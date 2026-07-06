國家一級文物觀音像驚現TCL廣告？　館方：僧人用報紙封底

「高原絲路 瞿曇之光——青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術展」正在中國工藝美術館展出，有參觀者發現，本次展覽核心展品、國家一級文物永樂款鎏金銅觀音菩薩像展櫃內，從特定角度能看到其身上有TCL廣告字樣。

7月5日，中國工藝美術館工作人員確認情況屬實，相關情況已向文物出借單位青海省博物館反饋。

內地家電品牌TCL回應稱，經全面排查，公司從未授權或參與在該文物展陳中放置任何品牌標識，將全力配合相關文物展出方和主管單位的後續調查。

7月6日，青海省博物館工作人員介紹，因觀音像封底有損壞，瞿曇寺僧人遂用報紙封住底部，防止內部的香灰、柏香等物品掉落。



明代觀音像驚現「TCL」商標？

《瀟湘晨報》報道，有觀眾在現場觀展時，發現該尊永樂款鎏金銅觀音菩薩像有異常，從造像下方仰觀，觀音裙擺、腳踝區域能清晰看見TCL品牌字樣、「9月28日」等廣告類文字。

觀眾發現觀音裙擺、腳踝區域有TCL品牌字樣。（瀟湘晨報）

觀眾發現觀音裙擺、腳踝區域有TCL品牌字樣。（瀟湘晨報）

中國工藝美術館工作人員表示，展館方面已實地拍照取證，確實能透過展櫃玻璃看到TCL相關文字，視覺效果類似報紙印刷畫面。本次展覽由青海省博物館主導承辦，中國工藝美術館僅提供展出場地，展櫃開啟、文物近距離查驗等操作權限歸屬青海文博專業人員，展館現場工作人員無法自行開櫃核查、清理。

該工作人員稱，館方已將觀眾反映的情況、現場取證照片同步反饋青海省博物館，單位領導高度重視該問題，後續將由青海省博物館派出具備操作權限的專業人員赴京對接處理。

明永樂款鎏金銅觀音菩薩像。（微信公眾號＠中國工美館 中國非遺館）

TCL：公司未與本次特展及相關博物館存在商業合作

《南方都市報》報道，TCL回應稱，經全面排查，公司及旗下各業務主體未與本次涉事特展及相關博物館存在任何形式的商業合作、廣告投放、聯名宣傳等行為。公司從未授權或參與在該文物展陳中放置任何品牌標識。

TCL稱，公司始終敬畏歷史文物，嚴格遵守文物保護相關法律法規，清晰知曉違規商業利用、損毀文物均屬違法行為。公司內部設有嚴格管理紅線，嚴禁任何商業行為干擾文物正常展陳。公司將積極全力配合相關文物展出方和主管單位的調查。

青海省博物館：僧人用報紙封住觀音像底部

《澎湃新聞》報道，7月5日晚，青海省博物館已組織專家和技術人員飛赴北京核實文物底部出現TCL字樣一事。

7月6日，青海省博物館工作人員介紹，這尊永樂款鎏金銅觀音菩薩像2000年左右從瞿曇寺移交至青海省博物館時，觀音裙擺、腳踝區域已有這張報紙。

青海省博物館。（微博@青海省博物館）

據介紹，佛像封底通常是「裝藏」的最後一步。「裝藏」是佛教造像儀軌的一項重要內容，是指在塑造或建造好的佛像、佛塔內裝入聖物，以此來賦予塔像「神力」的行為。

工作人員提到，這尊觀音菩薩像封底有損壞，為防止內部的香灰、柏香等物品掉落，瞿曇寺僧人便用報紙封住，「那時候條件沒這麼完善，沒有海綿、無酸紙等這種包裝」。

工作人員稱，瞿曇寺僧人用報紙封底後，為了保護文物，青海省博物館收到後從未打開過觀音像底部。從藏傳佛教裝藏的情況來看，除了有香灰、柏香，有些保存好的裝藏還會有經書、寶石。

2026年4月21日至8月31日，「高原絲路 瞿曇之光——青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術展」在中國工藝美術館、中國非物質文化遺產館展出。（微信公眾號＠中國工美館 中國非遺館）

2026年4月21日至8月31日，「高原絲路 瞿曇之光——青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術展」在中國工藝美術館、中國非物質文化遺產館展出。公開信息顯示，展覽匯聚精選文物84件/套、壁畫臨摹藝術品113件，以青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術為核心，呈現一座高原寺院背後的歷史、工藝、信仰與生活。

永樂款鎏金銅觀音菩薩像為青海省博物館鎮館之寶，屬國家一級文物，是明永樂年間朝廷御賜瞿曇寺的皇家造像，通高1.46米，蓮座鐫刻漢、藏、梵三體「大明永樂年施」款識，也是國內現存體量最大的永樂宮廷鎏金銅菩薩造像，本次為首次進京巡展 。