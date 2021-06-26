中英澳科學家新發現「龍人」　或取代尼安德塔人成現代智人最近親

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-26 12:28

中英澳科學家團隊近日發表研究論文，指河北地質大學地球科學博物館收藏的古人類化石哈爾濱頭骨化石，實際是代表一個新的人種，命名為「龍人」（Homo longi sp. nov.）。 研究團隊認為，龍人與大荔人、金牛山人、華龍洞人、夏河人等構成東亞地區特有的一個新演化支系，該支系可能是現代智人（Homo sapiens）最接近的親戚，為探討和推動國際智人起源問題提供新的確鑿證據。

龍人及其棲息地復原圖。（Cell Press）

據介紹，長期以來，現代人類智人的起源一直存著著爭議。在中更新世晚期和晚更新世期的非洲和歐亞大陸上，有其他幾個人種與智人共存。這些已經滅絕的古人類有海德堡人（Homo heidelbergensis）、納萊蒂人（Homo naledi）、弗洛勒斯人（Homo floresiensis）、尼安德塔人（Homo neanderthalensis）和直立人（Homo floresiensis）等，他們與智人之間的系統發育關係充滿爭議。

論文通訊作者之一河北地質大學客座教授倪喜軍在受訪時介紹，哈爾濱頭骨化石從整體來看被保存得非常完整，「可以說就是亞洲目前發現的、在這個時間段內的最完整的人類化石，如果放到全世界去比較的話，它也是最完整的古人類頭骨化石之一。」由於其完整性，所以包括眼眶內部、鼻甲骨、顱骨底部等精細結構都得以保存，可見到最顯著的特征就是兼具古老型人類特徵，同時又有非常進步的特徵。

龍人頭骨化石。（澎湃新聞）

古老型人類特徵的部分包括有頭骨化石的眉脊非常粗壯，整個頭骨如果從側面看很矮很長，不像現代人類一樣高高隆起成球形，吻端相對於智人來說也很寬很厚。至於進步的特徵則是頭骨化石眼眶下面的顴骨比較矮平，還有吻端向後縮到腦顱下方，此外，頭骨化石的腦容量達到1420毫升，是屬於智人的腦容量範圍。

倪喜軍表示，研究團隊認為頭骨化石的主人是一名男性，年齡大約50歲，生活在一個森林覆蓋的衝積平原環境中，隸屬於一個小規模社區，「和智人一樣，它們捕獵哺乳動物和鳥類，採集水果和蔬菜，甚至捕魚。」考慮頭骨化石主人的體型可能非常巨大，再加上其被發現的地點，研究團隊認為龍人可能已經適應惡劣環境，使他們能夠分散在亞洲各地。

龍人頭部復原圖。（澎拜新聞）

研究團隊利用演化生物學中最常用的系統分析方法，建立大型數據庫，就列出600多個特征，再比較將近100件頭骨、下頜標本，最後經過超算系統進行超過3萬億次的計算，成功得出一個系統關系樹，確定龍人的家譜位置。根據家譜，研究團隊確定龍人跟原有的大荔人、金牛山人、華龍洞人、夏河人等，構成東亞地區特有的一個新的演化支系，與智人是一個姊妹群的關系，擁有一個最近的共同祖先。研究發現，智人和尼安德塔人之間的分異時間，可能比一般認為的還要早40萬年，大約超過100萬年前。

從左至右分別是北京人、馬壩人、金牛山人、大荔人、龍人。（Cell Press）

值得一提是，命名為龍人的原因，據研究團隊成員之一河北地質大學終身特聘教授季強透露，一來是頭骨化石產自黑龍江省，故以地名命名，二來就是要突顯出是中國的化石，「我在化石命名時喜歡別人一看到這個名稱時就知道是中國的化石，簡明易懂。」