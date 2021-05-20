廿四節氣｜小滿香港勁濕熱？　中醫師：貪涼飲冷易出濕疹、香港腳

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 08:30

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月21日為廿四節氣中第8個節氣「小滿」，到底小滿的含義為何？從中醫的角度來看，小滿是否有特別注意的地方？

小滿是廿四節氣中的第8個節氣，每年5月21日或22日期間，太陽到達黃經60°，此時正是小滿。

事實上，小滿之名有兩種含意，其一與麥類等夏天成熟的農作物有關。據《月令七十二候集解》：「四月中，小滿者，物致於此小得盈滿」。在此時節，中國北方的農作物開始飽滿，但尚未成熟，故稱小滿，農諺中有「小滿小滿，麥粒漸滿」的說法。與此同時，南方會踏入雨水增多的時節，民間亦有「小滿小滿，江河漸滿」的說法。

在小滿時節，麥類等農作物開始飽滿，但尚未成熟，故稱小滿。（新華社）

與立夏時節南北地區氣溫差異大有所不同，當經過小滿時節後，全國各地都會漸漸進入夏季，南北溫差會進一步收窄，降水增多。值得一提的是，廿四節氣中只有小滿，並無「大滿」，因為半個月後麥類等農作物已成熟，彼時就要開鐮收割，因此該節氣叫「芒種」，民間亦有「小滿不滿，芒種開鐮」的諺語。

小滿時節有祭三神、祈蠶等民間習俗。在古時，水車車水排灌是農業生產活動的大事，因此古人會祭三神，包括水車、牛車和絲車，祈求神靈保佑，風調雨順。傳說中，水車車神是一條白龍，因此古人會於水車上放上魚肉、香燭等物品拜祭，並供上一杯清水，祭拜時將水潑入田中，有祝水源湧旺的意思。

中國農耕文化以「男耕女織」為典型，北方以棉花為主，南方則以蠶絲為主，養蠶尤其在江浙一帶極為興盛，惟養蠶既辛苦又漫長，蠶絲得來不易。相傳，小滿為蠶神誕辰，因此古人在農曆四月放蠶時節會舉行「祈蠶節」，祭祀蠶神。

小滿時節後，氣溫會明顯升高，雨量相對增多。根據香港天文台統計資料，在小滿時節，香港氣溫介乎19.1°C至30.3°C，其中以2018年的氣溫紀錄最高，達34.7°C；相對濕度最高可達97%，降雨最多有138.6毫米雨量。

徐澤昌提醒，市民應多吃清淡易消化的食物以減輕脾胃的負擔。（資料圖片；龔嘉盛攝）

小滿時節氣溫升高，香港氣候更又濕又熱。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提醒，雖然天氣愈來愈熱，但此時也不應貪涼飲冷，以免脾胃受損，令濕邪積聚體內，否則容易出現濕疹、風濕痛、泄瀉、香港腳等。

同時，市民在飲食上應少吃濃味、肥膩辛辣的食物，應多吃清淡易消化的食物以減輕脾胃的負擔；平和體質的人士可多吃冬瓜、薏仁、赤小豆、山藥等。在食療方面，徐澤昌建議可飲用冬瓜薏米排骨湯，有助清熱解暑、健脾袪濕。