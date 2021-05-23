廣東十年增近2171萬人　緣何人口加速湧入珠三角？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-23 09:03

《廣東省第七次全國人口普查公報（第一號）》5月15日對外公布。數據顯示，2020年11月1日零時，廣東省常住人口逾1.26億，相當於英國總人口的近2倍、韓國總人口的近2.5倍。廣東省10年間增長近2171萬人，不僅連續14年穩居全國人口第一大省地位，亦是人口增量第一大省。 除此之外，廣東省還擁有流動人口佔全省人口近半數、人口結構全國最年輕等特點。但是，數據亦同時反映出廣東省內區域間人口增長的分化，全省21個城市中僅有7個城市的人口比重有所上升，而這7個城市則全部集中在珠三角地區。

東莞成為廣東省內最「年輕」的城市。（視覺中國）

城鎮化進程加速

今次公布的人口數據顯示，廣東省常住人口有126012510人，與10年前相比增長了20.81%；與1949年新中國成立初期相比更是增加了9819萬人，全國總人口佔比亦由彼時的5.14%增至8.93%。2007年，廣東省首次成為全國人口第一大省，2009年，廣東省常住人口首次實現破億。

而在城鄉人口方面，廣東省居住在城鎮的人口為93436072人，佔74.15%；居住在鄉村的人口為32576438人，佔25.85%。與2010年第六次全國人口普查相比，城鎮人口增加24408259人，鄉村人口減少2698881人，城鎮人口比重提高7.97%。廣東省城鎮化進程加速，對城鄉人口佔比產生深刻影響。

廣東省常住人口有126012510人，與10年前相比增長了20.81%。（視覺中國）

全國最「年輕」的省份

從人口年齡結構來看，0—14歲人口佔全省18.85%、15—59歲人口佔68.80%、60歲及以上人口佔比為12.35%，其中65歲及以上人口為8.58%。在全國人口老齡化程度日益加深的總體格局下，廣東省65歲及以上人口比重較全國低了4.92%，成為最「年輕」的省份。其中，15—59歲人口佔比排名全省前五的城市分別是東莞（81.41%）、深圳（79.53%）、中山（75.44%）、廣州（74.72%）、佛山（74.37%）。

但實際上，廣東省65歲及以上人口已超過7%，若按國際通行判斷標準，廣東省早在2013年已進入老齡化社會，同時，由於人口基數大，老年人口規模亦較大，全省65歲及以上人口就有1000多萬。

廣東是流動人口大省。圖為今年春節期間，東莞虎門高鐵站，迎來了五湖四海的返莞「打工人」。（視覺中國）

流動人口大省

另外，廣東省常住人口中，流動人口較10年前增長了51.71%。不可否認的是，廣東省的人口增長得益於，改革開放後經濟持續快速增長，帶來大量跨省流動人口進入廣東工作、學習、生活。而近年來，粵港澳大灣區的快速發展，不僅僅吸引了外省人的流入，亦使省內流動人口總量迅猛增長。據悉，1982年全省流動人口僅28.09萬人、1990年為331.47萬人、到2010年時全省流動人口猛增至3139.04萬人，成為全國流動人口總量第一大省。

而今次公布的數據顯示，廣東省有近5207萬人為流動人口，佔全省總人口的近半數，其中省內流動人口為2244萬人、外省流入廣東人口為2962萬人，意味著廣東省每5人中就至少有1人來自外省。由此，也說明了外省流入人口的年齡結構相對年輕，使得廣東常住人口老齡化進程較全國緩慢。

位於潮汕地區的揭陽市，全省人口比重較10年前降低了1.2%。（視覺中國）

省內人口區域分化嚴重

與此同時，數據還表明了，珠三角核心區（廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶）的人口佔全省61.91%；沿海經濟帶東翼地區（汕頭、汕尾、潮州和揭陽）的人口佔全省12.95%；沿海經濟帶西翼地區（陽江、湛江和茂名）的人口佔全省12.51%；北部生態發展區（韶關、河源、梅州、清遠和雲浮）的人口佔全省12.63%。而廣東省21個城市中，區域間人口增長的分化較為嚴重，14個城市的全省人口比重較10年前下降，其中揭陽市的全省人口比重較10年前降低了1.2%，為全省降幅最大的城市。7個城市的全省人口比重有增長，分別是廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山，地理位置均屬珠三角地區。

「來了就是深圳人」的宣傳語，吸引大量人才。（視覺中國）

珠三角地區何以吸引大量人口？

那麼，廣東省何以吸引大量人口流入？珠三角地區又有什麼優勢？首先是基礎設施完善，珠三角地區擁有廣州白雲國際機場、深圳寶安國際機場兩座4F級民用運輸機場（4F級機場是機場等級中最高的一種，可以起降各種大型飛機），年旅客吞吐量合共超過93002萬人次。另外，廣東省內有四座城市擁有地鐵（廣州、深圳、佛山、東莞，均位於珠三角地區），省內擁有地鐵的城市數量僅次於江蘇。

其次是落戶政策優勢，在「北上廣深」全國四大一線城市中，深圳和廣州作為超大城市，現行的戶籍政策對吸引優質勞動力資源發揮了積極作用。相比北京和上海對畢業生的落戶要求較為嚴格，對待本地和非本地高校畢業生的落戶政策存在一定差異。廣州取消了對本科以上非應屆大學生的落戶限制，深圳也為前往落戶和工作的大學畢業生提供大力度的住房補貼，更有「來了就是深圳人」的宣傳語，吸引了大量人才成為常住人口。

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2017年10月，騰訊公司正式啟用斥資18億元人民幣建造的深圳濱海新總部大樓。（資料圖片）

最後是科技與創新的發達，珠三角地區集聚了大批世界知名創新型企業，如深圳的華為、騰訊、大疆、華大基因、比亞迪等。而廣州的十四五規劃也明確提出，加快建設以中新知識城、南沙科學城為南北兩個極點，串聯廣州科學城、天河智慧城、廣州人工智能與數字經濟試驗區等節點的科技創新軸，有專家預測指，這條軸線將承載超過一萬億元人民幣的GDP。