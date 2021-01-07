【歷史探秘】河南出土隋代墓　一探吐魯番地區墓葬特色

河南安陽市文物考古研究所於2020年4月，在一處工地進行搶救性考古發掘時，意外發現一座隋代漢白玉石棺床墓葬。日前相關報吿出爐，通過墓誌記載，墓主身份證實為高昌王室後人麴慶。其墓葬位置雖位在中原，但仍展現了東西文化交融的特色。

河南新出土的隋代高昌王之孫墓，石棺床的壺門中間，有一隻虎虎生風的瑞獸。（新華社）

這座隋代墓為帶長斜坡墓道的單室磚墓，墓室與墓道、甬道結合呈現「甲」字形。墓室內有一具設圍屏的漢白玉石棺床，棺床由床踏、床座與圍屏組成，床踏為三塊青石，嵌入棺床下。棺床均刻有圖案紋飾，並有彩繪和貼金，可惜色彩大多脱落，圖畫主題多圍繞墓主的日常生活與宗教信仰，而床座的雕刻最為精緻，有瑞獸、神像與聖火壇。學者依此圖案的藝術風格，認為除了佛教之外，還有祆教、摩尼教的影響。

在棺床前方、正對墓門處，兩旁各放置着墓誌，分屬於墓主麴慶以及夫人韓氏。根據墓誌內容，麴慶為麴氏高昌國（位在今新疆吐魯番市高昌區東南）第一任國王麴嘉之孫，其生前曾為北齊平陽王府參軍事（武官官職名，本為參謀軍務之稱，為軍政長官之幕僚），韓氏則為名門之後。

那麼位在吐魯番盆地的高昌國，當地墓葬風格又是如何呢？

公元5世紀至7世紀中葉，吐魯番盆地曾先後出現四個獨立王國為闞氏高昌、張氏高昌、馬氏高昌與麴氏高昌，皆為漢人在西域建立的獨立王國。高昌國所處位置不僅是西域交通要道，更是古代西域的政治、經濟與文化中心之一。

高昌這一名稱由來，與漢元帝（公元前75－前33年）曾在這塊土地上修築軍事壁壘有關。因「地勢高敞，人庶昌盛」，而稱為「高昌壁」、或稱「高昌壘」。也有學者認為高昌應是「高車」訛傳，因為高昌的地勢並不高。

吐魯番盆地墓葬風格特色

由於吐魯番盆地位置，過去有許多民族在此建設開發，因此有相當豐富的文化，連帶有一定數量的墓葬文物出土，尤其自1959年以來考古團隊在此地較大規模的發掘，發現大量的五胡十六國至唐代中期文物。墓室、墓室壁畫與隨葬品，除了能夠反映當時人們的宗教生死觀，也在某些程度上展現日常生活方式、經濟型態與文化特色。

位於新疆的高昌故城。（維基）

學者深入研究了吐魯番盆地無論是兩晉、十六國的高昌郡時期，還是北魏、唐代的高昌王國時期的墓葬，皆出土大量的紙製服飾，有帽帶、鞋子、枕衾、物襯等。這些紙製陪葬品，都是利用當時廢棄不用的公私文書，重新裁剪黏合而成。因上頭多有文字，在今日則成為重要的歷史研究史料。

豐富的隋葬品，都需要一份「隨葬衣物疏」（為紀錄隨葬品列表的文書），確保陪葬品的數量，不過這份文書後來逐漸有祈求冥福的意義。而衣物疏所記錄的內容，並不僅記錄隨葬器物的名目與數量，同時也反映當時社會財富、地位的象徵，以及厚葬觀念。

古人相信有了「隨葬衣物疏」，死後在陰間可作為財產證明。因此疏文裏，普遍會寫道：「隨葬衣物乃是墓主所有，別人不得冒名認領取用，否則將提出訴訟」等文字。為了確保陪葬器物不被盜用，故疏文上寫有「請書人」與「時見人」作為見證者，而這樣的安排與社會上的契約文書（如借貸、買賣、租賃）相似。

「隨葬衣物疏」，為紀錄隨葬品列表的文書。（維基百科公有領域）

學者進一步發現，晉代開始吐魯番地區興起在墓葬中擺放隨葬俑。到了十六國時期，只要有出土木俑的墓室，也多繪有壁畫、隨葬木器也較多，此外還有絲織品、銀器和漆器，以及文書等。不過在麴氏高昌以前，墓葬少有泥俑，直到唐代武周時期泥俑才逐漸增多。

由於吐魯番地區於魏晉南北朝至唐代時，所建立的各個政權其統治者大多是漢人，學者進一步考查這段時期，高昌城和交河附近的主要墓地，其埋葬的死者也多是漢人，儘管該地之喪葬習俗、宗教藝術具有濃厚的河西地方色彩，但仍在漢人的葬俗架構下。而麴慶墓的發現，對於未來研究高昌國王室族裔的變遷、宗教信仰的傳承變化，或是祆教、摩尼教在中原地區的傳播大有幫助。