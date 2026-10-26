低造價「床車」旅行內地走紅　放倒後座即變移動小家　慳過住酒店

「累了，剎一腳（踩煞車）原地入眠，哪裏風景開闊，覺得舒服，就停下車鑽到後排的被子裏，敞開後備箱（車尾廂）觀景。」有網友這樣描述自己床車旅行的新奇體驗。



床車，區別於造價高昂的房車。把家用普通私家車、SUV的後排放倒，鋪上床墊、裝上遮光簾，車就變成了一個「移動的小家」：放倒座椅是臥室，支起天幕是客廳，外放電一接，電煮鍋、咖啡機甚至投影儀都能「上崗」。

這一小眾玩法，正在變成越來越多人的出行新選項。社交媒體小紅書上，「床車旅行」話題瀏覽量已經破億。廣東湛江一處房車營地統計顯示，今年國慶假期床車在該營地入駐車輛中的佔比，已從不足10%上升至40%以上。

網友自駕川西，在床車上傍雪山而居，把省下的住宿費都用來購買當地特色美食。（網友@移動小窩日記 供圖）

別看裝備簡單，床車旅行的玩法卻一點不含糊。有人把車停在風景裏，清晨一睜眼就是日出、雪山。還有人專挑雨天出發，享受的便是雨點敲打車頂的「天然白噪音」。

在許多旅行愛好者看來，床車旅行的背後，是一筆「體驗賬」。節假日期間，熱門旅遊景區周邊酒店動輒高達幾百、上千（人民幣，下同）一晚，而床車的「房費」不過是二三十元充電費和駐車費。省下的錢可以用來多嘗幾道當地菜、多報一個深度體驗項目，沉浸感受當地風土人情。

今年2月，網友帶着自家小貓自駕前往雲南彌勒。（網友@弄花香滿衣 供圖）

床車還是「寵物友好天花板」。不少新能源車有寵物駐車模式，人下車逛吃遊玩的時候，車廂維持恆溫通風，小動物待在裏面舒適安全。開到湖邊、草地，打開車門就能讓寵物撒歡奔跑。不用被住宿規則束縛，「寵物之家」說走就走的旅行得以實現。

在一次次出行踩坑後，床車玩家們攢下了一大堆輕巧又省錢的改造妙招。很多SUV後排座椅放倒後會自帶坡度，後背懸空，躺久了腰酸，沒法安穩睡覺。不少人索性用百元簡易木架墊平落差，打造平整的睡眠區。

購物平台上，拉絲充氣床墊是爆款裝備。拉絲結構支撐力更強，不會軟塌下陷，接上電動泵片刻就能完成充氣，旅途結束放氣摺疊後體積很小，塞在角落不佔用儲物空間。車友們的裝備清單裏還有免打孔磁吸遮光簾、既能裝雜物又能當車尾小桌的摺疊收納箱、適用南方地區的聚酯纖維睡袋……整套裝備打包下來門檻不高，不需要重金改造車輛，停車鋪開就是臥室，收拾完畢，車又變回日常代步工具。

拉絲充氣床墊。（淘寶商品圖）

床車能這麼火，還得感謝幾位「神助攻」。

第一位便是新能源車。從前，想在車裏過夜，燃油車很難實現：怠速開空調睡覺暗藏一氧化碳中毒風險，開窗睡覺又存在安全隱患，很難安心密閉駐車，且一夜怠速油費也不便宜。而新能源車則打消了這一顧慮，沒有尾氣隱患，駐車開空調只耗電，一晚電費往往只需要十幾元，可謂安全和性價比「雙豐收」。

海內外車企也敏銳接住了這股風潮，把「床車屬性」作為一大賣點。特斯拉官方商城上架適配 Model Y的專屬車載床墊，方便車主放倒後排就地安睡。小米最新發佈的澎程 N90 Max探索版更是「思路打開」。該車型支持駕駛者通過升頂，解鎖二層獨立睡眠空間。與此同時，下層座椅一鍵放平也能變成睡眠空間，車內照明、床頭儲物空間、充電口一應俱全，「大床房」秒變「loft」。

近日，有網友開着小米澎程N90探索版出門露營，稱其為「移動的大平層」。（網友@慧子醬 供圖）

Model Y 充氣床墊。（Tesla官網）

配套設施的完善也是一大助益。如今，上海、浙江、江西、雲南、甘肅多地都有可選擇的「床車營地」，高速服務區的服務對象也開始兼顧「過路車」與「過夜車」，專門打造夜間駐車區域，提供水電、洗浴、餐飲服務。越來越穩定的沿路補給，大大降低了床車愛好者的顧慮。

正如絲路交旅出行服務研究院院長桂斌在接受媒體採訪時所言，床車旅行走熱是技術紅利、經濟理性與消費觀念轉型交織演化的結果。他說：「消費者正在向追求自主權與個性體驗的消費轉型，更看重『車停在哪裏，風景就在哪裏』的探索自由，更不願為溢價服務、商業套路埋單。」