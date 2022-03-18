荷蘭攝影師專收集中國80年代騎呢舊照片　郭富城曾比姜濤更嬌俏？

荷蘭攝影師魯小本，在北京生活14年，愛好收集中國的老照片、攝影畫冊，同時是一名網購重度依賴患者，喜歡收集各種奇葩的商品圖：雞翅花束、搞笑寵物……2015年，他與英國著名攝影師馬丁帕爾一起做了一本百年中國攝影集，包含1959年慶祝新中國成立10週年的盛典、幾十年前的幼兒園、動物園……不少難得又珍貴的畫面都被收錄在內。魯小本說：「這幾年，我不停地在荷蘭、中國之間舉辦攝影展覽，歐洲觀眾非常渴望了解中國正在發生的事情，但他們的認識還停留在小時候的教育。希望我能把這個空缺填補。」



自述：魯小本 文：陳稻稻 編輯：鄧凱蕾（一条）

我叫魯小本，是荷蘭人民日報的一名記者。2005年，是我第一次來中國。當時本科快畢業，想做一個跟中國有關的項目，就去了上海走走看看，發現自己很喜歡。2007年，我就到了中央美術學院念碩士，畢業之後一直待在北京，至今已經14年了。我很喜歡收集老相冊。

老相冊跟攝影畫冊不同，畫冊通常會印至少上萬本，比較普遍。但相冊是人們把喜歡的照片印出來，然後放進一個相冊本裡，更加親密、私密。我沒有找到展示中國風貌的寫真集，所以希望自己收集照片，製作一本寫真，上面有我發現的關於中國食物、文化、人物、產品的各種內容。

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收集80、90年代的食物、明星照 勾起一代人的回憶

目前階段，我先從食物部分入手。我一直在中國生活，我發現中國人很關注食物，人們可以和朋友和家人談論幾個小時，它真的是中國文化的一部分。我收集了大量跟食物有關的相冊，這些照片非常好玩。在上世紀80年代，會有一些美食的比賽，大廚來自不同的省份。他們會預先把要比賽的菜式準備好，然後用閃光燈、強曝光的方式，將這些食物拍下，放進一個相冊裡，在比賽的時候拿出來。我稱它們是「有用的照片」，你看這個名字，就知道這道菜是什麼，非常實用，它們從來都不是為藝術的目的而製作。這些照片呈現的質感都非常光滑，能夠代表那個時代食物拍攝的方式，因為現在已經沒有人這樣拍攝食物了。

我在收集的這些食物相冊裡的照片中，抽取了一部分，做了《菜譜 MeNu》這本書。主要選取的是一些造型比較奇特的食物，像烤野鴨、野鵝、兔肉。一些火腿罐頭應該是市面上最便宜的，但是它們呈現得就像名牌火腿罐頭一樣豪華，很適合在上面打牌。還有兩盤看起像鳳凰鳥的菜式，找了兩張冰箱女郎的照片跟它們搭配。整本書非常有意思，跟之前的項目相比，少了一些厚重的歷史感，更加輕鬆好玩。我同時發現，有些人能辨認出這些照片裡的食物，勾起他們小時候的回憶，這非常有意義。再也沒有人會這樣拍了，但我認為這些照片本身有一種創造力，我感興趣的是攝影本身。

除此之外，我還喜歡收集一些80、90年代的港台明星的寫真集、明信片。如果你寫一段關於 1980 年代的歷史，一定繞不開追星。那些明星的寫真，它很輕，很好地反映了那個時代。我其實不太認識名人，我只認識姚明。但他們的穿衣打扮，完全反應了當時的流行文化。像男明星身上的衣服顏色非常豐富、艷麗。而女演員、女明星總是打扮得很性感。看著這些明星的照片，有時會忍不住覺得很好笑，因為現在已經沒有人會這麼打扮了。但想想，這就是流行文化吧，或許現在的時尚、明星的穿著打扮，過了二、三十年，看到照片也會變得很可笑吧。

身高兩米 大家都求和我合影

我剛來中國的時候，非常害羞，走在大街上總是遮遮掩掩，不敢和任何人有眼神交流。因為我身高有2米，無論走到哪，大家總是會盯著我看說：「哇塞，好高呀！」還有人會跑過來，要求跟我合影。我覺得很不好意思，自己又不是什麼大明星。大約2、3個月之後，知道情況不會改變，我只能接受、適應它。於是就想到，不如就把自己當成一個大明星，利用自己身高的優勢，多與人接觸，來適應新的環境、語言、文化。

我用自己的名字「魯小本」做了一個項目。當時中央美院的導師繆曉春建議我做一件衣服，並且在衣服上寫上身高比例——1米5、1米6、1米7，到頭頂剛好就2米。然後穿著這件衣服，去大街上跟普通人比身高，把照片拍下（點擊放大瀏覽）▼▼▼

一開始，我覺得非常尷尬。但我知道拍出來的照片，效果一定會很好。於是就求助了同學劉鋼，讓他一起跟我去完成這件事情。那天早上，我們去了學校附近的一個市集。市集10點開始，我們9點就到那兒了。每個看到我的人，都笑著走過來求合影，是一次很好玩的經歷。之後，我把這些合影都放在了《魯小本》這個項目裡，作為我在中央美院的畢業作品。在做這個項目的過程中，我的同學幫助了我非常多，包括中文學習、告訴我去哪裡上課。同時，我也幫助他們學習英文，並且告訴他們一些關於荷蘭攝影的東西，我們之間互相分享，很快我就適應了中國這邊的日常生活。

與攝影大師合作 一起收集百年中國攝影畫冊

2011年至2015年期間，我和英國紀實攝影大師、馬格南圖片社前主席馬丁帕爾一起做了《中國攝影集》的項目，項目裡面收納了近百本、跨度整整一個世紀的中國攝影畫冊。馬丁帕爾是我們這個時代最有影響力的攝影師之一，他曾做了一本全球攝影畫冊的書，讓他一舉成名。但那本書裡面，中國部分的內容並不多。2008年，他聯繫到了我，表示對中國的攝影畫冊很感興趣。於是，他來北京的時候，我帶了他去潘家園，買了很多老的畫冊。

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我在中國生活已經14年了，在這邊有一群非常穩定、固定的朋友，社交圈子。

經常會有人問我：「家在哪裡？」我會告訴他們，我的家就在北京。如果未來有一天，要搬到別的地方，離開這裡，我會感到很難過的。

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