廿四節氣｜穀雨多雨潮濕易有關節痛？　中醫師推介健脾袪濕湯水

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-18 08:00

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月20日為廿四節氣中第6個節氣「穀雨」，到底穀雨的含義為何？從中醫的角度來看，殼雨是否有特別注意的地方？

穀雨是廿四節氣中第6個節氣，也是春季的最後一個節氣。每年4月20日或21日期間，太陽會到達黃經30°，此時正是穀雨。《群芳譜》記載，「穀雨，穀得雨而生也」，意即雨水增多，正是莊稼生長的最佳時節。

穀雨是莊稼生長的最佳時節。（中新社）

據《月令七十二候集解》：「三月中，自雨水後，土膏脈動，今又雨其谷于水也。雨讀作去聲，如雨我公田之雨。蓋谷以此時播種，自上而下也。」此時天氣溫和，雨水明顯增多，對穀類作物的生長發育關係很大，有利於越冬作物的返青拔節和春播作物的播種出苗。

古代所謂「雨生百谷」，反映「穀雨」的現代農業氣候意義。不過，雨水過量或嚴重乾旱往往造成危害，影響後期産量。穀雨在黃河中下游，不僅指明了農業意義，也説明了「春雨貴如油」。

與驚蟄、清明不同，穀雨的民間習俗與農事活動更相關，且比較日常生活化，極具地方色彩。穀雨後氣溫升高，病蟲害繁衍很快，山西、陝西一帶的農夫會一邊在農田滅蟲，一邊張貼穀雨貼，希望能驅兇納吉。

穀雨時節採製的穀雨茶有溫良去火的功效。（新華社）

南方則有穀雨摘茶的習俗。穀雨時節採製的春茶名為穀雨茶，又有二春茶之稱。由於穀雨發生於溫和的春季，春季溫度適中，因此穀雨茶都有溫良去火的功效，可以用作茶療，更有穀雨茶可清火、明目等說法。

在穀雨前後，天氣相對較和暖，降雨量增加，空氣中的濕度逐漸加大。根據香港天文台統計資料，穀雨時節，香港氣溫介乎17°C至27.3°C，相對濕度最高更可達97%。

徐澤昌提醒，榖雨時節濕氣較重，飲食上應少吃生冷食物，以免損傷脾胃。（資料圖片）

穀雨前後氣候潮濕，相信不少人都會有風濕及關節痛的問題。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時提醒，榖雨時節濕氣較重，飲食上應少吃生冷之品，以免損傷脾胃，加重體內濕氣；避免進食辛辣刺激，煎炸上火食物；油膩食物也會阻礙脾胃運化，故也應盡量少吃。

在日常食療中，徐澤昌建議山藥排骨湯，並可多進食淮山、陳皮、芡實、蓮子、薏仁等具有健脾化濕功效的食物。

山藥排骨湯 材料：山藥30克、排骨半斤、陳皮5克、赤小豆20克、蜜棗3枚 製法：排骨洗淨汆水，其餘藥材洗淨，加入適量水大火煲沸後轉細火煲2小時，即可飲用。 功效：健脾袪濕。 使用注意：津液不足，小便量多者慎服。

除了食療，徐澤昌亦建議市民在穀雨節氣可進行適量戶外運動，有助陽氣升發及發汗袪濕，令人精神爽利，並應該保持情緒愉快，以防肝氣鬱結。