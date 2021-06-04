廿四節氣｜芒種天氣悶熱易疲倦胃口差　中醫推介湯水助健脾燥濕

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月5日為廿四節氣中第9個節氣「芒種」，到底芒種的含義為何？從中醫的角度來看，芒種是否有特別注意的地方？

芒種是廿四節氣中的第9個節氣，夏季的第3個節氣，每年6月5日或6日期間，太陽到達黃經75°，此時正是芒種。

不了解的人會以為芒種是「種芒果」的時節，但事實上芒種是廿四節氣中與農耕最為密切的一個節氣。《農曆書》中提到：「鬥指巳為芒種，此時可種有芒之谷，過此即失效，故名芒種也」，意即芒種節氣適合種植有芒的穀類作物，也是種植農作物時機的分界點。

簡單而言，芒種是「有芒的麥子快收，有芒的稻子可種」的時候，「芒」是指大麥、小麥等有芒作物開始成熟將要收穫，「種」則指谷黍類作物播種。「芒種忙，忙著種」，因此芒種在民間又有「忙種」之稱，表示農事活動繁忙。

芒種前後百花開始凋殘、零落，古人認為芒種已過，百花開始凋零，花神退位，故民間會舉行祭祀花神的儀式，餞送花神歸位，表達對花神的感激之情。雖然現今已無「送花神」的習俗，但從《紅樓夢》的文字中仍可聯想起為花神餞行的熱鬧場面。

（大觀園中）那些女孩子們，或用花瓣柳枝編成轎馬的，或用綾錦紗羅疊成千旄旌幢的，都用彩線系了。每一棵樹上，每一枝花上，都系了這些物事。滿園裏繡帶飄飄，花枝招展，更兼這些人打扮得桃羞杏讓，燕妒鶯慚，一時也道不盡。 《紅樓夢》

適逢芒種時節，正是南方的青梅成熟時期。由於新鮮青梅大多味道酸澀，難以直接入口，需加工後方可食用，因此又有「芒種煮梅」的習俗。

芒種時節有煮梅的習俗。（中新社）

在芒種時節，除了青藏高原和黑龍江最北部的地區尚未真正踏入夏季，大部分地區都陸續出現35℃以上的高溫天氣。由於氣溫顯著升高，雨量相對比較充沛，長江中下游地區會進入多雨的黃梅期，時有暴雨發生。

根據香港天文台統計資料，在芒種時節，香港氣溫介乎23.3°C至30.4°C；相對濕度最高可達94%，降雨最多有175.1毫米雨量。

徐澤昌表示，芒種時節人體易出現疲倦、乏力的感覺，胃口會變差。（資料圖片）

芒種節氣的雨水較多，是梅雨的時節。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提到，芒種時節空氣潮濕，天氣悶熱，人體易出現疲倦、乏力的感覺，胃口變差，建議可飲用山藥白朮湯，有助健脾燥濕。