、打噴嚏、鼻塞甚至呼吸困難。



醫生提醒：這4類飲品最易在杯子中滋生細菌

除了白開水以外，不少人習慣用吸管杯沖泡各種飲品，這會加劇水杯藏污納垢的風險。趙雷醫生提醒，這4類飲品最容易在杯中殘留變質：

1. 蛋白粉和奶製品：蛋白質在常溫下極易附着管壁，凝固後很難沖掉，細菌繁殖速度快。

2. 奶茶、含糖飲料：高糖分是微生物的「豪華大餐」，一旦殘留，細菌會大量繁殖。

3. 檸檬水、果汁：果酸和果糖殘留不僅養菌，酸性成分還會加速矽膠密封圈老化，縮短使用壽命。

4. 咖啡：咖啡因和油脂容易附着在吸管內壁，清洗不徹底就會產生異味，同時滋生細菌。



愛用吸管杯的人注意：每周深度清潔記住5步

1. 拆：把吸管、咬嘴、矽膠密封圈、重力球等所有配件全部拆開，不留死角。

2. 刷：用專用細長吸管刷反覆刷洗，重點處理U型彎折處，確保刷毛覆蓋內壁所有區域。

3. 泡：對付頑固污漬，可用10%白醋溫水或食用小蘇打溶液浸泡20-30分鐘，軟化生物膜後再刷。

4. 消：矽膠配件可用沸水煮3-5分鐘消毒；塑料和杯體部件用40℃左右溫水配合食品級清潔劑清洗，避免高溫導致變形老化。

5. 晾：洗淨後把所有配件倒扣在通風處徹底晾乾，再重新組裝。吸管和矽膠密封圈建議每3-6個月更換一次，一旦出現異味或變色，立刻淘汰。

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