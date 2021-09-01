TVB溫碧霞版妲己為何這麼經典？妖女面具背後的中國首位女權鬥士

如何用兩個字挑起男女辯論大賽？答案是女權。隨著女性社會地位的不斷提高，這兩年關於女權的討論越來越多，引發的爭議也越來越多。前不久，脫口秀演員楊笠的一句「男人普通且自信」成了熱門話題，有人說她挑起兩性爭端，有人說她是女權鬥士。孰是孰非暫且不論，提起影視劇中的女權鬥士，我第一個想到的是九尾妖狐蘇妲己。



作為歷史出了名的紅顏禍水，可以說蘇妲己靠一人之力滅了商王朝。在2001年TVB出品的《封神榜》中，溫碧霞飾演的蘇妲己基本架空了商紂王的所有權力，甚至最後皇袍加身稱王稱霸，可以說是眾多蘇妲己形象中最成功的一個。

「封神」影視劇版本眾多，范冰冰、林心如、王麗坤、張馨予、傅藝偉等演員都扮演過蘇妲己，但若論溫柔甜美和事業發達，那還得說是溫碧霞版。然而，命運弄人，蘇妲己最後還是死在了薑子牙手中。

回顧溫霞版蘇妲己 探究造成她失敗的真正原因▼▼▼

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第一，自身文化水平不高。TVB版的《封神榜》對蘇妲己的成長之路，描寫甚多。妲己出生時天降異象，狐妖祝壽，引起了其父蘇護的注意。蘇護找到西伯侯算卦，占卜妲己的命運，得知其是災星降世，要杜絕明理習字，於是蘇護對妲己嚴加管教，斬斷了妲己的學習道路。正是因為長期的高壓父權管制，妲己萌發了逆反心理，讓她對反抗父權，證明自身價值產生了興趣。但俗話說，讀書明理，學習知識不是讀書的主要作用，學會辯證思考，跳脫出自我狹隘的視線看問題，才是知識的作用。

從失寵到復寵，蘇妲己得到紂王喜愛後，只看到了自己的悲慘遭遇，從而對人世間的感情產生懷疑。所以她對懷孕在身的孕婦破腹取子試探夫妻感情，砍掉年邁老人的雙腳試探父子親情。這些行為一方面是她對人性的試探，另一方面是出於報復心理，依靠這些行為來加重自己在紂王心中的地位，從而獲得安全感。但是蘇妲己不明白，她的遭遇並不單純是個人問題，而是涉及到國家、政治、文化等方方面面。從成為紂王妃子的那一刻起，她的命運沉浮、一言一行都關係重大。全憑自我喜好而放肆作亂也為妲己的悲劇結局埋下了伏筆。

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第二，識人不明。如果說看不清自己是蘇妲己犯的第一個錯誤，那麼看不清他人則是她犯下的第二個錯誤。成大事者，不能靠孤軍作戰。就算有個聰明絕頂的大腦，也要有協調的四肢配合，但是看看蘇妲己的陣營裡都是些什麼人？千年狐狸精，九頭雉雞精，玉石琵琶精，他們都是文不成武不就的山野精怪，雖然魅惑人的功力一流，但是除了分走紂王的注意力也沒什麼用處。

申公豹倒是武力值不弱。封神演義裡說他「煉就五行真始訣，移山倒海更通玄；降龍伏虎隨吾意，跨鶴乘龍入九天。紫氣飛升千萬丈，喜時大內種金蓮；足踏霞光閒戲耍，逍遙也過幾千年。」能移山填海，降龍伏虎，那確實功力不弱，但問題是申公豹人品有問題。他和姜子牙本是同門師兄弟，後來因為違反門規被趕出崑崙山。身上背著案底，又得罪了崑崙山，稍有本事的能人都不願和他沾上邊。這也使得兩軍對戰時，申公豹只能靠威逼利誘找來一些散兵游勇，而對面卻是哪吒、楊戩、姜子牙這種根正苗紅的正規軍。誰輸誰贏，不用多說。

其實蘇妲己身邊最有用的人是誰呢？是商紂王。但妲己顯然沒有認識到這個人物的真正作用。紂王對於妲己來說，帶來的不應該是地位，而是權力。紂王是個戀愛腦，對妲己可以算是言聽計從。如果妲己不以禍害百姓為樂，而是扯上紂王這面大旗，推行切實可行、卓有成效的新政，那麼朝野內外自然不會針對妲己，反而會對她交口稱讚。妲己勇敢飛，出事紂王背，豈不是更爽。奈何妲己沒文化，看不清。

第三，認知偏差。為什麼有人會將《封神榜》中的妲己看做是女權鬥士？是因為她在劇中一直在反抗父權的壓迫，打壓男權的地位。但這真的是在爭取女權嗎？事實上，妲己的很多行為其實只是仇恨男性而已。伯邑考拒絕了妲己的誘惑，妲己就將對方殺害，做成了人肉丸子；比干罵妲己牝雞司晨，妲己就挖了他的七竅玲瓏心。這些行為看似是對男權的反抗，但從另外一個角度看，和父權下對女性的迫害無甚差別的。女權鬥士，爭取的應該是平等的權利，而不是女權壓倒男權。

柏拉圖在《會飲篇》中曾提出球型人理論，即在遠古時期，人的形體是一個圓形的東西。每個人有四隻手，四隻腳，兩個頭，一前一後，他們力大無窮充滿智慧。後來神明為了削弱球型人的力量，將他們一分為二。所以人終其一生，都在尋找另一個我，並與之結合成為完整的整體。男性、女性，本是一個整體中的兩個部分。他們近乎相同，卻略有差別，但其實是平等契合的另一半。當我們在追求女權的時候，所求的應該是平等權利，而非對男性的仇視和壓迫。

妲己為什麼最終沒有成功，並不是因為《封神榜》的故事是男性凝視，而是因為她從一開始就搞錯了什麼是女權。

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