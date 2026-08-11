山西500年歷史明城牆遭「拆舊建新」　國家文物局：已關注此事

山西省呂梁市中陽縣一段保存最好的、約五十米長的狐尾溝門樓段城牆，於2025年被「拆舊建新」，原貌盡失。當地林業局林業站站長杜鳳山否認是「拆舊建新」，辯稱為「恢復修繕」。8月11日，山西省文物局文物督查處工作人員表示，該局正在開展調查。工作人員還提到，國家文物局已關注到此事。



改建後的狐尾溝門樓段城牆，原貌已不復可見。（澎湃新聞）

約五十米長古城牆被「拆舊建新」

綜合內媒《澎湃新聞》、《觀察者網》報道，一名知情人士反映，中陽縣城殘存、還有外牆磚、保存最好的一段明代古城牆，約五十米長，去年被「拆舊建新」。據悉，2025年4月至8月，中陽縣林業局以「恢復修繕」名義，對狐尾溝門樓段實施改造，實際將原有斑駁老牆磚和地基條石全部拆除，現址新建了仿古門樓，外貼統一黑灰磚。

當地林業局林業站站長杜鳳山否認「拆舊建新」，稱「這是修繕，亮化」。其表示，恢復修繕」狐尾溝門樓段古城牆，是當地一件民生工程的一部分，拆下來的古城牆地基條石和城牆磚「按廢棄物傾倒了」。杜鳳山解釋，原牆磚存在安全隱患。

狐尾溝門樓段城牆老照片。（網絡圖片）

縣文旅局兩次發函未能阻止拆改

前述知情人士稱，項目開工前，縣林業局曾向縣文旅局徵詢意見。文旅局邀請省文物局專家董養忠勘察。專家書面意見指出：該段城牆具有重要歷史和文物價值，應進行現狀加固、補砌、防水展示。對其餘城牆遺存也應加固、補夯。然而，林業局最終未按意見執行。

狐尾溝山坡上目前殘存的保存有外牆的古城牆。（澎湃新聞）

2025年施工中的狐尾溝門樓段城牆。（澎湃新聞）

城牆建於576年前 國家文物局：已關注此事

據公開資料顯示，中陽明代城牆始建於明景泰元年（1450年），形成「鳳凰城」山城格局。中華人民共和國成立初期主體尚存，上世紀80年代城市擴建中大部份被拆，僅餘狐尾溝、雷家溝山坡上少量夯土段。

侵華日軍戰地記者1938年拍攝的中陽縣古城。（網絡圖片）

8月11日，山西省文物局文物督查處工作人員表示，正在開展調查。工作人員還提到，國家文物局已關注到此事。