深圳南山博物館大洋洲藝術珍品展 171件法國館藏+有趣反差萌文物

滄溟載藝，法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）館藏大洋洲藝術珍品展。



2026.6.12-10.7，深圳南山博物館盛夏開展。

法國凱布朗利博物館「王牌」館藏 深圳開展

亮點一：來自西方頂級博物館之一，法國凱布朗利博物館

這個夏天，南山博物館攜手法國凱布朗利博物館，共同呈現《滄溟載藝：大洋洲藝術珍品展》。一片被海洋串聯的文明，從法國遠渡重洋，抵達南山。

凱布朗利與盧浮宮、奧賽、蓬皮杜並列為法國四大國立博物館，也是其中唯一專注於非西方文化的國立博物館。館藏近37萬件，聚焦非洲、亞洲、美洲、大洋洲的原始藝術，而大洋洲版塊正是最特色的部分。

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亮點二：四大篇章 看171件大洋洲珍品

走進這個展覽，便踏上大洋洲的「航路」。遊於海、棲於島、貫於歲、飾於身四大篇章徐徐鋪展，看萬頃碧海如何孕育出獨特的文明。

171件館藏珍品，橫跨18至20世紀，其中40件首次離開法國。它們大多是曾參加過島嶼儀式後被收藏的真品，獨木舟、吊鈎、面具、配飾、雕像等，在這裏不是藝術，而是日常。每一件都在講述島民如何憑藉古老的智慧，依海而生，在這片島嶼上搭建起自己的家園。

亮點三：這也是深圳近期最有「好奇心」的展

瞪眼的船首像、硬木吊鈎、漫畫表情的盾牌、「炸毛」的船首雕塑、「發呆」的氣象儀……一張張臉像極了表情包，逛展的時候全是好奇：

這戴哪兒的？用來幹嘛？咋長這樣？



這些看起來有點反差萌的器物，背後藏着的是大洋洲先民的信仰，它們是航行時的守護，也是儀式裏連通祖先的媒介。若要細細探究每件器物的答案，可以在這待上小半天。

一本值得收藏的用心展冊

這本展冊算是展覽給的一個小彩蛋，它不是普通的導覽冊，更像一本大洋洲文化的mini說明書。

這裏面關於展覽的四大篇章、核心展品都有詳細介紹，讀完基本能對這片海域的文明有個清晰的輪廓。看完展可以去前台蓋章，展冊數量有限，先到先得。

滄溟載藝：大洋洲藝術珍品展

地點：深圳市南山博物館·一層一號專題展廳

展期：2026年6月12日-10月7日

開放時間：周二至日 10:00-18:00；17:30停止入場；每周六有夜場，開館至21:00；20:30停止入場；7月4日至8月31日開放暑假夜場，周五、六、日開放時間為10:00-21:00；20:30停止入場。

入場方式：免費，免預約

開館日裡，每日10:50有講解



走進四大篇章 當一回大洋洲「島民」

1. 遊於海

步入展廳，一艘獨木舟靜立眼前。腳下光影如浪，沿着這條船，便踏上了第一篇章「遊於海」。

六萬五千年前，先民踏上這片海域。三千五百年前，南島語族乘舟而來。沒有文字與地圖，他們觀星辰、辨洋流、識雲象、循飛鳥蹤跡，憑古老的智慧駛向無邊海域。

展廳中，獨木舟飾品、氣象儀、「手搓」航海圖、充當貨幣的貝殼、各式吊鈎等，一件件器物拼出先民與海共生的故事，遠古的航線，彷彿就在腳下延展。

2. 棲於島

順着展廳往前，便來到第二篇章「棲於島」，我們也從海中「上岸」，走進美拉尼西亞的陸地生活。

這個篇章，主要講述了信仰與儀式文化，他們信奉：

人類並非世界的主宰，而是與萬物、祖先共生的夥伴。

刻着紋路的盾牌、儀式面具、受神靈庇護的魚鈎與船首裝飾——每一件，都是連通現實與神靈的通道。祖先從未真正離開，神靈也從未退場。

3. 貫於歲

如果說美拉尼西亞多元而差異鮮明，波利尼西亞則以高度相似的文化聯結着散居各處的族群。最核心的兩個概念貫穿其中：瑪納和塔普。

瑪納是一種無形的力量——神靈有、人也有，甚至一件器物也能擁有它。擁有越多，地位越高。但力量不能濫用，塔普就是對應的規矩與禁忌，守護秩序，維繫着族群的運轉。展廳裏的項鍊、吊墜、戰棍，以及只許上層人使用的樹皮布，每一件都是象徵能量的信物。

