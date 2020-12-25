【歷史探秘】蒙漢交融的山西元墓　罕為人知的元代墓葬

2019年，山西省考古研究所與朔州市文物旅遊局，對於沙塄河鄉官地村曾遭盜墓者光顧的元代墓進行搶救發掘。發掘後的研究報吿於近日刊出，使得外界終於能夠欣賞該墓室裏的精美壁畫。而山西地區出土的元代墓葬，以墓室壁畫結合仿木結構裝飾最具特別，其墓葬藝術風格擁有着蒙漢文化交融的特色。

山西目前發掘的元代墓具有鮮明的蒙漢交融特色，圖為沙塄河鄉官地村發現的元代墓。（微信@中國文博）

元代的喪葬特色

據史料載，元代皇室與宗室貴族皆行「秘葬」，讓元墓的發現增加了一定的難度，使至今出土的元墓數量，與其他朝代相比寥寥無幾。但從現有發掘的墓葬顯示，無論是蒙古人、漢人，主要的下葬方式為土葬與火葬，蒙古人土葬，主要是有無論死在何處，都要把遺體帶回故地埋葬的觀念。

而蒙古人火葬，則與佛教有關。據元人熊夢祥所著《析津志》載：「城市人家不祠祖禰，但有喪孝，請僧誦經，喧鼓鈸徹宵……孝子家眷止就寺中少坐，一從喪夫燒毀，寺中親戚飲酒食肉，盡禮而去。燒畢，或收骨而葬於累累之側者不一。孝子歸家一哭而止，家中亦不立神主。若望東燒，則以漿水、酒飯望東灑之；望西燒，亦如上法。初一，月半，灑酒飯於黃昏之後」，文中所說的「城市人家」，指的就是蒙古貴族。

元代墓室壁畫呈現死者宗教生死觀

元代的墓葬不似中國其他朝代，有嚴格的形制規範，從墓室建築材料與結構上，可粗分為磚室墓與石室墓兩種。元代墓室壁畫主要分布於墓室牆壁、甬道與墓頂等處，構圖上講究對稱。壁畫題材主要圍繞着墓主生前的食衣住行，從描繪的日常生活、娛樂活動，展現墓主對死後世界的宗教觀。

沙塄河鄉官地村古墓壁畫。（山西日報）

墓頂壁畫，多繪祥雲瑞鶴、星宿圖、仙人圖及花卉等，與平面壁畫內容形成鮮明的對比，自下而上完成了墓主人由生到死的兩個世界的過渡，充滿着昇天極樂的精神概念。像是山西大同馮道真墓，其墓頂的南面、東北面、西北面分別繪有三隻鶴，呈現死者對於「駕鶴雲遊」的嚮往。另一種墓頂會以裝飾帶的形式從上而下繪製裝飾，比如山西新絳縣寨裏村元墓，其墓頂繪製仿木結構藻井，往下則繪以纏枝花草做裝飾，壁畫上的框條則繪有鶴飛雲天、花草圖案等。

蒙漢文化在墓葬交融

而在山西省與內蒙古地區所發現的元墓，其特色是內部裝飾多仿木磚雕壁畫，這主要承襲宋金以來的墓室風格，整個墓道、墓門、墓頂與墓室都充滿着仿木結構磚雕、壁畫彩繪。

山西官地村這座曾被盜的元代墓，即呈現上述特色。外型為凸字型磚室墓，墓室內皆使用雕刻、繪畫出梁、枋、斗栱、椽、檐等仿木結構形制，牆上皆有裝飾色彩繽紛、畫工精細的彩畫。靠近棺床旁的牆上則以墨彩為框，內繪有寫意山水畫，代表着墓主有隱逸之風，這樣的裝飾風格與山西大同市出土的元代墓葬風格相近。其中最為精美的壁畫為東壁上的4個侍女，人物型態各異、線條流暢、色彩豔麗，其衣飾也呈現元代當地婦女的時尚與潮流。

山西目前發掘的元代墓，其墓室壁畫多有着仿木結構的彩繪圖案。圖為沙塄河鄉官地村發現的元代墓中的「把頭絞項造」。（微信@中國文博）

墓室廊道轉角柱頭上均有斗栱，為「把頭絞項造」（為一種特殊的柱樑結合方式，也可視為特殊的斗拱，唐宋前較常見，元以後少有），這種在墓室裏設置簡式斗栱的方式，與山西地區的金代墓葬類似。山西元墓中的主流隨葬品仍是瓷器、陶器、銅器，另有木器、鐵器等，只在個別墓葬中出現了元代典型器 物高足杯和鼓腹蓮花蓋罐，大同地區的隨葬品組合更具地域性特徵。

目前在山西地區所發現的元代墓葬，其墓室壁畫多呈現出蒙漢文化交融的特色，如壁畫主題為儒家忠孝節義，或遊牧騎獵、日月星辰等，即側面反映出元代山西地區社會的主流文化特色。但因為墓室、陪葬品的整體風格並非單一的蒙古，或是漢人文化風格，也讓學者仍無法準確判斷該地區的元代墓主其族別，不過山西官地村這座元墓有墓誌出土，相信能為山西地區的元墓考古帶來進一步突破。