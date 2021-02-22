Lunar非中國農曆　一句英語「新年快樂」引發中韓歷史源流之爭

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-02-22 19:06

農曆新年期間，華人的親朋友好間無論是在線上聊天或線下見面聚會，一定都會祝對方「新年快樂」。然而，這句英語譯為「Happy Chinese New Year」的祝福語，卻引發了不小的爭議。先是在韓國男團的台灣成員劉揚揚，於Instagram上說了句「Happy Chinese New Year」，引起韓國粉絲不滿；後有幾個台灣Facebook粉絲專頁也糾正，稱農曆新年是許多東亞國家的特色，所以祝福時應稱「Happy Lunar New Year」才對。到底「農曆新年」該怎麼翻譯才更正確呢？

2月8日，加拿大多倫多一名戴口罩的顧客在超市挑選年貨，以迎接即將到來的中國農曆牛年春節。（新華社）

Lunar源自月神 應譯為月亮歷或陰曆

中國農曆新年前後，中國外交部發言人汪文斌、華春瑩分別於2月10日與2月18日舉行記者會。會後外交部網站將「中國春節」譯為「Spring Festival」或「Chinese New Year」，彷佛順理成章，沒有任何疑義。不過當韓國SM娛樂旗下NCT男團的中國分隊「威神V」（WayV）台灣成員YangYang（劉揚揚），在Instagram上說了句「Happy Chinese New Year」，只因在新年前加了「Chinese」這個限定語，卻引起韓國粉絲不滿；後有幾個Facebook粉絲專頁也糾正，稱農曆新年也是韓國、泰國、越南、馬來西亞、老撾等東亞國家的共同特色，鼓吹「不要再說Chinese New Year」，應稱「Lunar New Year」才正確。

回顧過往，2015年創Facebook始人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）在農曆新年期間錄製影片，祝福全球網民「Happy Lunar New Year！春節快樂」；然而，當中國超模劉雯於2018年2月19日在Instagram上向網友拜年時講了一樣的英語祝福語，卻引發一些中國網民的憤怒，指責她「忘了自己的根」。為何一個中國農曆新年譯法的不同，會惹來這麼大爭議？用「Lunar」表達農曆新年是否準確呢？

上海外國語大學德語系教授張帆指出，德語將中國農曆稱為「Mondkalender 」或「Bauernkalender」（農民曆），其中「Mond」意指月亮，所以「Mondkalender 」應譯為月亮歷或太陰曆，簡稱陰曆。而英語的「Lunar」就指月亮，源自羅馬神話的月亮女神Luna，在法語、意大利語中也有月亮或月神的意思。因此，無論是英文的Lunar，或是德語的Mondkaleder，都錯誤地將中國農曆當成陰曆（月亮歷），而中國的農曆實際上是陰陽合曆。

中國農曆實為陰陽合曆

一般所說的陽曆，是根據地球繞太陽的公轉時間而定，公轉一圈為365日5小時48分46秒（約365.2422個地球日），等於一個太陽年。為了要調整那每年多出來的0.25日，規定每四年多一個閏日（2月29日），該年稱為閏年，即目前世界上普遍使用的公元紀年法。與地球繞日的公轉不同，陰曆以12個月球公轉周期作為一年，但這樣的歷法雖然一年同樣是12個月，卻只有354日，比陽曆短少11天多。

倘若中國的農曆沒有依照實際太陽年設定閏月，那麼每過3年將與太陽年相差1個月，再過去若干年，將與陽曆差距愈來愈大，恐會出現六月寒冬飛雪、十二月仲夏酷熱的季節顛倒現象。於是，中國農曆參考了太陽的位置，在每19年中設定了7個閏月，雖然造成部分年份出現13個月，可是這樣平均下來每年平均長度就會與太陽年相近。這樣的安排，使中國農曆既考慮了月相的朔望變化，也將隨陽曆而來的氣候寒暑變化反映於其中，使用上更方便地進行農事。

