木屐不是日本發明的？　中國二千年鞋履潮流源遠流長

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-25 19:00

受到新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情影響，自5月中旬實施3級警戒後，台灣民眾普遍減少外出，並依賴外送平台解決三餐。日前一名外送員收到一筆訂單，客人只點一杯紅茶，但有額外要求希望外送員能幫忙打蟑螂，外送員看到後冷靜表示「給我拖鞋」，事後該名外送員順利完成額外任務。在塑料拖鞋流行以前，大部分民眾其實都穿木屐。今日説到木屐，各位可能會率先想到日本，不過木屐其實是中國的發明。

日前台灣有外送員送餐點之餘，還額外幫客人用拖鞋打蟑螂。（Facebook@外送員的奇聞怪事）

和現代人一樣，古人對於鞋子，因其款式、用途不同而有許多稱呼。從文獻史料就能看到各種鞋類的稱呼，有「鞋」、「舄」（音戲）、「履」、「屐」等數種。鞋指一般無筒的平底鞋；舄亦為鞋之意，學者研究發現「舄」是古代達官貴人在祭祀等重要場合所穿的雙層底鞋，底用較厚的木頭製成，除鞋底外的材料則是絲綢。

而履則接近今日的拖鞋，以月桃等植物編成；另一個拖鞋的款式則是「屐」，指的是木製拖鞋，即木屐。木屐又叫做柴屐、腳屐、鞋屐。

浙江寧波慈湖的新石器遺址，出土了中國目前最古老的木屐。（百度百科）

中國人穿木屐的歷史相當悠久，可以通過考古出土文物左證。1988年考古學者在浙江寧波慈湖，一個新石器時代晚期遺址內發現彌足珍貴的木屐。兩件殘存的木屐，屐木扁略呈足形，前寬後窄，出土時繩帶已腐，也不見屐齒。

關於木屐，還有個相當知名的故事，《異苑》載：「介子推（？－公元前636年）逃祿隱跡，抱樹燒死。（晉）文公（公元前671－前628年）拊木哀嗟，伐而制屐」。晉文公放火燒山，原是想逼介子推露面，沒想到介子推揹着母親抱樹燒死，為紀念他，晉文公便用該木材製成木屐，這同時也是寒食節的由來。

通過考古發掘，可以看到過去中國各式造型的木屐，比如安徽馬鞍山發現的東吳名將朱然（182－249年）墓，該墓女棺出土一雙漆木屐，為目前發現中國最古老的漆木屐，打破過去大眾認為漆木屐是日本人發明的印象。

安徽馬鞍山朱然墓出土一雙漆木圓頭屐。（維基百科）

東漢史書也有漆木屐相關記錄，《後漢書．五行一》載：「延熹（158－167年）中，京都長者皆着木屐；婦女始嫁，至作漆畫五采為系」。東漢時流行給出嫁的女兒，準備一雙繪有彩畫、以五彩絲繩為繫帶的漆木屐。不過這樣的風俗，被文人視作「服妖」（奇裝異服會導致天下大亂、滅亡），認為後來會發生文人與宦官的黨錮之禍，牽連士大夫及其家族，就是這一雙雙華麗的漆木屐所引起。

另外在安徽宣城外貿巷西晉墓，也有木屐出土。無論是朱然墓女棺的漆木屐，還是宣城外貿巷西晉墓的木屐，都是圓頭。這圓頭屐的特色可見《搜神記》的説明：「初作屐者，婦人圓頭，男子方頭。蓋作意欲別男女也。至太康（280－289年）中，婦人皆方頭屐，與男無異，此賈后（257－300年）專妬之徵也」。可以推測在西晉太康年以前，木屐的屐木是圓、是方，與穿着的性別有關。

除上述介紹的木屐，目前中國發現的木屐文物，以木屐底可區分：淺齒、高齒、前雙齒、後雙齒、中雙齒，以繫帶（孔）可分夾腳與一字帶。木屐造型除了有一般常見的拖鞋款，還有類似今日的懶人拖外形，僅包前腳，以及全包，外觀與荷蘭木鞋相似的木屐。

根據學者研究，宋代以後的木屐多用來當成雨鞋，着重在用途、實穿方面。到了明清時期，雖然纏足之風盛行，不過廣東、福建一帶的婦女仍多天足。在炎熱潮濕天氣裏，還是穿木屐最為方便，但木屐底不似日本木屐高。

若想從外觀區分中式木屐，還是日式木屐，是一件不容易的事。今日大眾辨別中日式木屐，多以中式木屐夾腳點靠近大拇指，而日式木屐的夾腳點則在中間，當作辨別的方式。但更早以前的木屐，則因為過去漢人製鞋的習慣，多不分左右腳，且繫帶孔多在木屐底中間，而無法與日式木屐有所區分。可惜民國以後，隨着西化、工業發展，現代頂多只能從景區、老街，才會看到各式各樣的木屐了。