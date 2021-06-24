研究揭中國特有荒漠貓背景　應被歸為野貓亞種之一

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-24 13:00

青藏高原上的荒漠貓，為最鮮為人知的貓科動物之一，亦為世界貓科動物中唯一的中國特有物種。一直以來，其分類學地位都存在爭議，對於其屬獨立的物種抑或野貓的亞種，學界並無定論。然而，周四（24日）發表的最新一項研究揭開了上述謎底，據其發現，荒漠貓應被歸為野貓的亞種之一，並正廣泛影響着當地家貓。

據澎湃新聞報道，來自北京大學生命科學學院、蛋白質與植物基因研究國家重點實驗室、北大-清華生命科學聯合中心的羅述金課題組和合作者，周四於國際學術期刊《Science Advances》在線發表最新論文，揭示了荒漠貓的背景。

該研究從中國全境，特別是家貓—荒漠貓同域分佈地區採集27隻荒漠貓，4隻亞洲野貓和239隻家貓的血液、組織、毛髮、糞便或博物館標本，並進行線粒體和Y染色體多位點測序以及其中51隻個體的全基因組測序。結果，研究發現雖然中國本土的野貓未有參與中國家貓的馴化起源，但荒漠貓與同域家貓之間卻存在近期的、廣泛的基因滲透。

研究又顯示，中國本土家貓與世界家貓種群，有着同樣的遺傳背景，代表東亞的家貓也可追溯自近東或北非地區的非洲野貓，世界家貓馴化的單起源假說由此獲得了支持。遺傳學和考古學證據亦指向家貓約在一萬年前在近東或北非地區馴化自非洲野貓，隨後再擴散至全球。

最後，研究人員綜合系統發生、種群遺傳結構、基因交流和種群動態歷史得出結論，認為荒漠貓與亞洲野貓、歐洲野貓等野貓亞種之間的遺傳演化距離相當，歷史上與亞洲野貓有着密切的基因交流，故根據分類學原則應被歸為野貓的亞種之一，學名定為「Felis silvestris bieti」。

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