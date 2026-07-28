東野圭吾內地版稅一年高達4200萬　《解憂雜貨店》銷量逾1000萬冊

日本著名推理小說作家東野圭吾因患大腸癌，於7月23日凌晨在東京去世，終年68歲。東野圭吾四十年的創作生涯，為世界文學留下了逾百部作品，曾三次位列中國內地的「外國作家富豪榜」榜首，多部代表作在中國內地市場堪稱「暢銷奇蹟」。文化學者易中天發文悼念「先生怎麼能棄我而去」。



日本著名推理小說作家東野圭吾。（網絡圖片）

曾3次位列「外國作家富豪榜」榜首

據內媒《上游新聞》報道，東野圭吾生前共創作106部作品（不含合著），其代表作橫跨多個系列與風格。1985年，他憑藉校園青春推理小說《放學後》摘得第31屆江戶川亂步獎，以27歲的年紀正式出道。此後，東野圭吾先後獲得江戶川亂步獎、日本推理作家協會獎和直木獎三大獎項，是日本推理小說界罕見的「三冠王」。2023年，他又獲第71屆菊池寬獎，其作品在日本發行量累計超過1億冊。

第13屆作家榜。（上游新聞）

東野圭吾在中國內地也極具影響力。2011年，東野圭吾憑藉《白夜行》獲得「外國作家富豪榜」第五名的成績，他的版稅達480萬元（人民幣，下同）。2017年，他登上中國作家富豪榜外國作家首位。2018年，東野圭吾蟬聯榜首，他的版稅高達4200萬。2019年，他又以3000萬元的版稅位居榜單首位。

多部代表作在內地市場堪稱「暢銷奇蹟」

東野圭吾的代表作《白夜行》銷量在日本本土和海外市場都取得了巨大成功。根據日本共同社報道，截至2023年，《白夜行》在日本的發行量已達到250萬本。在中國內地，其銷量更為驚人，多渠道顯示其銷量已超過450萬冊，這本書也因此常年高居各大懸疑推理榜單前列。

易中天外孫女書架上的東野圭吾作品。（「易中天」微信公眾號）

2012年出版的《解憂雜貨店》則是現象級暢銷奇蹟，全球銷量突破3000萬冊，簡體中文版發行量超過1000萬冊。該作品被許多讀者評價為顛覆東野圭吾以往風格的治癒佳作，其時空交錯的複雜敘事結構備受讚譽。

易中天發文悼念：先生怎麼能棄我而去

7月27日，日本出版社講談社發佈訃告。同日，知名作家、文化學者易中天在微信公眾號發布文章，悼念作家東野圭吾，「剛剛聽說，東野圭吾先生去世了。啊！這怎麼可以？絕對不可以！先生怎麼能棄我而去！」

知名作家、文化學者易中天在微信公眾號發布文章，悼念作家東野圭吾。（「易中天」微信公眾號）

易中天稱，自己與外孫女都是東野圭吾書迷，但自己更資深與癡迷。他坦言，東野圭吾的文字是自己的精神寄託，「無論壓力有多大，只要讀東野圭吾，我的心情就能歸於平靜。那些艱難的日子，是東野圭吾的書幫我渡過的。」