4. 飾於身

在純靠雙手打磨器物的年代，大洋洲各島嶼上已有了首飾的存在。就地取材——貝殼、海豚牙、玳瑁、羽毛，將自然直接點綴於身，說是現在度假海島風的「鼻祖」也不為過。

但這些飾物不只是好看。稀有材質象徵聲望與地位，也藴含着獨屬於精英階層的「瑪納」。它們標記着個體在社群中的身份，也承載着代代相傳的價值觀念。

171件館藏珍品 用器物說話 不可錯過的看點

No.01 這裏的一串貝殼，比黃金還「貴」

貝殼比黃金值錢，是在大洋洲真實發生的事情，展覽中展出的貝殼首飾，是屬於這裏的貨幣。

16世紀，歐洲探險家帶着金幣來到南太平洋，想用金幣換食物、換淡水時，島民要麼禮貌搖頭，要麼把金幣當成了釣魚墜子。

真正被島民當作硬通貨的，是一串串打磨光亮的貝殼「基那」——它能換來獨木舟、土地，甚至撐起整個部落的財富。一位傳教士在日記裏寫道：

我們那套關於財富的規則，在這裏完全失效了。

No.02 這不是榴蓮殼，是最硬核的戰鬥裝備

看着酷似榴蓮外殼的這套裝備，其實是基里巴斯先民的硬核武士三件套。

忒巴蘭套提頭盔由風乾刺魨魚皮打造，既能防護頭部，還能威懾敵人；椰子纖維編織的特塔納護胸甲輕便透氣，僅限高階戰士穿戴，可抵禦兵器與石塊襲擊。

陶芒加利亞叉矛，將鋒利鯊魚牙固定在木柄上，是當年太平洋戰場上極具威懾力的主戰兵器。

No.03 立於船頭的遠洋守護神（道蓋）

這個披着蓬鬆羽毛的木雕，是托雷斯海峽獨木舟的船頭守護神：道蓋（Dogai），一位性格很特別的女性靈體雕塑。

先民把它固定在船頭出海，希望它保佑航行平安、引來海中漁獲。它也擁有變幻身形的能力，偶爾會捉弄船員，一旦惹怒它，甚至會給航行帶來危險。藴藏着島民對大海敬畏的浪漫想象。

No.04 章魚誘餌鈎（盧赫埃）

神話裏，英雄用吊鈎從海底釣起島嶼，為族人建起家園。吊鈎對島民而言，是謀生的工具亦是文化與信仰。

展廳裏陳列着各式各樣的吊鈎，比如19世紀夏威夷漁民發明的章魚神器——用石頭配重沉底，花紋貝殼偽裝成小魚，藉着海流吸引章魚。等章魚抱住貝殼，鋒利的鐵鈎便牢牢鈎住它。沒有複雜工藝，全靠就地取材，幫先民從大海裡穩穩謀生。

No.05 大洋洲裏的「氣象儀」

在遠洋航行充滿未知的年代，這件叫霍斯的木雕是島民專屬的氣象護身符。先民以木頭雕刻人形，搭配三根魟魚刺作為底座。

出海前，水手們都會手握霍斯，吹響海螺號角召喚神靈，相信它可以驅散狂風暴雨，平息海上巨浪，保佑整艘船順利避開惡劣天氣，平安完成遠航。

No.06 一張專門給樹葉的「座位」

這個台子，放置在巴布亞新畿內亞的儀式屋裏，這片區域只對氏族中最有威望的男性開放。

台不是給人坐的椅子，它被稱作「葉子座椅」，面上會放一捆樹葉，演講時，主人通過拍打樹葉來控制節奏、加重語氣，相當於當時的「麥克風」。在年輕男孩的啟蒙儀式上，這件器物也會被展示出來。

No.07 馬拉甘儀式用雕塑

馬拉甘是新愛爾蘭島送別逝者的傳統儀式，用來終結哀悼、重新分配逝者的力量與財富。這些特色木雕記錄着氏族傳說與逝者過往，留存族群的集體記憶。

儀式落幕之後，雕刻會被銷燬，以此和亡靈正式告別。木雕承載的生命之力 「諾瑪」，並不會隨之消散，而是依靠族人的代代口述，將部落精神永久傳承下去。

No.08 最原始「笨豬跳」時帶的面具

這件蘇布萬面具，是瓦努阿圖薯蕷豐收儀式的重要道具，最知名的環節便是原始笨豬跳 「陸地俯衝」。人們從30米高塔綁藤條縱身躍下，以此祈求土地肥沃、作物豐收。

8. 最原始「笨豬跳」時帶的面具：這件蘇布萬面具，是瓦努阿圖薯蕷豐收儀式的重要道具，最知名的環節便是原始蹦極 「陸地俯衝」。（ShenzhenLOOK提供）

儀式時，也它用來清場，阻攔婦女孩童靠近跳塔；豐收慶典上黑白成對的面具舞者，會伴着樂器起舞，慶祝豐收。

No.09 這是一把梳子

這些造型別致的儀式木梳，不只是用來打理頭髮的工具，更是大洋洲部落極具儀式感的隨身飾物。

9. 這是一把梳子：這些造型別致的儀式木梳，不只是用來打理頭髮的工具，更是大洋洲部落極具儀式感的隨身飾物。（ShenzhenLOOK提供）

當地人會在成人禮、祭祀、豐收慶典等重要場合佩戴，梳身的幾何紋樣代表着各自的氏族圖騰，既是身份地位的象徵，也承載着部落的信仰。不同樣式的梳子，也區分着佩戴者的性別、輩分，悄悄訴說着族群的古老習俗。

在這裏，海洋不是界限，是連接島嶼，聯通文明的通道。

《滄溟載藝》：法國凱布朗利博物館館藏大洋洲藝術珍品展

地點：深圳市南山博物館一層一號專題展廳

交通：地鐵1、12號線桃園站B出口

展期：2026年6月12日-10月7日

周二至日 10:00-18:00（17:30停止入場）

每周六有夜場，開館至21:00（20:30停止入場）

7月4日至8月31日開放暑假夜場，周五、六、日開放時間為10:00-21:00（20:30停止入場）

入場方式：免費，免預約

開館日裡，每日10:50有講解

