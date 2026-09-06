游標卡尺「鼻祖」是誰？王莽這把青銅器有多超前？

你在五金舖見過游標卡尺嗎？它有一把固定尺、一把可以推拉的活動尺，兩邊伸出卡爪。量硬幣厚度、零件大小，只要把物件一夾，尺寸就出來了。



約兩千年前，中國人已經用上類似工具。

1992年，考古人員在江蘇揚州一座東漢早期墓葬中，出土了一把青銅卡尺，乍看像現代的游標卡尺。它大約製於公元9年前後，正是王莽在兩漢之間建立新朝的第一年。

東漢青銅卡尺結構示意圖：上方為現代游標卡尺，下方為鏽蝕的青銅卡尺，標示活動尺、導銷、固定尺、拉環和卡爪，並註明全長13.3厘米。

東漢青銅卡尺在揚州博物館展出。它與游標卡尺呈現相近的滑動測量構造。（圖像由AI生成）

目前存世的三把漢代銅卡尺中，只有揚州這一把有明確出土位置和考古背景，因此對研究這類量具的年代、地域與用途尤其珍貴。

這把銅卡尺最厲害的地方，是早已懂得「夾住來量」。使用時，用手拉開圓環，活動尺便會沿導槽滑動，把物件放在卡爪之間，便可量出直徑、厚度或寬度。

例如，一枚銅錢有多厚？一件圓形器物有多寬？若只用直尺，未必量得準；卡尺一夾，尺寸一目了然，也方便核對是否合乎規格。

這種設計看起來是不是很現代？

其實，法國數學家皮埃爾到1631年才發明現代游標卡尺；揚州這把銅卡尺，卻已早了1,600多年。難怪它被稱為游標卡尺的「鼻祖」。

雖然這把銅卡尺鏽蝕嚴重，原有刻度難以辨認，我們未必知道它當年量過甚麼，也無法完全復原讀數精度。不過，它至少說明：兩千年前的人，已不滿足於「差不多」，而想知道「差多少」。

這就是精準的開始。

中國國家博物館藏新朝王莽始建國元年銅卡尺，直立展示，尺身可見長槽、圓環拉手及銘文。

另一把新莽銅卡尺，藏於中國國家博物館。（視覺中國/當代中國授權）

而在王莽建立的新朝，這種對「量得準」的追求，還被推展到國家層面。

王莽喜歡借古制推行改革，部分主張聽來頗有現代感，常被網民戲稱為「穿越者」。不過，更值得注意的是，他很重視統一度量衡。

當時官方製作標準度量衡器，用來規範各地的計量方式。其中，著名的「嘉量」集斛、斗、升、合、龠（音近「藥」）五種容量單位於一器，是新莽統一容量標準的代表。

台北故宮博物院藏新莽嘉量，圓筒形青銅量器，器身刻有銘文，兩側附設小型量筒。

新莽嘉量，台北故宮博物院藏。（視覺中國/當代中國授權）

為甚麼要這樣做？

一尺布有多長、一斗糧有多少、一斤貨有多重，從來不只是工匠的問題。它關係到買賣公不公平，也關係到政府怎樣徵稅、地方怎樣執行命令、不同地區的人怎樣按同一套規矩做生意。

小小卡尺，背後連着一個大問題：一個國家，能不能讓大家用同一把「尺」生活？

王莽想用統一的度量衡，為天下立下一把共同的尺；可他建立的新朝，只維持了15年。

一把銅卡尺能量出尺寸，卻量不出人心。它留下的，不只是兩千年前的精準技術，更是一個時代以標準追求秩序的想像。

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