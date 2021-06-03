怎麼吃兔兔｜朝鮮力推「養兔運動」救飢荒　未來要向川菜取經？

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-03 09:21

《朝中社》報道，朝鮮正大力推行「養兔運動」，新聞稿中更稱目前許多機關企業、學校、家庭都已「活躍開展」。外界普遍認為，朝鮮此舉是希望藉兔肉解決飢餓問題。 雖然並非作為主要肉類來源，但中國的兔產業至今已具有成熟的市場規模，甚至在全球範圍中是佔最大部分。尤其在四川省，兔肉是當地的「特產」之一。 兔肉比起牛肉、豬肉、雞肉等肉類有更多蛋白質，而且低脂肪、低膽固醇，故兔肉又被稱為「葷中之素」。

朝鮮推行兔產業，相信是看中兔子相對其他家畜飼養較為容易，資本投入較少，民眾在家中就能養殖，既能增加收入，又能作為食物，是較快速應對肉類來源不足的臨時措施。資料亦顯示，養殖肉兔是以粗纖維、穀物、燕麥、蛋白質與營養添加等作為飼料，以高穀物飲食飼養的肉兔，「換肉率」2.5至3.0，以天然飼料飼養則是3.5至4.0，較肉牛（8.0）、肉豬（4.0）為低，差於白肉雞（2.0）及水產動物（1.6）。此外，肉兔的生長周期較短，一般約4個月至5個就能出欄。

以中國的情況計算，一般養殖12隻種兔，加上後期生產的小兔，一年的總成本為4500元（人民幣．下同），養殖總收益為10350元，純利潤有5800元左右。

值得一提是，中國在上世紀60年代至70年代曾經發生飢荒，有地方政府亦嘗試以養兔自救。例如山西忻州（舊稱忻縣區）的一份公告就提到，家兔是一種投資小受益快，飼養簡單，管理容易，老年、婦女、小孩都能餵養的動物，不僅可供食用，同時又是暢銷國外的出口商品。

在上世紀60年代至70年代，山西忻州（舊稱忻縣區）曾經以養兔來應對飢荒。（網上圖片）

事實上，兔肉入饌在中國源遠流長，甚至是在有文字記載之前。在北京周口店發掘的「新洞人」，就有發現兔骨化石。成書東周戰國時期的《周禮．天官》更稱，天子享有「九鼎」，鼎中所盛食物，除五穀外，還有六畜、六獸。六獸即是麋、鹿、熊、麝、野豸，以及兔子。到了漢代，食用兔肉已是很普遍的事，並且誕生許多烹製兔肉的方法，例如有「兔肉脯」等。

根據2018年的數據，中國在全球兔產業的佔比高達62%，產量85.55萬噸。兔產業中以肉兔產業產值占比最高，四川省是全國第一養兔大省，同時也是兔肉消費第一大省。四川的兔肉消費佔全國60%以上，人均兔肉消費量達4.5kg，遠遠高於全國0.52kg的水準。四川一年能吃掉近3億隻兔子，成都的「麻辣兔頭」更是全國聞名的美食。內地網上甚至有不少文章分享享受「麻辣兔頭」的正確方法，第一步是要從大門牙的位置，將兔頭分成上下兩部分。

四川成都的「麻辣兔頭」更是全國聞名的美食。（視覺中國）

一邊吮吸兔頭上的紅亮辣椒油，一邊剝繭抽絲，將兔頭上細碎的肉一點點啃乾淨。

不過要留意一點，兔肉在營養學上，是無法用作主要肉類來源。兔肉是易於獲取的食物，但其缺乏人體所必需的脂肪和維生素。以兔肉為主食，容易罹患「兔肉綜合症」。人體消化兔肉時需要消耗自身的維生素和礦物質，故必須不斷額外補充，例如食用一些植物性食物，否則就會愈來愈虛弱。

川菜以麻、辣、鮮、香為特色：

兔肉之所以在四川成為熱門美食，與川菜的特色有密切關係。兔肉的脂肪和膽固醇含量低，蛋白質含量高，具有很高的營養價值，但其本身有香味不足，肉質沒有口感的缺點。意外地，這些缺點與川菜的烹飪手法配合得天衣無縫。川菜慣用油及各種調味料，口味偏麻辣、油重、香口，使得清淡的兔肉迎來「華麗轉身」。相較而言，韓式料理以清淡為主，少油膩，多有辣，或許需要向川菜取經才能使兔肉變得可口。