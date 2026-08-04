菲爾茲獎得主王虹舊宅日迎逾百人打卡 有家長帶孩子｢沾喜氣｣
撰文：陳瑞苓
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當地時間7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎在美國費城揭曉。中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎，實現了中國籍數學家在此獎項上零的突破。王虹獲獎消息傳開之後，她位於廣西桂林的老家引來大批民眾專程打卡參觀。
舊宅長期鎖閉 遊客蜂擁而至打卡沾喜氣
內媒《極目新聞》報道，王虹老家坐落在廣西桂林市平樂縣沙子鎮保安村蘆笛橋自然村，是一棟早年興建的二層瓦屋，土牆粉刷白色石灰。王虹與家人近年並不居住在此，房屋大門長期上鎖。
自從王虹斬獲菲爾茲獎，不少網民專程驅車前來打卡，相關打卡影片在社交平台流傳。有家長帶同孩子前來，希望向王虹學習並「沾喜氣」。部分遊客手持刊登《王的猜想》報道的《廣西日報》在屋外拍照留念。
村落緊急應對突來人流
隨著遊客日漸增多，有小販在舊宅附近擺攤售賣飲品零食。為解決遊客如廁需求，當地村民更臨時搭建一間簡易公廁。沙子鎮政府人員表示，蘆笛橋村並非正式旅遊景點，但王虹獲獎後，村內平均每日迎來逾百人參觀。
而類似情況也曾出現在莫言身上。據《華西都市報》報道，2012年莫言獲得諾貝爾文學獎後，家鄉高密舊居成為旅遊景點，莫言院中生長的蘿蔔、樹苗，甚至是牆角小草都被前來「沾喜氣」的遊客拔光了。
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