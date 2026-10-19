劉德華邱禮濤合作抗疫新片　殺青6年《白衣逆行者》終定檔11月

近日，由香港導演邱禮濤執導、魯萍編劇的電影《白衣逆行者》發佈「76個日夜」版預告和海報，宣布將於11月6日全國上映。影片由劉德華、楊子姍領銜主演，講述武漢抗疫故事。



電影海報。（微博）

電影《白衣逆行者》時間回到2020年未知傳染病爆發時期，大學教授沈君（劉德華 飾）與醫生袁楚楚（楊子姍 飾）夫婦趕赴武漢，和護士長田璐（秦海璐 飾）、醫生鍾凌雲（余皚磊 飾）等本地醫護人員一同救治病患。

影片由邱禮濤執導，劉德華、楊子姍領銜主演，秦海璐、余皚磊、韓童生主演，馮文娟、張海宇、郎月婷聯合主演。

電影劇照。（微博）

電影劇照。（微博）

電影劇照。（微博）

《白衣逆行者》已經殺青近6年，影片拍攝時使用的片名為《戰疫天使》。該片也是邱禮濤與劉德華繼《拆彈專家》系列、《掃毒2：天地對決》等作品後的又一次合作。與兩人此前合作的警匪動作片不同，預告中大量醫院急診、病區救治的畫面，還原當年緊張的氛圍，落腳人與人之間的溫情守護。