其次，中國農曆中還存在立春、清明、夏至、冬至等「二十四節氣」，而節氣正是根據太陽在公轉軌道（黃道）上執行的位置，以及太陽光對地球照射方式（直、斜射）、照射時間長短不同而制定。相較之下，陰曆只反映了月相的朔、望，但農曆中參考太陽產生的節氣卻能反映一年四季的氣候變化。再者，中國農曆把日月合朔的時刻所在日期定為初一（月首），即真正的朔日，當晚絕對沒有月亮；但完全採陰曆的伊斯蘭曆法，把月首按照教規（新月始生為朔），日期在日月合朔之後，相當於農曆的初二或初三，當天晚上可見到「新月」。由此可知，中國農曆並非單純的陰曆，乃是「陰陽合曆」的產物，「稱Lunar更合理和中性化」的說法顯然站不住腳。

韓國「去中國化」：強調文化主體性

既然中國農曆是陰陽合曆，亦在東亞文化圈中廣為流傳、使用至今，但台灣男星劉揚揚在Instagram上說「Happy Chinese New Year」反遭猛烈抨擊：「在韓國活動的話至少看點韓國的眼色吧」、「想在韓國活動的話應該寫Happy Lunar New Year，你的所屬公司不是在韓國嗎？」、「觀感上不是很好，希望揚揚可以從這次錯誤學習，以後不再發生類似的事件」。諸如此類的批評，反映的是當代韓國在塑造文化主體性的「去中國化」思潮。

確實，農曆與春節乃是基於中國的自然環境、氣候條件，以及漢民族的農耕生產方式所逐漸發展出來的風俗習慣，書寫春聯、燃放爆竹（鞭炮）、年獸傳說、祝福紅包（壓歲錢）、吃團圓飯、食用餃子等，均為構成中國春節的文化符號，具有強烈的中國文化在地性。日本學者西嶋定生（1919—1998年）指出，冊封（朝貢）體系、漢字（書面語）、漢傳佛教、律令制等要素組成東亞（漢字）文化圈，加上曆法（農曆）、毛筆書寫、飲茶文化、筷子餐飲、建築風格、儒家哲學、民俗習慣、禮儀、政治思想、工藝技術，以及命名地名的習慣。像是朝鮮王朝時學習中國唐代的「道—州」制，劃分了朝鮮八道，並沿用至今。

不過就在二戰結束，韓鮮半島擺脱日本殖民不久，民眾對日本強迫使用漢字的政策相當反感，更加上美蘇冷戰體系形成、韓戰爆發，作為親美、反共陣營一員的韓國，對（共產）中國的排斥達到頂點，使得李承晚政府（1948—1960年在任）順勢推行「去漢字化運動」，而後總統朴正熙（1962—1979年在任）下達「全用韓字」的6條規定，並自1971年起廢除中小學的漢字教育，以此創建民族文化主體性。2005年，韓國將首都名稱從「漢城」（漢江陽面之城，故此前稱為漢陽）改為首爾，棄用「山南水北為陽」這種傳統中國的地理命名法，就是一個顯著的案例。

15世紀，朝鮮世宗大王下令整頓天文曆法，並制定出了《七政算內編》和《七政算外編》，使朝鮮半島終於擁有自己的歷法與天體運行的計算。圖為朝鮮世宗大王李裪雕像。（Flickr）

話說回來，部分韓國網民反感藝人明星說出「Happy Chinese New Year」的話語，考察朝鮮王朝的歷史可以發現，15世紀時朝鮮世宗大王（1418─1450年在位）下令整頓天文曆法，並制定出了《七政算內編》和《七政算外編》，其曆法絕大部分與中國同步，但大小月與中國有所差異，閏月的月份也與中國農曆不同，且不但較元代《授時歷》更準確，與現代測算也只差了1秒，多年以來依賴中國天文曆法的朝鮮，也終於擁有自己的歷法與天體運行的計算。

其基礎雖然來自中國，但又發展出自己的特色，早已不需要排斥、迴避自身文化源於中國的史實。況且中國從來沒有想要獨佔農曆或中華文化，甚至鼓勵其向外傳播，進而在全球範圍內被接納與認同，成為與世界各國共存、共享的「公共財」。也許，這樣才是身為地球村成員該有的開放態度吧！